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Удивительная Генуя

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1 отзыв
Светлана А.
Светлана А. – Гид из Генуя
Удивительная Генуя
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Удивительная Генуя
Удивительная Генуя

Что вы увидите

  • Дворцы Ролли
  • панорамные площадки на верхних этажах города
  • познакомитесь с общественным транспортом Генуи
  • а он особенный
  • потому что Генуя - город вертикальный.
Вы увидите Дворцы Ролли на ул. Бальби, которые в настоящее время находятся во Всемирном наследии ЮНЕСКО. Это и Королевский Дворец, и здания старейшего Генуэзского Университета. Затем в ходе нашей пешеходной прогулки, мы воспользуемся необычным видом общественного транспорта - фуникулером, чтобы подняться на верхние этажи города. Здесь мы совершим прогулку 👣 с панорамными видами и крышами, заглянем в парк 🌳 при замке ди Альбертис и спустимся вниз с помощью горизонтально - вертикального лифта.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки, виллы еда, напитки
  • билеты на проезд в общественном транспорте (стоимость билета 1, 50€ на 100 мин. )
  • Стоимость экскурсии указана на 1 - 4 чел. в группе, независимо от кол - ва туристов.
Начало и место завершения
🚩 Площадь возле ж/д вокзала Принчипе(Principe)
Удивительная Генуя
Удивительная Генуя
Удивительная Генуя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана А.
Светлана А.
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