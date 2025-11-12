Что вас ожидает

Завтрак в легендарном баре. Начнём день с бара Magenta, открытого ещё в 1907 году. Это место пережило смену эпох и стилей, сохранив дух старого Милана. Здесь вы проникнетесь стилем ар-деко и насладитесь кофе или лёгким аперитивом.

Миланские футуристы и Camparino. В не менее легендарном заведении у Галереи Витторио Эмануэле вы услышите историю про миланских футуристов, которые изобрели аперитив, среди фресок Анджоло д’Андреа.

В гостях у Galdina. Заглянем во внутренний двор одного из старейших миланских домов, где сегодня работает ремесленная кондитерская. Здесь вы увидите, как рождаются современные десерты на классической основе.

Кафе с видом на палаццо. B Cafe, спрятанном в историческом районе «5 улиц», поговорим о семье Борромео и заглянем в их бывшую резиденцию.

Современный Baltic Bar. Завершим прогулку в атмосферном баре в нордическом стиле, где ценят локальные ингредиенты и минимализм. Это не просто точка на карте, а целая философия современного Милана.

А ещё вы узнаете:

где Хемингуэй черпал вдохновение.

как родился коктейль Negroni Sbagliato.

где пили биттер Умберто I и Эдвард VII.

какое кафе открыл солдат Наполеона.

Организационные детали