Вы увидите Дворцы Ролли на ул. Бальби, которые в настоящее время находятся во Всемирном наследии ЮНЕСКО. Это и Королевский Дворец, и здания старейшего Генуэзского Университета. Затем в ходе нашей пешеходной прогулки, мы воспользуемся необычным видом общественного транспорта - фуникулером, чтобы подняться на верхние этажи города. Здесь мы совершим прогулку 👣 с панорамными видами и крышами, заглянем в парк 🌳 при замке ди Альбертис и спустимся вниз с помощью горизонтально - вертикального лифта.