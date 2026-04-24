4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты. Я сделаю всё, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные места города

Вы посетите великолепный кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля. Кроме того, услышите историю помпезных дворцов на улице Гарибальди, проникнетесь колоритом площади Феррари на стыке Старого и Нового городов и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Геную.

Генуя изнутри

В Старом порту вы увидите, как проводят время итальянцы, и последуете их примеру: попробуете вкуснейшее мороженое или выпьете чашечку местного кофе с приятным видом. Я в то время поделюсь с вами самыми интересными фактами из жизни Республики: когда она была создана и как превратилась в роскошную резиденцию королей, как прошлое в ней гармонично перетекает в настоящее и в чем специфика менталитета генуэзцев.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет за 2 часа увидеть всё самое интересное.

Организационные детали