читать дальше о ней, но благодаря вашей экскурсии, все сложилось иначе. Даже одного дня хватило, чтобы влюбиться в этот город. Экскурсия очень грамотно спланирована, подача материала прекрасная, живая, оставляющая много фактов в памяти. Бонусом были рекомендации Мирославы, как провести следующий день, куда сходить, где поесть, что купить. Все в десяточку, полное совпадение с нашими вкусами.

Мирослава, спасибо за вашу экскурсию. У нас был один день в Генуя, я думала, у меня ничего не останется в памяти