Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие – экскурсии в Милане

Найдено 8 экскурсий в категории «Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Милан, каким вы его не видели
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
40 за человека
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
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    раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.

  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • Я
    Ян
    29 мая 2024
    Милан, каким вы его не видели
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
    Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей
  • А
    Алла
    28 мая 2024
    Милан для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.
  • P
    Parviz
    20 мая 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Очень информативная прогулка, гид рассказала множество деталей о городе. Рекомендую!
  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Это лучшая экскурсию, которую можно было получить. И один из лучших экскурсоводов, с которым я имела дело.
  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
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    увидела Тайную Вечерю. Рекомендую!!! И при следующей поездки в Милан обязательно пойду с Людмилой на экскурсии по новым, ещё не известным мне местам!!!

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Милан для новичков
    Отличная обзорная экскурсия по самым популярным местам Милана. Очень понравилось, Ирине большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие»

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  3. Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
  4. Гений Леонардо
  5. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
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  2. Самое главное
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
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