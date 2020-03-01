Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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Продегустировать знаменитое белое вино в городе, где всё ещё царит XIV век

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Если вы остановились в Лукке или Монтекатини, то посещение Монтекарло будет приятной возможностью погрузиться в историю средневековой Италии и деяний Медичи, а также познакомиться с культурой местного виноделия.

Архитектура давних столетий и вкус белого вина, которое жалуют даже римские папы, заверят вас: в маленьких и старых городках есть неповторимое очарование, на которое стоит променять день в Италии.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка

Что вас ожидает

Прогулка по «дороге вина»
В окрестностях Лукки и Монтекатини городок Монтекарло — одно из самых любопытных мест. Он возник на руинах древнего города Vivinaia, название которого значит «дорога вина». После войн между Флоренцией, Пизой и Луккой город перешёл в руки династии Медичи. Со времён Средневековья здесь сохранилась крепость на вершине живописного холма и множество узких улочек, через лабиринт которых, кажется, можно попасть прямиком в XIV век. Вы увидите крепостную стену, которой до сих пор частично окружён Монтекарло и где сохранились 3 входа, ведущих в разные стороны: Порта Фьорентина — в сторону Флоренции, Портичолла — в сторону Лукки и Порта Нуова — в южном направлении. А у церкви Святого Андрея, где хранится фреска с ликом Мадонны ди Соккорсо, услышите легенду о том, как Богоматерь дважды спасала жителей города.

Немного об изысках: театр и винная дегустация
Театр Rassicurati в Монтекарло — это достопримечательность, которая не уступает по важности ни зданию муниципального дворца XVIII века, ни институту паломников Карминьяни. В этом театре ставился весь репертуар итальянской оперы, а его частым посетителем в качестве зрителя был сам Пуччини. Но на оперу мы не попадём, а рассказами о прекрасном сложно насытиться. Поэтому закончится наше знакомство с Монтекарло в одном из винных погребов города, где вы поднимете бокалы знаменитого белого вина Монтекарло, так полюбившегося римским папам и вельможам средневековья. Я расскажу обо всех этапах винопроизводства, которое в этих местах — не просто ремесло, а культура.

Организационные детали

  • Транспорт из Лукки или Монтекатини Терме входит в стоимость (для группы из 3 человек), дегустация вин оплачивается отдельно (примерно 20 евро с человека, в стоимость входят закуски — мясные нарезки и местные сыры).
  • При желании можно будет отправиться и в частный винный погреб в окрестностях города, который предложит эксклюзивное вино (компания не экспортирует продукцию за пределы Италии). В таком случае стоимость экскурсии составит 250 евро, и тур будет длиться 4 часа.
  • Без обеда дегустация молодого вина и оливкового масла будет стоить 12 евро с человека и 18 евро дегустация коллекционных вин и оливкового масла. В обоих случаях в стоимость входит сырная тарелка и мясная нарезка, а также посещение погреба с рассказом обо всех этапах производства вина. С обедом стоимость дегустации молодых вин — 27 евро с человека, эксклюзивных — 33 евро).
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка
Винный тур в Монтекарло ди Лукка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Лукка. Любимица Элизы БонапартеЛукка. Любимица Элизы БонапартеЛукка. Любимица Элизы Бонапарте
150 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Все достопримечательности Лукки вроде бы сразу бросаются в глаза, и вам кажется, что всё понято, осмотрено и осмыслено за полтора часа ходьбы. Как бы не так! Я помогу увидеть в этом городе то, что легко упустить, бесцельно гуляя по нему от одной ажурной церквушки к другой. Вы поймёте, как преобразила Лукку эпоха Наполеона, посмотрите на главные архитектурные памятники и великолепный сад на крыше высокой башни, узнаете местные легенды и по достоинству оцените этот город, который был так любим сестрой французского императора.

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