Приглашаю вас в путешествие по Милану, где каждый уголок наполнен рождественской магией. Вы увидите иллюминацию Дуомо, почувствуете романтику района Брера и прикоснётесь к истории замка Сфорца. А ещё почувствуете запах горячего шоколада и пряностей, услышите городские легенды и разберётесь в местных обычаях.

Описание экскурсии

Пьяцца дель Дуомо

Перед вами величественный Миланский собор с праздничными огнями, а рядом сверкает огромная рождественская ёлка. В воздухе слышны звуки колоколов, аромат горячего шоколада и пряностей. Мы начнём путешествие с главной площади: через улицы и романтические переулки, чтобы увидеть город в праздничной атмосфере и ощутить его настроение.

Галерея Витторио Эммануила II

Стеклянный купол пропускает зимний свет, а витрины магазинов сияют золотыми гирляндами и праздничными декорациями. Рождественская магия ощущается в каждой детали: в узорах мозаичного пола, свете фонарей и зеркальных отражениях.

Обратим внимание на традицию миланцев — покрутиться на пятке на изображении быка. По поверью, это приносит удачу в новом году.

Театр Ла Скала

В декабре фасад подсвечен мягким золотым светом, и кажется, что здание буквально сияет изнутри. Я расскажу вам о праздничных постановках и традициях, которые делают Ла Скала настоящей рождественской жемчужиной.

Район Брера

Один из самых романтичных и атмосферных в Милане, особенно в рождественское время. Узкие мощёные улочки, старинные здания с декором на окнах и уютные кафе, будто мы в зимней открытке. На уличных ярмарках можно попробовать панеттоне, горячий шоколад и пряные сладости.

Замок Сфорца

Замок 15 века зимой превращается в атмосферное место для прогулок и рождественских впечатлений. Его внутренние дворы и площади украшаются праздничными огнями и инсталляциями, а на площади появляется рождественская ярмарка.

Площадь Гаэ Ауленти (Piazza Gae Aulenti) и «Вертикальный лес» (Bosco Verticale)

Сердце нового Милана: стеклянные небоскрёбы отражают огни города, а площадь сияет благодаря праздничным инсталляциям и подсветке. Вечером здесь появляется ощущение футуристической сказки. А знаменитые зелёные башни на фоне современных небоскрёбов выглядят как рождественская иллюминация, созданная самой природой.

Организационные детали

По желанию мы зайдём выпить чашечку горячего шоколада (оплачивается отдельно).