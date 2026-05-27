Милан и его самые красивые церкви

Совершить прогулку в итальянском стиле вдали от туристического мейнстрима - в компании искусствоведа
Чтобы полюбоваться Сикстинской капеллой Милана, отправимся в один из самых впечатляющих ансамблей Высокого Возрождения.

Я покажу вам места, которые занимают важное место в истории искусства, раскрою интеллектуальную и культурную логику города. И с радостью угощу вас чашечкой кофе или бокалом просекко в старинной кондитерской.
Описание экскурсии

Сан-Маурицио

Стены этой церкви расписали ученики Леонардо да Винчи, создав один из самых впечатляющих ансамблей Высокого Возрождения в Ломбардии.

Сант-Амброджо

Базилика, основанная святителем Амвросием на закате Римской империи. Поговорим о раннехристианском Милане и о том, о том, как формировался облик города.

Античная колоннада Сан-Лоренцо

Осмотрим базилику, где сохранились древние мозаики и необычный римский портал.

Сант-Эусторджо

Церковь эпохи Сфорца с шедеврами Кватроченто, среди которых знаменитая капелла Портинари.

Санта-Мария-дей-Мираколи

По желанию зайдём полюбоваться ярким примером миланского маньеризма и раннего барокко.

Завершить прогулку можно в старинной миланской кондитерской Pasticceria Gattullo — за кофе или бокалом просекко.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в капеллу Портинари — €6 за чел. и в Сан-Лоренцо — €2 за чел. Билет для гида покупать не нужно
  • С удовольствием угощу вас чашкой кофе или бокалом просекко во время краткого перерыва на маршруте
  • При планировании экскурсии обратите внимание, что большинство церквей закрыты с 13:00 до 15:00. По желанию программу можно продолжить после 15:00 — я порекомендую несколько мест, где пообедать, пока церкви закрыты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Corso Magenta
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я искусствовед, одержимый красотой итальянских городов, ренессансной живопсью, античной и средневековой архитектурой. Живу в Ломбардии, часто и активно путешествую, чтобы увидеть сокровища этой страны. Регулярно гостщу в Милане, Бергамо, Брешии, Генуе,
Болонье, Павии и Вероне. Знаю, какие шедевры скрыты в местных церквях и какие блюда заказать, чтобы понять местную кухню. За короткую прогулку расскажу об историт итальянских городов от римлян до наших дней, покажу, как следует смотреть на архитектуру, и постараюсь влюбить вас в шарм северной Италии.

