Что вы увидите
- Площадь Феррари
- Кафедральный собор Сан Лоренцо
- Базилика Сантиссима Аннунциата дель Вастато
- Дом Колумба
- Порт
- Площадь Корветто
- Музеи
- Церкви
- и др.
Город сокровищ
- Мы пройдемся по самому объёмному и живому старому городу.
- Увидим древнейшие романские церкви и постройки
- Полюбуемся великолепными церквями в стиле барокко и дворцами Ролли, 42 из которых включены в наследие ЮНЕСКО
- Посетим вертикальный город 🏙️ с лифтами и фуникулерами
- Прогуляемся по историческим лавкам
- Услышим богатую историю 📖 Генуи и прикоснемся к его искусству
У экскурсии 🧭 есть 2 варианта продолжительности:
- 3 часа с добавлением Бокадассе
- 5 часов полный маршрут
Что не входит
- Транспортные расходы
- Питание, вода
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мирослава Р.
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Мирослава Р. проводит ещё 5 экскурсий
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