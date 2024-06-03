Экскурсии Генуя об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Генуя на русском языке, цены от €120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая и противоречивая Генуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 6 чел.
Исторический центр гордой Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179144 за всё до 10 чел.
Православные реликвии и святые места Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
144 за всё до 5 чел.
Православные артефакты в католических церквях Генуи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Улице Королей в Генуе: исследование культурного наследия
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gregory
    3 июня 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
    Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
    читать дальше

    знания исторических фактов Ильяны погрузят словно создатели Голливуда в свои эпичные фильмы. Красиво, инстаграмно, вкусно. С удовольствие порекомендуем гида своим друзьям, желающим посетить этот уголок Италии)

    Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголокБыли рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок
  • А
    Алла
    25 мая 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
  • Е
    Ефим
    15 мая 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме. Рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Исторический центр гордой Генуи
    Одним из городов нашего круиза был Генуя. Большая благодарность Светлане, которая своими лёгкими рассказами просто влюбила нас в этот умопомрачительный
    читать дальше

    город! Вековая история, неизвестные доселе факты, биография знаменитых людей, сказочная атмосфера, прекрасная погода, красивая Светлана - всё это стало незабываемым воспоминанием на долгое время! БЛАГОДАРЮ!

  • I
    Inna
    1 апреля 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.
  • М
    Марина
    13 января 2024
    Великая и противоречивая Генуя
    Мирослава, спасибо за вашу экскурсию. У нас был один день в Генуя, я думала, у меня ничего не останется в памяти
    читать дальше

    о ней, но благодаря вашей экскурсии, все сложилось иначе. Даже одного дня хватило, чтобы влюбиться в этот город. Экскурсия очень грамотно спланирована, подача материала прекрасная, живая, оставляющая много фактов в памяти. Бонусом были рекомендации Мирославы, как провести следующий день, куда сходить, где поесть, что купить. Все в десяточку, полное совпадение с нашими вкусами.

  • Э
    Эдуард
    9 октября 2023
    Исторический центр гордой Генуи
    Светлана - отличный гид, замечательный рассказчик и интеллигентный человек. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Несмотря на длину маршрута, было
    читать дальше

    не утомительно, а интересно и познавательно. Светлана научила нас некоторым фишкам при съемке фото и видео; предложила интересные локации для фотосъемки и сюжеты для видеороликов. Рекомендую этого гида туристам, планирующим визит в Геную.

  • О
    Ольга
    11 сентября 2023
    Исторический центр гордой Генуи
    Большое спасибо Светлане, которая подстроилась под нашу группу, провела замечательную прогулку по городу в котором давно живет, рассказала много интересного, что не вычитаешь из Википедии. Все очень понравилось, обязательно приедем еще.
    Большое спасибо Светлане, которая подстроилась под нашу группу, провела замечательную прогулку по городу в котором давно
  • В
    Валентина
    7 апреля 2023
    Православные реликвии и святые места Генуи
    Большое спасибо Светлане за интересную и информативную экскурсию. Светлана приоткрыла для меня дверцу в загадочные историю и жизнь Генуи.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Великая и противоречивая Генуя
  2. Исторический центр гордой Генуи
  3. Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
  4. Православные реликвии и святые места Генуи
  5. Православные артефакты в католических церквях Генуи
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 144 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 67 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам