... Леонардо да Винчи открыл в Милане академию художеств.

... Леонардо 16 лет работал над 90-тонной статуей Франческо Сфорцо, которая была разрушена французами до завершения. Конь был закончен только спустя пять веков американским филантропом.

... «Мадонна в гроте» и «Дама с горностаем» были завершены в Милане, но затем проданы и покинули город 🏙️ экскурсии 🧭 вы увидите места, связанные со всеми аспекатми деятельности Леонардо за те 20 лет, что он провел в Милане. Мы начнем от памятника гению да Винчи. От места к месту для нас будет все глубже открываться личность Леонардо как художника и изобретателя. Закончим нашу экскурсию ⛳ мы у Музея Науки и Техники Леонардо да Винчи.

Только внешний осмотр достопримечательностей 🏛️, без посещения. Просмотр фрески "Тайная вечеря" не входит в экскурсию.