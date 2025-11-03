Индивидуальная экскурсия по Милану предлагает уникальную возможность прогуляться по историческим местам и насладиться шопингом. Участники увидят Замок Сфорца, пешеходную улицу Данте, Площадь Кордузио и Кафедральный собор. Завершает маршрут посещение Галереи Виктора Эммануила II и Театра Ла Скала. Экскурсия включает прогулку по бутикам, где предоставляется помощь в выборе и оформлении такс-фри

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Замок Сфорца — памятник архитектуры 14 столетия. Я расскажу, какую роль он сыграл в жизни итальянского народа и как превратился из оплота светской жизни в военный плацдарм.

Улица Данте — главная пешеходная улица с лучшими бутиками Милана.

Площадь Кордузио, где расположились оригинальные палаццо 19–20 веков.

Площадь Мерканти — очаровательный уголок древнего Милана. Вы узнаете, когда появилась площадь и зачем жители города собирались на ней.

Кафедральный собор, который строился 600 лет — за счёт этого его архитектура и получилась столь особенной. Я расскажу, как это место связано с Наполеоном.

Галерея Виктора Эммануила II с элитными бутиками и брендовыми магазинами. По вашему желанию мы устроим шопинг — я помогу с выбором, общением с консультантами, поиском скидок и оформлением такс-фри.

Театр Ла Скала — мировой центр оперной культуры в строгом неоклассическом стиле с уникальной акустикой.

Организационные детали