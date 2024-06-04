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главной удачей оказалась сама Мирослава. Благодаря высокой общей эрудиции и прекрасному владению предметом, позитивной энергии она легко и ненавязчиво превратила нашу экскурсию в увлекательное путешествие по вековой истории, культуре, архитектуре, кухне, и современности великого гороода. Мирослава отличный профессионал, добрый и отзывчивый человек. Знаток различых нюансов и оттенков Лигурии (и что немаловажно) местной кухни, вина и ресторанов. Ее компетентные советы и привязки к продолжению нашего маршрута оказались очень полезными Обязательно будем рекомендавать Геную с Мирославой