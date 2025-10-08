Индивидуальная
Круиз по райским островам озера Маджоре
Начало: Ж/д вокзал /ваш отель (в зависимости от трансфера)
«Отсюда начинается водная часть маршрута: на теплоходе вы выйдете к знаменитому Борромейскому архипелагу (Isole Borromee), который считается главным украшением озера»
Расписание: Ежедневно с 9:00, кроме понедельника
€250 за человека
Групповая
до 29 чел.
Комо, Белладжио, Варенна и круиз на лодке
Начало: Галерея Виторио Эмануэле 2, 20123 Милано МИ, Итали...
«Полюбуйтесь Альпами, местами съемок фильмов и виллами знаменитостей, самыми красивыми историческими виллами и присоединитесь к круизу по озеру на лодке»
Сегодня в 08:50
€147 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Круиз Комо - Тремеццо. Из Милана. минимум 3 человека
Начало: Пьяццале Луиджи Кадорна или Станционе Централе
«Наш круиз позволит не только полюбоваться живописными берегами озер, но и посетить известные исторические виллы осмотреть их художественные полотна и скульптуры, экзотические парки»
Расписание: ежедневно в 09:20
€150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на озеро Гарда: поезд и теплоход
Насладитесь путешествием на озеро Гарда, где сочетаются альпийские вершины и зелёные виноградники. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо (поезд и теплоход)
Начало: Милано Чентрале. В первом вагоне от головы состава
«После знакомства с городом Варенна можно проехать на теплоходе в город Белладжио»
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень понравилась экскурсия, пейзажи невероятные 😍 особенная благодарность гиду Антонелле за фантастическую организацию и внимательность 👌
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Н
Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии!
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
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И
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Е
С удовольствием прокатились на теплоходе по Комо, посмотрели милые городки на берегах озера. Посетили великолепный собор в центре Комо, все было интересно. Знающая и тактичная экскурсовод.
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Е
Озеро Комо просто прекрасно, красивое и завораживающее😊 Рекомендую заглянуть на Виллу Бальбьянелло - очень красивая территория, а какие там виды открываются - просто супер👍
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Всего 6 отзывов в Милане в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Круизы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 147 до 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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