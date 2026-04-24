4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты. Я сделаю всё, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!
Вы посетите великолепный кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля. Кроме того, услышите историю помпезных дворцов на улице Гарибальди, проникнетесь колоритом площади Феррари на стыке Старого и Нового городов и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Геную.
Генуя изнутри
В Старом порту вы увидите, как проводят время итальянцы, и последуете их примеру: попробуете вкуснейшее мороженое или выпьете чашечку местного кофе с приятным видом. Я в то время поделюсь с вами самыми интересными фактами из жизни Республики: когда она была создана и как превратилась в роскошную резиденцию королей, как прошлое в ней гармонично перетекает в настоящее и в чем специфика менталитета генуэзцев.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет за 2 часа увидеть всё самое интересное.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда, напитки и подъём на городском лифте — €2
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой €30 за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пиацца де Ферари или Старый Порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослава — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1214 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. Семь лет назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и читать дальшеуменьшить
генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». Получила лицензию туристического гида и поступила в Университет Генуи изучать культурное наследие, историю искусств Генуи и Лигурии. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную и самое живописное побережье Италии. Подскажу, как провести время после экскурсии и где остановиться. Раскрою самые красивые места региона и ресторанчики, которые посещаем мы, местные жители. От вашего путешествия останутся невероятные воспоминания. Добро пожаловать в Дольче Вита!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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А
Армен
Мирослава потрясающий рассказчик! Экскурсия была интересная и динамичная. Экскурсовод помог нам с покупкой качественных сувениров и показал очень крутые не туристические места в Генуе! Обязательно будем рекомендовать друзьям и близким! Оценка 5+++
П. С. Если выберете другого гида по Генуе, будете жалеть все жизнь! 😊
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Дарья
Мирослава — невероятно увлеченный экскурсовод, у которой глаза горят от того, о чем она рассказывает. И это состояние непременно передается её слушателям. Мы прошли по множеству улочек Генуи, в основном читать дальшеуменьшить
вдали от туристических маршрутов. Заслушались историей города, рассказами о её жителях и известных деятелях.
Мирослава также сделала нам с мужем отличные фотографии на память и порекомендовала несколько мест для вкусного обеда.
Если нам вновь посчастливится оказаться в Генуе, то за экскурсией обратимся только к Мирославе. Спасибо вам большое за наше незабываемое знакомство с городом!
+1
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Ю
Юлия
Мирослава своим рассказом влюбляет в Геную, очень интересно и живо. Уделяет внимание и историческим деталям, и современным моментам.
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Maria
Хочу поделиться впечатлениями о замечательном гиде Мирославе, которая провела для нас экскурсию по Генуе.
Мирослава оказалась невероятно чутким и внимательным гидом. Она прекрасно чувствовала настроение группы и умело адаптировала рассказ под читать дальшеуменьшить
наши интересы. Её знания истории Генуи поражают - она не просто пересказывала факты, а живо и увлекательно рассказывала о жизни города, его традициях и легендах.
Особенно впечатлило, как Мирослава показывала скрытые уголки Генуи, о которых мы никогда бы не узнали, путешествуя самостоятельно. Она терпеливо отвечала на все наши вопросы и давала практические советы о том, где лучше поесть и что ещё посмотреть в городе.
Благодаря Мирославе наше знакомство с Генуей получилось глубоким и запоминающимся. Рекомендую её всем, кто хочет не просто осмотреть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать дух этого удивительного города.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐⭐
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Екатерина
Я влюбилась в Геную во многом благодаря экскурсии с Мирославой! Приехала сюда на один день, а в итоге осталась на три! Наша прогулка по городу - это будто ты приехала читать дальшеуменьшить
к давней знакомой и она тебе показала все потаенные уголочки и улочки. Здесь и интересные исторические моменты Генуи, и разоблачение мифов о ней, и практические советы - где-что поесть, куда зайти, на что обратить внимание. Вывод: встретить прекрасного гида = увидеть мир другими, влюбленными глазами, и влюбиться в него самой! Я очень рада нашей встрече с Мирославой и благодарна за те эмоции и впечатления, что я получила.
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Ирина
Познавательно! Интересно ….. обошли город, узнали много о городе и архитектуре, быте и обычаях жителей, истории, культуре, еде)))) все было интересно! Спасибо!
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