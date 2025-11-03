Мои заказы

Милан: историческая прогулка и стильный шопинг

Откройте для себя Милан через его историю и моду. Посетите знаковые места и насладитесь шопингом в лучших бутиках города
Индивидуальная экскурсия по Милану предлагает уникальную возможность прогуляться по историческим местам и насладиться шопингом. Участники увидят Замок Сфорца, пешеходную улицу Данте, Площадь Кордузио и Кафедральный собор. Завершает маршрут посещение Галереи Виктора Эммануила II и Театра Ла Скала. Экскурсия включает прогулку по бутикам, где предоставляется помощь в выборе и оформлении такс-фри
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🛍️ Лучшие бутики Милана
  • 👗 Помощь в шопинге
  • 🎭 Знаменитый театр Ла Скала
  • 🏰 Замок Сфорца
  • 📜 Узнать историю города
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг© Оксана
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг© Оксана
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг© Оксана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Замок Сфорца
  • Улица Данте
  • Площадь Кордузио
  • Площадь Мерканти
  • Кафедральный собор
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Театр Ла Скала

Описание экскурсии

Замок Сфорца — памятник архитектуры 14 столетия. Я расскажу, какую роль он сыграл в жизни итальянского народа и как превратился из оплота светской жизни в военный плацдарм.

Улица Данте — главная пешеходная улица с лучшими бутиками Милана.

Площадь Кордузио, где расположились оригинальные палаццо 19–20 веков.

Площадь Мерканти — очаровательный уголок древнего Милана. Вы узнаете, когда появилась площадь и зачем жители города собирались на ней.

Кафедральный собор, который строился 600 лет — за счёт этого его архитектура и получилась столь особенной. Я расскажу, как это место связано с Наполеоном.

Галерея Виктора Эммануила II с элитными бутиками и брендовыми магазинами. По вашему желанию мы устроим шопинг — я помогу с выбором, общением с консультантами, поиском скидок и оформлением такс-фри.

Театр Ла Скала — мировой центр оперной культуры в строгом неоклассическом стиле с уникальной акустикой.

Организационные детали

  • Достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Покупки в магазинах — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 54 туристов
Меня зовут Оксана. Я проживаю в Милане с 2018 года и готова поделиться с вами интересными и увлекательными историями о его жизни. Расскажу, как появился город — от самых истоков и до наших дней. А ещё совмещаю познавательные экскурсии с шоппинг-сопровождением.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
М
Михаил
3 ноя 2025
Оксана очень образованный и грамотный гид. Рассказывает увлекательно, и историю Милана любит и знает. Поэтому было с ней легко и приятно провести время. Наши надежды оправдались. Спасибо ей огромное!! И успехов!!
М
Маргарита
10 окт 2025
Я приехала в Милан в свой День рождения и ни на секунду не пожалела об этом благодаря Оксане. Она добавила в мой день волшебство❤️❤️❤️ Отличная экскурсия! И с точки зрения
читать дальше

содержания, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения помощи - я первый раз была в Италии. Обращусь ли я снова? Безусловно! 🤗🤗🤗 Порекомендую ли друзьям? Только Оксану👍👍👍 Спасибо большое за прекрасно проведённое время🤗🤗🤗

М
Мария
21 авг 2025
Было очень интересно и детям, и взрослым! Супер экскурсия, сами бы никогда не обратили внимание на некоторые вещи, про которые рассказала Оксана. Спасибо огромное!
О
Олеся
11 мая 2025
Мы забронировали экскурсию по Милану в основном с целью шоппинга. Самостоятельно сориентироваться людям, которые впервые, очень сложно. А в итоге за 2,5 часа мы и купили, что было нужно и
читать дальше

провели прекрасное время на прогулке с Оксаной. Оксана не ограничивала нас, подстраивала и маршрут и темп под наши предпочтения. Увидели все основные достопримечательности, сделали кучу красивых фото. И, хочу сказать, что экскурсию мы окупили 😁Так как только при покупке очков Оксана попросила скидку и нам дали 20%!!! Без всяких акций магазина. Да и потом наша прекрасная гид была с нами на связи и отвечала на все вопросы и помогала. Спасибо за прекрасный день в Милане🫶🫶🫶

Инна
Инна
8 мая 2025
Отлично провели время, хоть был дождик - но посмотрели и узнали много
Олеся
Олеся
30 мар 2025
Здравствуйте, 22 марта я была в Милане и посещала обзорную экскурсию по городу, которую мне провела Оксана.
Я осталась под впечатлением. Мне очень понравилась прогулка, Оксана мне рассказала много нового и
читать дальше

интересного, чего я не знала ранее. Мы встретились возле церкви Санта Мария де ля Грация, прошлись по территории храма, Оксана мне рассказала о фреске Тайная Вечере. Очень красивый двор в храме с цветущими магнолиями)) затем мы прогулялись до замка Сфорца, походили по территории и Оксана рассказала о бастионе много интересного) потом мы посетили самую старую площадь Милана, где были торговые ряды. Ну и закончилась наша прекрасная прогулка на площади Дуомо. Оксана прекрасный человек и грамотный гид. Я обязательно порекомендую Оксану своим знакомым и друзьям.
Благодарю!

М
Марина
20 мар 2025
Оксана хороший гид. Экскурсией,в целом довольны. Если вы заинтересованы в шопинге,то вам однозначно к Оксане! Расскажет,поможет и покажет. Касательно исторической части,всё тоже не плохо. 2 часа прошли легко и непринуждённо.
читать дальше

Конёк Оксаны это шоппинг и всё что связано с ним. Оксана очень позитивна и приятна в общении. Если совместить экскурсию и поход по магазинам,то ТОП! Если рассматривать чисто экскурсионную составляющую,то достаточно хорошо,но есть над чем поработать ещё. В целом нам понравилось. Гида рекомендуем. Соотношение цена-качество хорошее.

