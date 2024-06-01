1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- ЯЯн29 мая 2024Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей. Спасибо! Рекомендую всем.
- ААлла28 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия по Милану. Ирина - отличный гид с очень хорошей риторикой, глубокими познаниями и очень милая и обаятельная. Всем рекомеендуем.
- PParviz20 мая 2024Очень информативная прогулка, гид рассказала множество деталей о городе. Рекомендую!
- ООлеся18 мая 2024Это лучшая экскурсию, которую можно было получить. И один из лучших экскурсоводов, с которым я имела дело.
- ЕЕсения17 мая 2024Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
- ЕЕлена14 мая 2024Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
- ААлександр14 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по самым популярным местам Милана. Очень понравилось, Ирине большое спасибо!
- ЮЮлия11 мая 2024Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие»
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