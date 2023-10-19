Ирина — ваш гид в Милане

Провела экскурсии для 661 туриста

Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.

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