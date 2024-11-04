Экскурсии проходящие только летом в Матере

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Матере на русском языке, цены от €153, скидки до 9%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Секреты пещерного города
Пешая
скидка
9%
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты пещерного города: индивидуальная экскурсия по Матере
Узнайте, как выглядит Культурная столица Европы 2019! Дома на склоне ущелья, древние церкви и римский амфитеатр ждут вас
Начало: Piazzetta Pascoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
169153 за всё до 3 чел.
Древняя Матера
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Древняя Матера
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки, пещерные дома и скальные церкви ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Пешая
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Матера кинематографическая: по следам Джеймса Бонда
Путешествие по Матере: кинематографическая прогулка по местам съёмок фильмов, включая сцены с Джеймсом Бондом. Узнайте больше о пещерной архитектуре
Начало: На площади Витторио Венето
Сегодня в 12:00
9 фев в 09:00
210200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Древняя Матера
    Прекрасная экскурсия и прогулка! Мы с Надеждой чудесно погуляли по городу, Надежда познакомила со всеми основными жемчужинами Матеры, дала полную
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    картину и по истории и по месту, и по окончании экскурсии даже и желать больше было нечего! Мы посетили все знаковые места города. Надежда ответила на все мои вопросы и дала рекомендации и по самостоятельной прогулке и по тому, как добраться до места из Бари. Я считаю, что мне повезло с проводником по такому сказочному и нереальному месту, как Матера! Благодарю Надежду и рекомендую ее сопровождение по этому очень необычному городу.

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Древняя Матера
    Большая благодарность Надежде! Нам очень понравилась эта экскурсия! Надежда очень приятная девушка, интересно преподнесла весь материал. Выезжали мы из Бари,
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    и на тот момент впервые столкнулись с "задержками" у регионального перевозчика. Еще, будьте готовы, что в пути придется пересесть на другую ветку. Надежда нас предупредила об этом и дождалась нас несмотря на опоздание, за что ей большое спасибо! Конечно всем рекомендую посетить этот древний город, и понять, как там еще 50 лет назад жили люди.

  • Ю
    Юлия
    18 августа 2023
    Секреты пещерного города
    Получили интересную, исчерпывающую информацию и много положительных эмоций. Экскурсовод блестящий профессионал своего дела!
  • В
    Валентина
    7 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Большое спасибо Алине за информативную и интересную экскурсию и просто за душевное отношение. Я очень признательна за рекомендации и помощь по вопросам, не касающимся непосредственно нашей экскурсии.
  • Б
    Бабанин
    1 июля 2023
    Секреты пещерного города
    Спасибо большое. В Матеру ехать надо обязательно, а с гидом удовольствие вдвойне!

Ответы на вопросы от путешественников по Матере в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Матере в феврале 2025
Сейчас в Матере в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 153 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
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