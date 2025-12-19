Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Приглашаю вас в путешествие по Милану, где каждый уголок наполнен рождественской магией.
Вы увидите иллюминацию Дуомо, почувствуете романтику района Брера и прикоснётесь к истории замка Сфорца.
А ещё почувствуете запах горячего шоколада и пряностей, услышите городские легенды и разберётесь в местных обычаях.
Описание экскурсии
Пьяцца дель Дуомо
Перед вами величественный Миланский собор с праздничными огнями, а рядом сверкает огромная рождественская ёлка. В воздухе слышны звуки колоколов, аромат горячего шоколада и пряностей. Мы начнём путешествие с главной площади: через улицы и романтические переулки, чтобы увидеть город в праздничной атмосфере и ощутить его настроение.
Галерея Витторио Эммануила II
Стеклянный купол пропускает зимний свет, а витрины магазинов сияют золотыми гирляндами и праздничными декорациями. Рождественская магия ощущается в каждой детали: в узорах мозаичного пола, свете фонарей и зеркальных отражениях. Обратим внимание на традицию миланцев — покрутиться на пятке на изображении быка. По поверью, это приносит удачу в новом году.
Театр Ла Скала
В декабре фасад подсвечен мягким золотым светом, и кажется, что здание буквально сияет изнутри. Я расскажу вам о праздничных постановках и традициях, которые делают Ла Скала настоящей рождественской жемчужиной.
Район Брера
Один из самых романтичных и атмосферных в Милане, особенно в рождественское время. Узкие мощёные улочки, старинные здания с декором на окнах и уютные кафе, будто мы в зимней открытке. На уличных ярмарках можно попробовать панеттоне, горячий шоколад и пряные сладости.
Замок Сфорца
Замок 15 века зимой превращается в атмосферное место для прогулок и рождественских впечатлений. Его внутренние дворы и площади украшаются праздничными огнями и инсталляциями, а на площади появляется рождественская ярмарка.
Площадь Гаэ Ауленти (Piazza Gae Aulenti) и «Вертикальный лес» (Bosco Verticale)
Сердце нового Милана: стеклянные небоскрёбы отражают огни города, а площадь сияет благодаря праздничным инсталляциям и подсветке. Вечером здесь появляется ощущение футуристической сказки. А знаменитые зелёные башни на фоне современных небоскрёбов выглядят как рождественская иллюминация, созданная самой природой.
Организационные детали
По желанию мы зайдём выпить чашечку горячего шоколада (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Via Filodrammatici
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 58 туристов
Меня зовут Оксана. Я проживаю в Милане с 2018 года и готова поделиться с вами интересными и увлекательными историями о его жизни. Расскажу, как появился город — от самых истоков и до наших дней. А ещё совмещаю познавательные экскурсии с шоппинг-сопровождением.