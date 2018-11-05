Отправляйтесь на увлекательную пешеходную экскурсию по местам, связанным с великим художником, музыкантом, скульптором, изобретателем, писателем и инженером Леонардо да Винчи! Вы увидите памятник Леонардо да Винчи, музей науки и техники, названный его именем, монастырь Санта-Мария-делле-Грацие, в котором находится фреска Тайная вечеря и многое другое.
Описание экскурсии… Леонардо да Винчи открыл в Милане академию художеств. … Леонардо 16 лет работал над 90-тонной статуей Франческо Сфорцо, которая была разрушена французами до завершения. Конь был закончен только спустя пять веков американским филантропом. … «Мадонна в гроте» и «Дама с горностаем» были завершены в Милане, но затем проданы и покинули город. На экскурсии вы увидите места, связанные со всеми аспекатми деятельности Леонардо за те 20 лет, что он провел в Милане. Мы начнем от памятника гению да Винчи. От места к месту для нас будет все глубже открываться личность Леонардо как художника и изобретателя. Закончим нашу экскурсию мы у Музея Науки и Техники Леонардо да Винчи. Только внешний осмотр достопримечательностей, без посещения. Просмотр фрески "Тайная вечеря" не входит в экскурсию. Важная информация: Учтите, что на экскурсии не предусмотрено посещение монастыря Санта-Мария-делле-Грацие и фрески Тайная вечеря.
Пт., сб., вскр. 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Санта Мария делле Грацие
- Музей науки и техники
- Памятник да Винчи
- Замок Сфорцеско
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Питание и напитки
- Тайная вечеря
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяцца Ла Скала
Завершение: Музей науки и техники Леонардо да Винчи
Когда и сколько длится?
Когда: Пт., сб., вскр. 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Учтите
- Что на экскурсии не предусмотрено посещение монастыря Санта-Мария-делле-Грацие и фрески Тайная вечеря
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Экскурсия очень понравилась. Спасибо огромное Наталье за интереснейший рассказ о жизни и творчестве Леонардо в Милане,. Выяснив, что в Милане мы впервые, Наталья познакомила нас с основными достопримечательностями города, рассказав интересные факты, которые не прочтёшь в путеводителе. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторана для обеда.
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И
Экскурсия очень понравилась. Получилось так, что экскурсия оказалась только для меня одного, так как больше никто не пришёл в этот день. Экскурсовод, Наталья, рассказала много интересного, ответила на все интересующие вопросы, отдельное ей спасибо. В итоге впечатления остались только положительные, увидел несколько крутых мест, которые сам бы не нашёл, узнал много интересных фактов.
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Е
У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе.
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К
У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе.
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К
У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе.
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А
У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе.
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