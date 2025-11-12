На экскурсии «Барное знакомство с Миланом» гости пройдут по историческим кварталам города, посетят знаменитые бары и кафе, такие как Magenta и Camparino, где узнают о миланских футуристах и знаменитых личностях,
Что можно увидеть
- Бар Magenta
- Галерея Витторио Эмануэле
- Кондитерская Galdina
- Палаццо Борромео
- Baltic Bar
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Завтрак в легендарном баре. Начнём день с бара Magenta, открытого ещё в 1907 году. Это место пережило смену эпох и стилей, сохранив дух старого Милана. Здесь вы проникнетесь стилем ар-деко и насладитесь кофе или лёгким аперитивом.
Миланские футуристы и Camparino. В не менее легендарном заведении у Галереи Витторио Эмануэле вы услышите историю про миланских футуристов, которые изобрели аперитив, среди фресок Анджоло д’Андреа.
В гостях у Galdina. Заглянем во внутренний двор одного из старейших миланских домов, где сегодня работает ремесленная кондитерская. Здесь вы увидите, как рождаются современные десерты на классической основе.
Кафе с видом на палаццо. B Cafe, спрятанном в историческом районе «5 улиц», поговорим о семье Борромео и заглянем в их бывшую резиденцию.
Современный Baltic Bar. Завершим прогулку в атмосферном баре в нордическом стиле, где ценят локальные ингредиенты и минимализм. Это не просто точка на карте, а целая философия современного Милана.
А ещё вы узнаете:
- где Хемингуэй черпал вдохновение.
- как родился коктейль Negroni Sbagliato.
- где пили биттер Умберто I и Эдвард VII.
- какое кафе открыл солдат Наполеона.
Организационные детали
- Гулять будем по историческому центру, где дороги вымощены брусчаткой. Учитывайте это при выборе обуви.
- Дегустации оплачиваются отдельно. Цена аперитива — €14–18, завтрака — €5–8.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ольга — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 56 туристов
Я живу в Милане с 2014 года, увлечена его историей, секретными местами, событиями и, конечно, людьми! Работаю переводчиком и часто провожу для своих клиентов пешие прогулки по Милану. Веду активную жизнь в любимом городе, участвую в ивентах Design Week, Fashion Week. Люблю читать книги итальянских авторов. Буду рада передать частичку любви к этому городу!Задать вопрос
