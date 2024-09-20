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гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.