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Великая Генуя

Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Генуя — город-сундук, который мы откроем, чтобы полюбоваться его сокровищами.

Попробуем город 🏙️ на вкус и увидим его с высоты птичьего полета.

Заглянем в его секретные уголки и увидим не туристические места.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Великая Генуя
Великая Генуя

Что вы увидите

  • Площадь Феррари
  • Кафедральный собор Сан Лоренцо
  • Базилика Сантиссима Аннунциата дель Вастато
  • Дом Колумба
  • Порт
  • Площадь Корветто
  • Музеи
  • Церкви
  • и др.
Город сокровищ
  • Мы пройдемся по самому объёмному и живому старому городу.
  • Увидим древнейшие романские церкви и постройки
  • Полюбуемся великолепными церквями в стиле барокко и дворцами Ролли, 42 из которых включены в наследие ЮНЕСКО
  • Посетим вертикальный город 🏙️ с лифтами и фуникулерами
  • Прогуляемся по историческим лавкам
  • Услышим богатую историю 📖 Генуи и прикоснемся к его искусству

У экскурсии 🧭 есть 2 варианта продолжительности:

  • 3 часа с добавлением Бокадассе
  • 5 часов полный маршрут
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Питание, вода
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Великая Генуя
Великая Генуя
Великая Генуя
Великая Генуя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мирослава Р.
Мирослава Р.
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