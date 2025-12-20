Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2026 » в Милане на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 10% 8 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Магия Милана: от фрески к небоскрёбам Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса Начало: На Via Filodrammatici «По поверью, это приносит удачу в новом году» от €171 €190 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. С Рождеством, Милан Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе Начало: У метро Монтенаполеоне «Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев» от €200 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Рождественская сказка в Милане Пройти от Дуомо до замка Сфорца и поговорить об итальянских традициях Начало: На площади Дуомо «окунётесь в атмосферу итальянского Рождества и, возможно, почувствуете себя героем сказки» от €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Милана Последние отзывы на экскурсии В Вероника С Рождеством, Милан

Время пролетело незаметно, истории читать дальше уменьшить о Милане слушались на одном дыхании. Ева также подсказала и место, где можно действительно вкусно поесть после экскурсии. Мы смогли ощутить праздничную атмосферу Рождества и узнать интересные факты об этом празднике в истории Милана и Италии. Очень рекомендую экскурсии Евы. Большое спасибо Еве за прекрасное время, проведённое в Милане. Хочется отметить действительно индивидуальный подход и прекрасный маршрут.Время пролетело незаметно, истории Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анна С Рождеством, Милан Ева замечательная❤️ Моя подруга осталась в восторге от экскурсии, от Евы как экскурсовода и просто как от человека. Вежливая, внимательная и очень интересно рассказывает про Милан. Рекомендую очень🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет G Gurban С Рождеством, Милан читать дальше уменьшить рассказчик с большим багажом терпения. Проводила к отличной пиццерии в конце прогулки и проводила до такси с уже засыпающими детьми. Очень признательны Еве и будем рады обратиться к ней снова. Очень хороший гид. Мы были с маленькими детьми после полета и Ева проявила себя, как внимательный к куче лишних вопросов Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Вера С Рождеством, Милан Огромное спасибо Еве за экскурсию и прекрасно проведённое время в праздничной атмосфере! Нам всё очень понравилось. Отличный маршрут. Отдельное спасибо,что смогла увлечь 2-х подростков и они с удовольствием смотрели и слушали. Прими в копилку наши рекомендации. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет У Удбыл С Рождеством, Милан Благодарю Еву за содержательную экскурсию с интересными фактами, с продуманным маршрутом, где захватила достопримечательности и рождественские ярмарки и ёлки! Получилось атмосферно, непринужденно и легко. Впечатления остались самые приятные! До новых встреч, Ева! Рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Юлия С Рождеством, Милан Супер экскурсия! Не смотря на дождь и непогоду, все прошло замечательно!!! Ева вплела в экскурсию историю Милана и показала много местечек в городе, о которых самостоятельно бы никогда не узнали!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет A Anna С Рождеством, Милан Ева,спасибо огромное!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Легко,непринужденно и интересно! Это была вечерняя прогулка с подругой)Нам с дочкой очень понравилось! Вы очень большая умница, удачи Вам!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Елизавета С Рождеством, Милан Прекрасная экскурсия и прекрасная Ева ❤️ Всем советуем:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Ольга С Рождеством, Милан Экскурсия очень познавательная для знакомства с Миланом! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 17 отзывов в Милане в категории "Новогодние 2026" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ищете где отпраздновать Новый год в Милане? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Милана, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026