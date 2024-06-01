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раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.