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По следам Леонардо да Винчи

4.9
40 отзывов
Italy D.
Italy D. – Гид из Милана
Вы отправитесь в увлекательную пешеходную экскурсию ⛳ по местам, связанным с великим художником, музыкантом, скульптором, изобретателем, писателем, инженером Леонардо да Винчи.

Вы увидите памятник Леонардо да Винчи; музей 🖼 науки и техники, названный его именем; монастырь Санта-Мария-делле-Грацие, в котором находится фреска Тайная вечеря и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи

Что вы увидите

  • церковь Санта Мария делле Грацие
  • музей Науки и техники
  • памятник да Винче
  • замок Сфорцеско
... Леонардо да Винчи открыл в Милане академию художеств.
... Леонардо 16 лет работал над 90-тонной статуей Франческо Сфорцо, которая была разрушена французами до завершения. Конь был закончен только спустя пять веков американским филантропом.
... «Мадонна в гроте» и «Дама с горностаем» были завершены в Милане, но затем проданы и покинули город 🏙️ экскурсии 🧭 вы увидите места, связанные со всеми аспекатми деятельности Леонардо за те 20 лет, что он провел в Милане. Мы начнем от памятника гению да Винчи. От места к месту для нас будет все глубже открываться личность Леонардо как художника и изобретателя. Закончим нашу экскурсию ⛳ мы у Музея Науки и Техники Леонардо да Винчи.
Только внешний осмотр достопримечательностей 🏛️, без посещения. Просмотр фрески "Тайная вечеря" не входит в экскурсию.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • посещение музеев
  • вода и еда
  • личные расходы
  • Тайная вечеря
Начало
🚩 Piazza La Scala
Место завершения
🏁 Музей науки и техники Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи
По следам Леонардо да Винчи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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40 отзывов оставили туристы

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