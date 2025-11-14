Яэль Артур великолепный рассказчик, настоящий знаток искусства, влюбленный в Милан, поэтому его экскурсия наполнена не только интересными фактами, но и душой. Мы очень довольны и искренне рекомендуем

Юлия Экскурсия с Артуром по Милану была замечательной! Он интересно и с чувством рассказывал о городе, истории и культуре, показывал не только известные места, но и скрытые жемчужины. Было видно, что Артур искренне любит Милан и умеет передать это настроение. Спасибо за прекрасное время!

Е Елена На экскурсию с Артуром мы ходили семьей (трое взрослых), и все получили большое удовольствие!

Артур отличный рассказчик, внимательный человек, умеющий адаптировать прогулку под темп путешественников. Открытый, любознательный, он провел нас по улочкам, где сами бы мы вряд ли оказались, ответил на все вопросы и дал рекомендации по нашим запросам.

Смело рекомендуем!

Елена, Ольга, Григорий

Т Татьяна Приятная, познавательная прогулка, без перегруза по датам и шаблонов, но с множеством интересных моментов о городе, его жителях и событиях. Сам Артур интеллигентный и приятный в общении человек👍🇮🇹

Анна 100% рекомендую! Артур сделал наше солнечное утро в Милане! Спасибо, Артур!!! Будем рекомендовать друзьям😁😁😁

И Ирина Прогулка по Милану, в сопровождении Артура, оставила у нас с мужем после себя приятное впечатление. Воспитанный, начитанный, легкий в общении гид. Экскурсия-это скорее беседа, которую интересно слушать и принимать участие. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым!

В Виктория Хотелось продолжать и продолжать. Артур обладает не только глубокими историческими знаниями, что не маловажно, но и любовью и интересом к людям и к истории, рефлексией.

Мне кажется, я не имею права давать оценку Артуру.

Вообщем большое ДА!

yulia Очень понравилась экскурсия, Артур отлично владеет материалом, интересно рассказывает, со знанием дела отвечает на все вопросы.

Хотели взять еще одну его экскурсию, но не успели по времени, к сожалению. Оставили на следующий раз 😉

А Аида читать дальше которые стоят за ними. Мы смогли проникнуться очаровательным кварталом художников, дизайнеров и гадалок. Увидеть дом, где творил Армани, а также жила муза Брюллова, Юлия Самойлова, посетить красивые церкви и даже послушать Постиллу. Вдохнуть запахи скрытых ботанических садиков и двориков, и услышать истории Темных и Светлых цветов, а также, как святой Амвросий принял Крещение, за 8 дней прошел все церковные степени и стал епископом. Познакомиться с архитектурой города от небоскребов, до старых церквей, посетить китайский квартал, и много чего еще.

Очень глубокая и насыщенная экскурсия!

Гид необыкновенный! Спасибо вам большое! Экскурсия по Милану с Артуром стала настоящим открытием для меня, как человека, который неоднократно бывал в Милане. Это настоящее путешествие по скрытым от обычного туриста локациям, подкрепленное интересными, историческими историями,

Е Евгений Первый день отпуска и первые впечатления оправдали все наши ожидания. Артур-интеллигентный, эрудированный, по ходу перестроился на подходящую для нас тему, ответил на все вопросы.

И Илья читать дальше Брера - невероятно атмосферный, красивый. Артур - чудесный рассказчик, мастер своего дела, слушать его - одно удовольствие. Совсем иначе посмотрели на Милан, влюбились и обязательно вернемся. Было здорово увидеть город другими глазами, глазами человека, кто живет здесь, изучает и любит его! От всей души благодарим за подаренные эмоции и впечатления. И отдельное спасибо за ужин - Артур показал нам чудесную, уютную пиццерию с самой вкусной пиццей Огромнейшее спасибо Артуру за невероятно крутую экскурсию! Мы много гуляли, осматривали Милан и его знаковые места, Артур рассказывал нам историю города и интересные факты о Милане и его жителях, район

М Марина



Не так часто совпадает, что человек, даже гид, прекрасно читать дальше ориентируется не только в эпохах и персоналиях, но и понимает взаимосвязи и контекст поведения общества в значимых исторических событиях. Артур в этом плане был на высоту. Если вы ждете от экскурсии реального погружения и хотите хоть немного разобраться в культуре и истории северной Италии, особенно в важные для ее развития периоды средневековья, вы точно обогатитесь и информацией и пищей для рассуждения. Артур кроме своих знаний еще и очень приятный и комфортный собеседник. Даже дождь во время экскурсии не помешал нам насладиться прогулкой и оставил прекрасные воспоминания. Артур точно знает историю, и что нам как искушенным путешественникам важно, не подменяет реальные исторические сведения расхожими мифами, байками или патетическими опусами.Не так часто совпадает, что человек, даже гид, прекрасно

Андрей Сегодня были на экскурсии с Артуром,с сыном,очень понравилось,рекомендую,особенно язадавал разные интересные вопросы и получал ответы на них,проффи!

Е Елена Артур, спасибо огромное за очень содержательную и интересную экскурсию. Время пролетело незаметно, несмотря на непогоду! Спасибо за новые впечатления и отличный день!