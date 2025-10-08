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выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но важно чтобы вам об этом интересно рассказывал максимально компетентный человек, в нашем случае так и было! Плюс наш гид решала все вопросы по ходу экскурсии - все билеты были заранее куплены, мы нигде не стояли в очереди, наша задача была только получать удовольствие от прекрасных видов озера, шикарных вилл и интереснейшего рассказа гида! Галина, спасибо большое вам за работу! А для тех кто решает выбрать ли экскурсию с гидом Галиной – рекомендуем от всей души!