Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по «дороге вина»

В окрестностях Лукки и Монтекатини городок Монтекарло — одно из самых любопытных мест. Он возник на руинах древнего города Vivinaia, название которого значит «дорога вина». После войн между Флоренцией, Пизой и Луккой город перешёл в руки династии Медичи. Со времён Средневековья здесь сохранилась крепость на вершине живописного холма и множество узких улочек, через лабиринт которых, кажется, можно попасть прямиком в XIV век. Вы увидите крепостную стену, которой до сих пор частично окружён Монтекарло и где сохранились 3 входа, ведущих в разные стороны: Порта Фьорентина — в сторону Флоренции, Портичолла — в сторону Лукки и Порта Нуова — в южном направлении. А у церкви Святого Андрея, где хранится фреска с ликом Мадонны ди Соккорсо, услышите легенду о том, как Богоматерь дважды спасала жителей города.

Немного об изысках: театр и винная дегустация

Театр Rassicurati в Монтекарло — это достопримечательность, которая не уступает по важности ни зданию муниципального дворца XVIII века, ни институту паломников Карминьяни. В этом театре ставился весь репертуар итальянской оперы, а его частым посетителем в качестве зрителя был сам Пуччини. Но на оперу мы не попадём, а рассказами о прекрасном сложно насытиться. Поэтому закончится наше знакомство с Монтекарло в одном из винных погребов города, где вы поднимете бокалы знаменитого белого вина Монтекарло, так полюбившегося римским папам и вельможам средневековья. Я расскажу обо всех этапах винопроизводства, которое в этих местах — не просто ремесло, а культура.