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Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.

Тиана П.
Тиана П. – Гид из Милана
Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.
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  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты

  • €180 за экскурсию

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Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.
Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.

Что вы увидите

  • Озеро Комо
  • город Комо
  • вилла Ольмо
  • вилла Д Эсте
  • Черноббио
  • Торно
В нашем волшебном путешествии вы увидите самое посещаемое озеро Италии с необычного ракурса. Незаслуженно забытые городки левого рукава поразят вас своей непосредственностью, спокойствием и шедеврами изобразительного искусства и архитектуры. Вас ждет красота и роскошь вилл, садов и церквей, созданная руками человека на фоне насыщенной истории 📖 и знаменитых природных достопримечательностей 🏛️. Наша индивидуальная экскурсия ⛳ на озеро Комо из Милана пройдет легко и непринужденно на поезде 🚂, пешком и на кораблике.
Мы встретимся в Милане на знаменитом железнодорожном вокзале, который уже является одной из достопримечательностей Милана и отправимся в город 🏙️ Комо, насчитывающий целых 2 тысячелетия богатой истории. На неспешной прогулке 👣 по центру и набережной вы познакомитесь с главными культурными памятниками города, важными вехами в истории и знаменитыми уроженцами этих мест. Я покажу самые укромные и необычные для стандартных маршрутов уголки и детали этого замечательного города, раскрою секреты местных жителей и поделюсь легендами о почитаемых здесь святых. А может быть мы попадем на один из эффектных средневековых праздников, которые очень любят устраивать горожане Комо.
Максимально насладиться красотой озера нам поможет, конечно, прогулочный кораблик, курсирующий по озеру, как настоящий автобус. С его борта мы увидим множество прекрасных вилл и зданий, построенных здесь в разные эпохи. Вы узнаете о романтических историях, любовных драмах, политических интригах - все о бурной аристократической жизни, проходившей на берегу прекрасного озера в стенах шикарных дворцов Комо, Тавернолы, Черноббио. Чтобы почувствовать себя путешественниками во времени и перенестись в эпоху знаменитого Гран Тура, мы заглянем в сад и полюбуемся уникальным палаццо в стиле либерти в Черноббио или погостим чуть-чуть в легендарном дворце 16 века, принимавшем в своих залах Стендаля, Флобера, Листа, Манзони, членов королевских семей и аристократов со всего мира, и где проходили съемки нескольких известных кинофильмов. А в небольшой, но характерной деревушке Торно (или Мольтразио) мы посидим за чашкой кофе в симпатичном кафе-баре на берегу, и вы увидите, как живут простые местные жители в этих нелегко доступных краях.
Вернувшись в Комо, вы можете остаться погулять по городу или вернуться в моем сопровождении в Милан.
Что входит
  • Услуги гида
  • организация прогулки
  • переводы
  • помощь в приобретении билетов
  • бронирование ресторана
Что не входит
  • В стоимость не включена цена за проезд – 18, 5 евро (поезд Милан-Комо-Милан, прогулка на кораблике Комо-Черноббио-Торно), в том числе за гида. Я приобрету все билеты заранее и раздам вам при встрече, вам не нужно будет стоять в очередях или изучать автоматы.
  • В стоимость не включены личные расходы (в Черноббио у нас будет время для обеда или пикника, я посоветую рестораны или кафе и расскажу о местной кухне).
Начало и место завершения
🚩 Милано Чентрале
Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.
Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.
Комо, Черноббио, Торно – жемчужины озера Комо из Милана.

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тиана П.
Тиана П.
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