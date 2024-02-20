Атлантический кодекс Леонардо. Да Винчи в Милане
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Атлантический кодекс Леонардо

Приглашаю вас на экскурсию по Милану, вы увидите много интересных достопримечательностей: Санта Мария Нашентэ, шедевр пламенеющей готики Ломбардии, Резиденция миланских герцогов 15 века, где часто бывал Леонардо да Винчи, один из залов замка сохранил его настенную роспись, Театр Ла Скала и самую элегантную галерею Европы.
Атлантический кодекс Леонардо. Да Винчи в Милане
Атлантический кодекс Леонардо. Да Винчи в Милане
Атлантический кодекс Леонардо. Да Винчи в Милане
Ближайшие даты:
20
фев
22
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
29
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Замок Сфорца
  • Картинная галлерея Амброзиана

Описание

Леонардо Да Винчи и его секреты. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию. В течение двух часов мы погрузимся в великолепие миланского наследия, оставленного великим художником и изобретателем Леонардо да Винчи. Мы начнем с замка Сфорцеско, Резиденции миланских герцогов 15 века, где Леонардо часто бывал. Один из залов замка хранит настенную роспись самого мастера, передающую нам кусочек его великолепного творчества. ИЛИ (вместо посещениея Замка)отправимся в базилику Санта «Мария Делле Грацие», любимую базилику династии Сфорца. Здесь мы будем наслаждаться атмосферой, пронизаной историей и искусством, оставленными Леонардо и его временем. Амброзиана — картинная галерея станет следующим важным пунктом нашего путешествия. Здесь, среди произведений выдающихся художников, хранится самый ценный клад — Атлантический кодекс Леонардо да Винчи. Погружение в его ум и творческий мир обещают быть уникальным опытом. Не упустите шанс погрузиться в мир гения Леонардо да Винчи в самом сердце Милана! Ждем вас на этом захватывающем путешествии по истории и искусству. Важная информация:!Обратите внимание, что по вашему запросу мы также можем посетить Трапезную и увидеть «Тайную Вечерю», выполненную самим Леонардо да Винчи. Однако, учтите, что заказ билетов на это удивительное событие рекомендуется размещать заранее — за два месяца. Посещение Трапезной гарантируется только при наличии билетов, и стоимость входных билетов не включена в стоимость экскурсии.

экскурсия выполняется все дни кроме среды

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Castello
Завершение: Piazza San Sepolcro,11
Когда и как рано покупать?
Когда: экскурсия выполняется все дни кроме среды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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