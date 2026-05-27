45 минут от Милана на поезде — и начинаются виноградники, средневековые замки и уютные городки. Эту живописную долину журнал The Guardian не случайно назвал новой Тосканой.
Я расскажу о тихой Вогере, где родился модельер Валентино, а затем на автобусе мы отправимся в Варци — спрятанный среди гор и виноградников город, который внесён в официальный список самых красивых мест Италии.
Описание экскурсии
Вогера — нетуристическая столица долины
- Мы пройдём по живописной центральной площади и полюбуемся кафедральным собором — его создателей вдохновляли архитектурные проекты Донато Браманте
- Прогуляемся по Виа Эмилия и осмотрим театр, который назвали в честь модельера Валентино Гаравани
- Осмотрим палаццо, где останавливался Наполеон Бонапарт
- Зайдём в церковь Санта-Мария-дель-Кармине и полюбуемся её фресками
- Увидим замок герцогов Висконти 14 века, и я расскажу о визите сюда византийского императора
- При желании в одной из пастичерий (кондитерских) вы попробуете традиционный местный десерт — его делают только здесь
Дорога через долину
Автобус с панорамными окнами провезёт нас через Риванаццано, Саличе Терме и Годьяско — мимо вилл прошлого века, замков, крепостей и грандиозного заброшенного отеля. По дороге вы полюбуетесь виноградниками в долине реки Стаффора.
Варци — город в горах
- Осмотрим исторический центр с башнями 11 века, ренессансными и барочными церквями
- Прогуляемся по безлюдным мощёным улочкам и заглянем в живописные дворы
- По желанию зайдём в старинную мясную лавку, где можно купить главный деликатес Ломбардии — салями. А также попробовать вина долины Ольтрепо
Я расскажу:
- о прошлом и настоящем долины
- истории её замков
- герцогах Висконти, Фридрихе Барбароссе и Наполеоне
- термальных источниках
- уникальных местных продуктах
Организационные детали
- Маршрут начинается в Вогере. Поезд из Милана отправляется дважды в час, идёт 45 мин, билет в одну сторону стоит €6,70 за чел.
- По желанию за доплату €40 я встречу вас в Милане, и мы вместе поедем на поезде
- Переезд Вогера–Варци на автобусе — около 40 минут, ~€5 за чел. в одну сторону. По желанию сделаем остановку в Саличе Терме (+€30)
- Дегустации и перекус в кафе не входят в стоимость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале города Вогера
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Милане
С отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Теория и история искусства», а ныне продолжаю образование по этому же направлению в одном из старейших университетов Италии. На своих экскурсиях стремлюсь открыть
