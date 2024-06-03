1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Улице Королей в Генуе: исследование культурного наследия
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGregory3 июня 2024Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
- ААндрей25 мая 2024Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕфим15 мая 2024Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме. Рекомендуем.
- ННаталья22 апреля 2024Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
- IInna1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.
- ММарина13 января 2024Мирослава, спасибо за вашу экскурсию. У нас был один день в Генуя, я думала, у меня ничего не останется в памяти
- ЭЭдуард9 октября 2023Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
- ООльга11 сентября 2023Большое спасибо Светлане, которая подстроилась под нашу группу, провела замечательную прогулку по городу в котором давно живет, рассказала много интересного, что не вычитаешь из Википедии. Все очень понравилось, обязательно приедем еще.
- ВВалентина7 апреля 2023Большое спасибо Светлане за интересную и информативную экскурсию. Светлана приоткрыла для меня дверцу в загадочные историю и жизнь Генуи.
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «История и архитектура»
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