Когда: Важно! В осенне-зимнее время (ноябрь-март) экскурсия начинается на 1 час раньше — в 7:55 утра! А в летнее время (апрель-октябрь) экскурсия начинается на 1 час позже — в 8:50 утра.

Экскурсия длится около 10 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала