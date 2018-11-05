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M Mfs2009 Экскурсия очень понравилась. Спасибо огромное Наталье за интереснейший рассказ о жизни и творчестве Леонардо в Милане,. Выяснив, что в Милане мы впервые, Наталья познакомила нас с основными достопримечательностями города, рассказав интересные факты, которые не прочтёшь в путеводителе. Экскурсия получилась очень насыщенной и интересной. Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторана для обеда. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван Экскурсия очень понравилась. Получилось так, что экскурсия оказалась только для меня одного, так как больше никто не пришёл в этот день. Экскурсовод, Наталья, рассказала много интересного, ответила на все интересующие вопросы, отдельное ей спасибо. В итоге впечатления остались только положительные, увидел несколько крутых мест, которые сам бы не нашёл, узнал много интересных фактов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Корнилова У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Корнилова У нас была экскурсовод Саша, очень хорошо прогулялись по городу, послушали про Леонардо, многие места пересекаются с обзорной, поэтому вполне можно посетить эту экскурссию. Отдельное спасибо Саша за помощь с покупкой билетов на просмотр Тайной вечери. В интернет билетов уже давно не было, но оказывпется в феврале марте часто остаются невыкупленные в кассе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет