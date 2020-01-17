4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Великая и противоречивая Генуя

Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии

Мирослава
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Мирослава – ваш гид
Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты.

Я сделаю все, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — Пиацца де Ферари или Старый Порт
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя

Что вас ожидает

Главные места города
Вы посетите великолепный Кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля. Кроме того, услышите историю помпезных дворцов на улице Гарибальди, проникнетесь колоритом площади Феррари на стыке Старого и Нового городов и подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Геную.

Генуя изнутри
В Старом порту вы увидите, как проводят время итальянцы, и последуете их примеру: попробуете вкуснейшее мороженое или выпьете чашечку местного кофе с приятным видом. Я в то время поделюсь с вами самыми интересными фактами из жизни Республики: когда она была создана и как превратилась в роскошную резиденцию королей, как прошлое в ней гармонично перетекает в настоящее и в чем специфика менталитета генуэзцев.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет за два часа увидеть все самое интересное.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда, напитки и подъем на городском лифте — 1,5 евро.

Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя
Великая и противоречивая Генуя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Пиацца де Ферари или Старый Порт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирослава
Мирослава
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. После университета уехала в Испанию, много путешествовала. Три года назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 января 2020
Чудесно погуляли. Генуя и море прекрасны!!!! Супер городок обязателен всем для посещения в Италии. Благодарим Мирославу за экскурсию, подборку вкусных кафе и мест, где ещё можно побывать. Один из самых запоминающихся городков. Благодарим! Настроение супер!
9 января 2020
Выражаем глубокую благодарность Мирославе за проведенную экскурсию 08.01.2020 г. Высокий
профессианализм и опыт позволил раскрыть все нотки этого необычного города.
Так же благодарим за подготовку нашего путешествия по Лигурии.

С благодарностью,
Юлия и Артём из Санкт-Петербурга.
7 ноября 2019
Спасибо за приятный день в Генуе. За время экскурсии наш Гид Морослава не просто открыла для нас этот город, но и заставила влюбиться в него.
21 сентября 2019
Мирослава очень душевный и контактный человек. Экскурсия была больше похожа на прогулку с доброй приятельницей к которой мы приехали в гости. Нам показали не только исхоженные туристические тропы, но и много мест в которые обычно путешественники заходят случайно. За небольшое время, проведенное с Мирославой мы не только увидели архитектуру Генуи, но и узнали гастрономические, транспортные и другие местные подробности и получили много советов по самостоятельным маршрутам в Генуе и ее округе. Очень советуем познакомиться с Мирославой тем, кто предпочитает почувствовать и погрузиться в место своего путешествия, а не только узнать исторические даты и отметиться в туристических местах .

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