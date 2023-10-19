Из Милана - в идиллический Сирмионе

Посетить самый красивый город на южном побережье озера Гарда и прикоснуться к его истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сирмионе покорит вас волшебными пейзажами, средневековой архитектурой, неспешным ритмом жизни и умиротворяющей атмосферой. Вы пройдёте по историческому центру, с двух сторон окружённому водой. Увидите все знаковые места города и раскроете их историю.

Расскажу я и о современной жизни Сирмионе: особенностях местной кухни, винодельнях и термальных источниках.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Из Милана - в идиллический Сирмионе
Ближайшие даты:
19
окт
30
окт
4
ноя
5
ноя
6
ноя
9
ноя
11
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по сказочному Сирмионе, вы:

  • Оцените средневековый замок Селигеров и услышите его историю;
  • Полюбуетесь фресками 15 века в крошечной церкви Сан-Анна;
  • Посмотрите на дворец Марии Каллас и поймёте, почему оперная дива так любила это место;
  • Пройдёте тайными дорожками вдоль побережья;
  • Увидите античные гроты Катулла — остатки древнеримской виллы.

По желанию, мы также можем устроить вкусный обед с видом на озеро.

Организационные детали

  • Дорога из Милана до Сирмионе займёт 1,5 часа
  • Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C3, 2019 г. в.
  • Транспорт, парковки и платные дороги включены в стоимость
  • Все объекты кроме церкви мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Sesto Rondo или Bignami
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Милана

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день

Похожие туры из Милана

Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Богемный Милан - район Навильи
Пройтись вдоль легендарных каналов, насладиться старинной архитектурой и узнать историю района
у станции метро Genova
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
30 за человека
Исторический центр Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Исторический центр Милана
Открыть все грани Милана и уловить его настоящий дух на пешеходной обзорной экскурсии
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
200 за всё до 10 чел.
Секретный Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Секретный Милан
Открыть удивительные детали в самых интересных уголках города и перевернуть представление о Милане
14 окт
17 окт
19 окт
20 окт
200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Милане
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ