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Нетуристическая Генуя и Лигурия

Irina P.
Irina P. – Гид из Генуя
Хотите узнать, почему Геную называют городом контрастов? Отправляйтесь на трехчасовую прогулку 👣 по не туристическим районам Генуи.

Вы увидите старый район Боккадассе, в котором живут рыбаки и погуляете по любимому парку местных жителей.

По желанию можем отправиться в городок Больяско, чтобы насладиться видами на лазурную воду.
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Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия

Что вы увидите

  • Nervi
  • Bogliasco
Экскурсия начнется в Nervi
Мы погуляем по набережной Аниты Гарибальди и в парке 🌳 Нерви.
А затем от станции в Нерви доедем до соседнего городка Bogliasco, который славится потрясающим цветом моря 🌊 в солнечную погоду.
Прогулка по Больяско около часа и там Вы сможете остаться на пляже, загорать и плавать в море.
Что не входит
  • Оплачивается дополнительно на месте: проезд на общественном транспорте (если понадобится)
Начало
🚩 Станция Nervi
Место завершения
🏁 Bogliasco
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия
Нетуристическая Генуя и Лигурия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina P.
Irina P.
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