Мирослава Р. – Гид из Генуя

Генуя — город-сундук, который мы откроем, чтобы полюбоваться его сокровищами.



Попробуем город 🏙️ на вкус и увидим его с высоты птичьего полета.



Заглянем в его секретные уголки и увидим не туристические места.