Экскурсия начнется в Nervi

Мы погуляем по набережной Аниты Гарибальди и в парке 🌳 Нерви.

А затем от станции в Нерви доедем до соседнего городка Bogliasco, который славится потрясающим цветом моря 🌊 в солнечную погоду.

Прогулка по Больяско около часа и там Вы сможете остаться на пляже, загорать и плавать в море.