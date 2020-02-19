4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке

Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
На прогулке вам откроется Лукка — единственная свободная республика, не покорившаяся династии Медичи, и просто тихий и элегантный уголок Тосканы.

Мы прогуляемся по извилистым улочкам, будто застывшим во времени, обсудим традиции местных жителей, рассмотрим виллы эпохи барокко и продегустируем уникальное вино.

Не сомневайтесь: вас покорит «маленькая Флоренция» у подножия Апеннин.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке

Что вас ожидает

Прогулка в Средневековье
Сперва мы прогуляемся по исторической части Лукке: исследуем её старые кварталы, пройдем по крепостным стенам, поговорим о блистательном прошлом и современной жизни города. А после отправимся за город, в сторону гор, чтобы полюбоваться чудом инженерии раннего Средневековья — мостом Дьявола через реку Серкьо.

Дегустация вин на барочной вилле
Затем вас ждет знакомство с новой, популярной тенденцией в европейском виноделии и дегустация биодинамических (натуральных) вин на исторической графской вилле в окружении тосканских пейзажей. Вы попробуете вина, сделанные без грамма химии, в соответствии с ритмами природы — луны, солнца и планет. А дополнением к дегустации станут интереснейшие интерьерные детали виллы — от каменной стиральной машины и семейной капеллы до мебели стиля барокко и рояля, за которым любил играть частый гость виллы — Джакомо Пучини.

Маршрут также можно разнообразить посещением трехсотлетней кузницы в лесу и/или живописного термального городка в горах.

Организационные детали

Дегустация вин и входные билеты (если решим зайти в музеи или церкви) оплачиваются дополнительно на месте: дегустация — 25-35 евро с человека (в зависимости от количества человек), входные билеты обычно — 3-5 евро.

Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой :) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Отправились с Татьяной на экскурсию в Лукку и ни разу не пожалели. Это именно тот случай когда вы можете узнать больше, чем вам изложат википедия и путеводитель. Это был хороший запоминающийся день, с теми самыми новыми впечатлениями, за которыми и стоит пускаться в путешествия. Рекомедую.
11 июля 2019
Побывали с Татьяной в замечательной экскурсии. Посетили кузницу, винную фабрику «San Martino». Море впечатлений. Спасибо огромное, Татьяна! Обязательно встретимся ещё!
Плетнёва
13 мая 2019
Хочу сказать большое спасибо Татьяне за настоящее открытие моего путешествия по Италии — маленький город Лукку и его окрестности!
Мы изменили маршрут и в итоге побывали на барочной вилле, где делают биодинамическое вино и оливковое масло; доехали до мистического Моста Дьявола и покатались по Лукке на велосипедах. Обо всем по порядку)

Экскурсия началась с живописной дороги до виллы, там хозяева интересно рассказали про производства вина и масла, про тосканские традиции и про отличия биодинамического производства. Также мы посмотрели виллу внутри, у неё интересная история и архитектура, много классных фотографий обеспечено) Дегустировали вино на кухне, про неё пишу отдельно, потому что там очень уютно и когда я там была, было чувство, что всё как в кино)) Сами вина тоже понравились, а масло просто нет слов как! Купила домой и вино, и масло, они того стоят.

Потом мы выехали из города и поехали до Моста Дьявола — у этого моста мистическая легенда, которую Татьяна расскажет вам по дороге) По пути и с моста открываются очень красивые горные пейзажи. И опять же, много красивых фотографий на память обеспечено!

Завершили экскурсию мы в самой Лукке — покатались на велосипедах по городу и по стене вокруг него. Проехали по самым красивым и значим местам, но самое главное — я почувствовала себя настоящем жителем этого города и теперь очень хочу вернуться туда и побыть подольше. В Лукке еще не так много туристов, поэтому прочувствовать атмосферу тихих улочек, настоящих итальянских ресторанчиков и всей этой атмосферы, ради которой мы едем в Италию, там удастся точно) Поэтому советую вам приехать на экскурсию раньше или, наоборот, задержаться после, чтобы еще погулять там.
6 мая 2019
Большое спасибо за все ожидания от путешествия в Тоскане вместе с Татьяной!
Все было на достойном уровне от по информации по туру и до ньюансов для обычного путешественника!

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