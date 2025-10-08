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Круизы и туры по воде в Милане

Найдено 5 экскурсий в категории «Круизы» в Милане на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Круиз по райским островам озера Маджоре
На теплоходе
Круизы
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке
На лодке
Круизы
10 часов
1 отзыв
Групповая
до 29 чел.
Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке
Начало: Галерея Виторио Эмануэле 2, 20123 Милано МИ, Итали...
«Полюбуйтесь Альпами, местами съемок фильмов и виллами знаменитостей, самыми красивыми историческими виллами и присоединитесь к круизу по озеру на лодке»
Сегодня в 08:50
€147 за человека
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
Круизы
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
Начало: Пьяццале Луиджи Кадорна или Станционе Централе
«Наш круиз позволит не только полюбоваться живописными берегами озер, но и посетить известные исторические виллы осмотреть их художественные полотна и скульптуры, экзотические парки»
Расписание: ежедневно в 09:20
€150 за человека
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке
Очень понравилась экскурсия, пейзажи невероятные 😍 особенная благодарность гиду Антонелле за фантастическую организацию и внимательность 👌
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Н
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии!
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
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выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но важно чтобы вам об этом интересно рассказывал максимально компетентный человек, в нашем случае так и было! Плюс наш гид решала все вопросы по ходу экскурсии - все билеты были заранее куплены, мы нигде не стояли в очереди, наша задача была только получать удовольствие от прекрасных видов озера, шикарных вилл и интереснейшего рассказа гида! Галина, спасибо большое вам за работу! А для тех кто решает выбрать ли экскурсию с гидом Галиной – рекомендуем от всей души!

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И
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
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Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
С удовольствием прокатились на теплоходе по Комо, посмотрели милые городки на берегах озера. Посетили великолепный собор в центре Комо, все было интересно. Знающая и тактичная экскурсовод.
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Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Е
Круиз по райским островам озера Маджоре
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Всего 6 отзывов в Милане в категории "Круизы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Круиз по райским островам озера Маджоре;
  2. Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке;
  3. Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека;
  4. Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход;
  5. Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход).
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 147 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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