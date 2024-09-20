После раскола христианской религии на католицизм и православие долгие десятилетия генуэзцы стараются сохранить единство двух церквей.
Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющую прогулку по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение.
Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющую прогулку по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение.
Описание экскурсии
Программа
- Кафедральный собор Святого Лоренцо и его сокровищница Редкие реликвии музея: Мощи Иоанна Крестителя. Блюдо, на которое падает голова Иоана Крестителя после ее усечения. Реликварий с власами Девы Марии. Шип от тернового венка Христа. «Сакро Катино» — священная чаша Грааля 1-го века, которой пользовался Христос в день последнего ужина (Тайной вечери).
- Капелла святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в которой находится рака с его мощами. Образы св. Николая и св. Лаврентия. Иконы Смоленской богоматери Одигитрии и православной богоматери «Умиление», Византийская роспись «Судилище Господне».
- Базилика Святой Марии дель Кастелло, (IX) ранней романской архитектуры с её редчайшими фресками фламандской живописи и музеем хранившим, как реликвии св. Никодима, так и православные иконы, переданные в дар русскими дворянами, проживающими на территории Лигурии.
- Армянская церковь святого апостола Варфоломея. Здесь хранится основа христианской иконографии — нерукотворный образ Иисуса Христа из Эдессы. По традиции это самое древнее изображение Иисуса, которое в народе называют Спас Нерукотворный и считают истинным портретом Искупителя.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Светлана просто великолепный гид! Самый лучший в Генуе. Это была одна из самых запоминающихся экскурсий по Европе, а путешествуем мы нашей группой очень много. Рекомендую попасть к ней на экскурсию
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Ю
Огромное спасибо Светлане за такую потрясающую экскурсию. Тема оказалась даже шире заявленной и гид потратил на нас больше времени. История Генуи,домик Колумба,Рубенс-это лишь немногие вещи,которые заставляют вас по-другому посмотреть на
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Н
3 ноября 2019 года в дождливый день мы с мужем были в городе Генуя. Экскурсию заказали заранее, поэтому в назначенное время нас встречала Светлана, очень приятный, доброжелательный, а главное профессиональный
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V
Если вы ничего не слышали про артефакты и никогда не были в Генуе, срочно бросайте все свои дела, покупайте билет, хватайте в охапку всех своих родственников и бронируйте экскурсию пренепременно
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Л
Потрясающая экскурсия! Мы влюбились в Геную и обязательно туда вернемся! Невозможно передать словами благодарность Светлане,потому что в сердце тихая радость от прикосновения к тем святыням,ради которых мы стремились в Геную.
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V
Гид Светлана замечательный, очень эрудированный человек и рассказчик. Прекрасно знает историю и культуру Генуя. Воссхищены ее экскурсией. Мало того, по нашей просьбе она легко и безо всяких потерь для экскурсии изменила маршрут так, чтобы нам меньше нужно было ходить пешком. Посоветовала, где можно перекусить и закупиться. Очень благодарны ей за проведенное время!!
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