Экскурсия начнется в Nervi
Мы погуляем по набережной Аниты Гарибальди и в парке 🌳 Нерви.
А затем от станции в Нерви доедем до соседнего городка Bogliasco, который славится потрясающим цветом моря 🌊 в солнечную погоду.
Прогулка по Больяско около часа и там Вы сможете остаться на пляже, загорать и плавать в море.
Что не входит
- Оплачивается дополнительно на месте: проезд на общественном транспорте (если понадобится)
Место завершения
🏁 Bogliasco
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irina P.
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