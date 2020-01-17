4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные места города

Вы посетите великолепный Кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля. Кроме того, услышите историю помпезных дворцов на улице Гарибальди, проникнетесь колоритом площади Феррари на стыке Старого и Нового городов и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Геную.

Генуя изнутри

В Старом порту вы увидите, как проводят время итальянцы, и последуете их примеру: попробуете вкуснейшее мороженое или выпьете чашечку местного кофе с приятным видом. Я в то время поделюсь с вами самыми интересными фактами из жизни Республики: когда она была создана и как превратилась в роскошную резиденцию королей, как прошлое в ней гармонично перетекает в настоящее и в чем специфика менталитета генуэзцев.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет за два часа увидеть все самое интересное.