Вы увидите Дворцы Ролли на ул. Бальби, которые в настоящее время находятся во Всемирном наследии ЮНЕСКО. Это и Королевский Дворец, и здания старейшего Генуэзского Университета. Затем в ходе нашей пешеходной прогулки, мы воспользуемся необычным видом общественного транспорта - фуникулером, чтобы подняться на верхние этажи города. Здесь мы совершим прогулку 👣 с панорамными видами и крышами, заглянем в парк 🌳 при замке ди Альбертис и спустимся вниз с помощью горизонтально - вертикального лифта.
Что входит
Услуги гида
сопровождение
Что не входит
Билеты в музеи, замки, виллы еда, напитки
билеты на проезд в общественном транспорте (стоимость билета 1, 50€ на 100 мин. )
Стоимость экскурсии указана на 1 - 4 чел. в группе, независимо от кол - ва туристов.
Начало и место завершения
🚩 Площадь возле ж/д вокзала Принчипе(Principe)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.