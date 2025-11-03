Откройте для себя Милан через его историю и моду. Посетите знаковые места и насладитесь шопингом в лучших бутиках города
Индивидуальная экскурсия по Милану предлагает уникальную возможность прогуляться по историческим местам и насладиться шопингом. Участники увидят Замок Сфорца, пешеходную улицу Данте, Площадь Кордузио и Кафедральный собор. Завершает маршрут посещение Галереи Виктора Эммануила II и Театра Ла Скала. Экскурсия включает прогулку по бутикам, где предоставляется помощь в выборе и оформлении такс-фри
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 54 туристов
Меня зовут Оксана. Я проживаю в Милане с 2018 года и готова поделиться с вами интересными и увлекательными историями о его жизни. Расскажу, как появился город — от самых истоков и до наших дней. А ещё совмещаю познавательные экскурсии с шоппинг-сопровождением.
М
Михаил
3 ноя 2025
Оксана очень образованный и грамотный гид. Рассказывает увлекательно, и историю Милана любит и знает. Поэтому было с ней легко и приятно провести время. Наши надежды оправдались. Спасибо ей огромное!! И успехов!!
М
Маргарита
10 окт 2025
Я приехала в Милан в свой День рождения и ни на секунду не пожалела об этом благодаря Оксане. Она добавила в мой день волшебство❤️❤️❤️ Отличная экскурсия! И с точки зрения читать дальше
содержания, и с точки зрения комфорта, и с точки зрения помощи - я первый раз была в Италии. Обращусь ли я снова? Безусловно! 🤗🤗🤗 Порекомендую ли друзьям? Только Оксану👍👍👍 Спасибо большое за прекрасно проведённое время🤗🤗🤗
М
Мария
21 авг 2025
Было очень интересно и детям, и взрослым! Супер экскурсия, сами бы никогда не обратили внимание на некоторые вещи, про которые рассказала Оксана. Спасибо огромное!
О
Олеся
11 мая 2025
Мы забронировали экскурсию по Милану в основном с целью шоппинга. Самостоятельно сориентироваться людям, которые впервые, очень сложно. А в итоге за 2,5 часа мы и купили, что было нужно и читать дальше
провели прекрасное время на прогулке с Оксаной. Оксана не ограничивала нас, подстраивала и маршрут и темп под наши предпочтения. Увидели все основные достопримечательности, сделали кучу красивых фото. И, хочу сказать, что экскурсию мы окупили 😁Так как только при покупке очков Оксана попросила скидку и нам дали 20%!!! Без всяких акций магазина. Да и потом наша прекрасная гид была с нами на связи и отвечала на все вопросы и помогала. Спасибо за прекрасный день в Милане🫶🫶🫶
Инна
8 мая 2025
Отлично провели время, хоть был дождик - но посмотрели и узнали много
Олеся
30 мар 2025
Здравствуйте, 22 марта я была в Милане и посещала обзорную экскурсию по городу, которую мне провела Оксана. Я осталась под впечатлением. Мне очень понравилась прогулка, Оксана мне рассказала много нового и читать дальше
интересного, чего я не знала ранее. Мы встретились возле церкви Санта Мария де ля Грация, прошлись по территории храма, Оксана мне рассказала о фреске Тайная Вечере. Очень красивый двор в храме с цветущими магнолиями)) затем мы прогулялись до замка Сфорца, походили по территории и Оксана рассказала о бастионе много интересного) потом мы посетили самую старую площадь Милана, где были торговые ряды. Ну и закончилась наша прекрасная прогулка на площади Дуомо. Оксана прекрасный человек и грамотный гид. Я обязательно порекомендую Оксану своим знакомым и друзьям. Благодарю!
М
Марина
20 мар 2025
Оксана хороший гид. Экскурсией,в целом довольны. Если вы заинтересованы в шопинге,то вам однозначно к Оксане! Расскажет,поможет и покажет. Касательно исторической части,всё тоже не плохо. 2 часа прошли легко и непринуждённо. читать дальше
Конёк Оксаны это шоппинг и всё что связано с ним. Оксана очень позитивна и приятна в общении. Если совместить экскурсию и поход по магазинам,то ТОП! Если рассматривать чисто экскурсионную составляющую,то достаточно хорошо,но есть над чем поработать ещё. В целом нам понравилось. Гида рекомендуем. Соотношение цена-качество хорошее.