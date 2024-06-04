1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
«музей Сокровищницы, имеющий такие исторически религиозные фрагменты, как чаша святого Грааля (I в»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
«Я поделюсь рекомендациями местного жителя: какие музеи и дворцы посетить, в какие местные ресторанчики заглянуть и какие блюда попробовать»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Здесь находятся — Капелла с прахом Иоанна Крестителя и музей Сокровищница с редкими реликвиями: чашей святого Грааля (1 век), которой пользовался Христос в день Тайной вечери»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
«Кроме того, маршрут пройдёт по площади Пьяцца де Феррари и улице Виа Гарибальди, восхищающей своими дворцами и музеями»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
«Окружают его роскошные виллы, выполняющие функцию музеев современного искусства — после прогулки вы сможете самостоятельно ознакомиться с экспозициями»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
«Кафедральный собор Святого Лоренцо и его сокровищница Редкие реликвии музея: Мощи Иоанна Крестителя»
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Улице Королей в Генуе: исследование культурного наследия
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
«Сегодня это роскошный музей со старинной мебелью и произведениями искусств, с изящным внутренним двориком»
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
«Это фактически музей под открытом небом, которым восхищались многие известные люди»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
- ССветлана4 июня 2024Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
- ЕЕвгения3 июня 2024Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
- ААлександр3 июня 2024Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
- AAharon2 июня 2024Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
- ААндрей27 мая 2024Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
- ЕЕлена12 мая 2024Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
- ММихаил6 мая 2024Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
- ДДенис5 мая 2024Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
- ЛЛюдмила4 мая 2024Благодаря Светлане мы влюбились в Геную. Будем стараться вновь посетить этот город и обязательно воспользуемся услугами Светланы снова
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Музеи»
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