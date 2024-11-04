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картину и по истории и по месту, и по окончании экскурсии даже и желать больше было нечего! Мы посетили все знаковые места города. Надежда ответила на все мои вопросы и дала рекомендации и по самостоятельной прогулке и по тому, как добраться до места из Бари. Я считаю, что мне повезло с проводником по такому сказочному и нереальному месту, как Матера! Благодарю Надежду и рекомендую ее сопровождение по этому очень необычному городу.