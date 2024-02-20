Описание

Леонардо Да Винчи и его секреты. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию. В течение двух часов мы погрузимся в великолепие миланского наследия, оставленного великим художником и изобретателем Леонардо да Винчи. Мы начнем с замка Сфорцеско, Резиденции миланских герцогов 15 века, где Леонардо часто бывал. Один из залов замка хранит настенную роспись самого мастера, передающую нам кусочек его великолепного творчества. ИЛИ (вместо посещениея Замка)отправимся в базилику Санта «Мария Делле Грацие», любимую базилику династии Сфорца. Здесь мы будем наслаждаться атмосферой, пронизаной историей и искусством, оставленными Леонардо и его временем. Амброзиана — картинная галерея станет следующим важным пунктом нашего путешествия. Здесь, среди произведений выдающихся художников, хранится самый ценный клад — Атлантический кодекс Леонардо да Винчи. Погружение в его ум и творческий мир обещают быть уникальным опытом. Не упустите шанс погрузиться в мир гения Леонардо да Винчи в самом сердце Милана! Ждем вас на этом захватывающем путешествии по истории и искусству. Важная информация:!Обратите внимание, что по вашему запросу мы также можем посетить Трапезную и увидеть «Тайную Вечерю», выполненную самим Леонардо да Винчи. Однако, учтите, что заказ билетов на это удивительное событие рекомендуется размещать заранее — за два месяца. Посещение Трапезной гарантируется только при наличии билетов, и стоимость входных билетов не включена в стоимость экскурсии.