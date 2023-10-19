Посетить самый красивый город на южном побережье озера Гарда и прикоснуться к его истории
Сирмионе покорит вас волшебными пейзажами, средневековой архитектурой, неспешным ритмом жизни и умиротворяющей атмосферой. Вы пройдёте по историческому центру, с двух сторон окружённому водой. Увидите все знаковые места города и раскроете их историю.
Расскажу я и о современной жизни Сирмионе: особенностях местной кухни, винодельнях и термальных источниках.
Расскажу я и о современной жизни Сирмионе: особенностях местной кухни, винодельнях и термальных источниках.
Ближайшие даты:
19
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по сказочному Сирмионе, вы:
- Оцените средневековый замок Селигеров и услышите его историю;
- Полюбуетесь фресками 15 века в крошечной церкви Сан-Анна;
- Посмотрите на дворец Марии Каллас и поймёте, почему оперная дива так любила это место;
- Пройдёте тайными дорожками вдоль побережья;
- Увидите античные гроты Катулла — остатки древнеримской виллы.
По желанию, мы также можем устроить вкусный обед с видом на озеро.
Организационные детали
- Дорога из Милана до Сирмионе займёт 1,5 часа
- Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C3, 2019 г. в.
- Транспорт, парковки и платные дороги включены в стоимость
- Все объекты кроме церкви мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Sesto Rondo или Bignami
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 661 туриста
Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.
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