Исследуйте озеро Комо, Белладжио и Варенну в однодневной поездке из Милана.
Полюбуйтесь альпийскими видами и виллами знаменитостей, отправьтесь в круиз на лодке и полюбуйтесь красотой самых исторических вилл Комо.
Описание круизаЧто вас ждёт? Исследуйте самое известное озеро Италии в увлекательной экскурсии. Избегайте любых туристических ловушек, толп и очередей в хорошо спланированной поездке с профессиональным местным гидом. Полюбуйтесь Альпами, местами съемок фильмов и виллами знаменитостей, самыми красивыми историческими виллами и присоединитесь к круизу по озеру на лодке. Вы начнете свое приключение около площади Пьяцца Дуомо или Центрального вокзала в Милане, где вы встретитесь с вашим гидом — не стесняйтесь выбирать между двумя разными местами встречи. Затем вы отправитесь на экспресс-поезде к озеру Комо. Вы насладитесь потрясающей поездкой на пароме по озеру с потрясающими живописными видами. Погрузитесь в знаменитый «золотой треугольник» озера, известный своими замечательными виллами и захватывающими дух деревнями, такими как Белладжио и Варенна. Откройте для себя необычные бутики с местным искусством и остановитесь в ресторане на берегу озера, чтобы насладиться настоящей итальянской кухней. Ваш гид порекомендует вам несколько замечательных ресторанов с видом на озеро, а также вы сможете насладиться обедом в Белладжио. Важная информация:
- Тур не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения и людей на инвалидных колясках.
- Надевайте комфортную обувь. Запрещена обувь на высоком каблуке.
- Тур включает предварительно забронированные и гарантированные места на прогулке на лодке с приоритетным проходом без очереди на борт.
- Программа/расписание тура может измениться по оперативным причинам (например, погодные условия и т. д.).
- Мы не рекомендуем брать с собой детские коляски во время экскурсии.
- В случае забастовки поездов (что может произойти не чаще 1-2 раз в год) экскурсия может начаться на 30-50 минут раньше, о чем вы будете уведомлены заранее.
- На экскурсию нельзя брать с собой крупный багаж.
- В осенне-зимнее время (ноябрь-март) экскурсия начинается на 1 час раньше (в 7:55 утра в Галерее Витторио Эмануэле II и в 8:15 утра на Центральном вокзале), а в летнее время (апрель-октябрь) экскурсия начинается на 1 час позже (в 8:50 утра в Галерее Витторио Эмануэле II и в 9:15 утра на Центральном вокзале).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комо
- Озеро Комо
- Белладжио, Ломбардия
- Варенна
Что включено
- Круиз на лодке по озеру Комо
- Экскурсия с англоязычным гидом по Комо, Белладжио и Варенне
- Билеты на паром без очереди в Золотом треугольнике озера Комо
- Приоритетный доступ на круиз на лодке по Комо
- Заранее забронированные места во время круиза на лодке по озеру Комо
- Свободное время в Белладжио и Варенне
- Все билеты на поезд (первый класс)
- Билеты на метро
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, 20123 Milano MI, Italy
Завершение: Милан, Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Важно! В осенне-зимнее время (ноябрь-март) экскурсия начинается на 1 час раньше — в 7:55 утра! А в летнее время (апрель-октябрь) экскурсия начинается на 1 час позже — в 8:50 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, пейзажи невероятные 😍 особенная благодарность гиду Антонелле за фантастическую организацию и внимательность 👌
