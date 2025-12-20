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Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Начало: На Via Filodrammatici
«По поверью, это приносит удачу в новом году»
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €171
€190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С Рождеством, Милан
Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Начало: У метро Монтенаполеоне
«Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев»
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская сказка в Милане
Пройти от Дуомо до замка Сфорца и поговорить об итальянских традициях
Начало: На площади Дуомо
«окунётесь в атмосферу итальянского Рождества и, возможно, почувствуете себя героем сказки»
17 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Большое спасибо Еве за прекрасное время, проведённое в Милане. Хочется отметить действительно индивидуальный подход и прекрасный маршрут.
Время пролетело незаметно, истории
Время пролетело незаметно, истории
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А
Ева замечательная❤️ Моя подруга осталась в восторге от экскурсии, от Евы как экскурсовода и просто как от человека. Вежливая, внимательная и очень интересно рассказывает про Милан. Рекомендую очень🙏
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G
Очень хороший гид. Мы были с маленькими детьми после полета и Ева проявила себя, как внимательный к куче лишних вопросов
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В
Огромное спасибо Еве за экскурсию и прекрасно проведённое время в праздничной атмосфере! Нам всё очень понравилось. Отличный маршрут. Отдельное спасибо,что смогла увлечь 2-х подростков и они с удовольствием смотрели и слушали. Прими в копилку наши рекомендации.
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У
Благодарю Еву за содержательную экскурсию с интересными фактами, с продуманным маршрутом, где захватила достопримечательности и рождественские ярмарки и ёлки! Получилось атмосферно, непринужденно и легко. Впечатления остались самые приятные! До новых встреч, Ева! Рекомендую!!!
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Супер экскурсия! Не смотря на дождь и непогоду, все прошло замечательно!!! Ева вплела в экскурсию историю Милана и показала много местечек в городе, о которых самостоятельно бы никогда не узнали!!!
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A
Ева,спасибо огромное!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Легко,непринужденно и интересно! Это была вечерняя прогулка с подругой)Нам с дочкой очень понравилось! Вы очень большая умница, удачи Вам!!!
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Прекрасная экскурсия и прекрасная Ева ❤️ Всем советуем:)
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О
Экскурсия очень познавательная для знакомства с Миланом!
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Всего 17 отзывов в Милане в категории "Новогодние 2026"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Новогодние 2026»
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Сейчас в Милане в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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