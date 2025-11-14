Экскурсия по Милану открывает перед вами удивительные контрасты: от мистических улочек Бреры до ультрасовременных небоскрёбов.
Прогулка начинается с посещения площади Ла Скала, где вы увидите знаменитую оперу и памятник Леонардо да
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные дизайнерские лавки Бреры
- 🏛 Площадь Ла Скала и опера
- 🔮 Тайны карт Таро
- 🏙 Современные небоскрёбы
- 🖼 История Юлии Самойловой
Что можно увидеть
- Площадь Ла Скала
- Улица Тёмных цветов
- Улица Светлых цветов
- Церковь Святого Марка
- Улочки Бреры
- Санта Мария Инкороната
- Корсо Комо, 10
- Пьяцца Гаэ Ауленти
Описание экскурсии
- Площадь Ла Скала с главной оперой мира и памятником Леонардо да Винчи
- Улица Тёмных цветов с дворцом Юлии Самойловой
- Улица Светлых цветов с резиденциями гадалок таро
- Церковь Святого Марка, или Как венецианцы помогли Барбароссу победить
- Улочки Бреры — дизайнерские лавки, культовые бары, уличные художники
- Санта Мария Инкороната, или Как любовь церкви объединяла
- Корсо Комо, 10 — храм дизайна в миланском дворике
- Пьяцца Гаэ Ауленти — ультрамодерновая площадь с небоскрёбами
Вы узнаете:
- Почему Милан — родина и столица карт Таро
- Какие специалитеты у ломбардской кухни
- Как выставка EXPO-2014 полностью изменила внешний вид города
- О захватывающей биографии Юлии Самойловой — музы Карла Брюллова
- О времени, когда Милан был — городом каналов
Организационные детали
- Прогулка подходит путешественникам любого возраста
- В католических церквях желательно придерживаться дресс-кода — закрытые плечи и колени
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Metro Montenapoleone
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 261 туриста
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Яэль
14 ноя 2025
Артур великолепный рассказчик, настоящий знаток искусства, влюбленный в Милан, поэтому его экскурсия наполнена не только интересными фактами, но и душой. Мы очень довольны и искренне рекомендуем
Юлия
9 ноя 2025
Экскурсия с Артуром по Милану была замечательной! Он интересно и с чувством рассказывал о городе, истории и культуре, показывал не только известные места, но и скрытые жемчужины. Было видно, что Артур искренне любит Милан и умеет передать это настроение. Спасибо за прекрасное время!
Е
Елена
9 ноя 2025
На экскурсию с Артуром мы ходили семьей (трое взрослых), и все получили большое удовольствие!
Артур отличный рассказчик, внимательный человек, умеющий адаптировать прогулку под темп путешественников. Открытый, любознательный, он провел нас по улочкам, где сами бы мы вряд ли оказались, ответил на все вопросы и дал рекомендации по нашим запросам.
Смело рекомендуем!
Елена, Ольга, Григорий
Т
Татьяна
8 ноя 2025
Приятная, познавательная прогулка, без перегруза по датам и шаблонов, но с множеством интересных моментов о городе, его жителях и событиях. Сам Артур интеллигентный и приятный в общении человек👍🇮🇹
Анна
5 ноя 2025
100% рекомендую! Артур сделал наше солнечное утро в Милане! Спасибо, Артур!!! Будем рекомендовать друзьям😁😁😁
И
Ирина
31 окт 2025
Прогулка по Милану, в сопровождении Артура, оставила у нас с мужем после себя приятное впечатление. Воспитанный, начитанный, легкий в общении гид. Экскурсия-это скорее беседа, которую интересно слушать и принимать участие. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым!
В
Виктория
28 окт 2025
Хотелось продолжать и продолжать. Артур обладает не только глубокими историческими знаниями, что не маловажно, но и любовью и интересом к людям и к истории, рефлексией.
Мне кажется, я не имею права давать оценку Артуру.
Вообщем большое ДА!
yulia
27 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, Артур отлично владеет материалом, интересно рассказывает, со знанием дела отвечает на все вопросы.
А
Аида
26 окт 2025
Экскурсия по Милану с Артуром стала настоящим открытием для меня, как человека, который неоднократно бывал в Милане. Это настоящее путешествие по скрытым от обычного туриста локациям, подкрепленное интересными, историческими историями,
Е
Евгений
25 окт 2025
Первый день отпуска и первые впечатления оправдали все наши ожидания. Артур-интеллигентный, эрудированный, по ходу перестроился на подходящую для нас тему, ответил на все вопросы.
И
Илья
15 окт 2025
Огромнейшее спасибо Артуру за невероятно крутую экскурсию! Мы много гуляли, осматривали Милан и его знаковые места, Артур рассказывал нам историю города и интересные факты о Милане и его жителях, район
М
Марина
28 сен 2025
Артур точно знает историю, и что нам как искушенным путешественникам важно, не подменяет реальные исторические сведения расхожими мифами, байками или патетическими опусами.
Андрей
27 сен 2025
Сегодня были на экскурсии с Артуром,с сыном,очень понравилось,рекомендую,особенно язадавал разные интересные вопросы и получал ответы на них,проффи!
Е
Елена
27 сен 2025
Артур, спасибо огромное за очень содержательную и интересную экскурсию. Время пролетело незаметно, несмотря на непогоду! Спасибо за новые впечатления и отличный день!
Н
Наташа
27 сен 2025
Огромная благодарность Артуру за великолепную экскурсию по Милану! Он сразу понял наши интересы и составил идеальный комбинированный маршрут. Мы охватили главные исторические места — Дуомо и Центр, затем прошлись по
