Экскурсии со скидкой в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Милане на русском языке, цены от €135, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
11 июля в 13:00
12 июля в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
280266 за всё до 4 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
9 июля в 10:00
11 июля в 10:00
254229 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160136 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ян
    29 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
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    благодаря советам Екатерины не скучали и в следующие 2 дня. Очень рекоммендуем всем впервые приезжающим в Милан начать времяпребывание с Екатериной.

  • Д
    Дарья
    27 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Екатерина благодарю Вас за прекрасную экскурсию. ❤️
  • Н
    Никита
    20 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Екатерина - замечательный Гид, экскурсия очень интересная и увлекательная. Узнали много нового, о чем не прочтёшь в интернете, насыщенный маршрут.
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    Екатерина старается дать даже больше, чем в программе экскурсии, относится к этому с большим увлечением и любит свое дело. Очень понравилось! Всем рекомендуем!

  • Л
    Лариса
    19 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария замечательный экскурсовод. С первых минут заинтересовала нас рассказом об истории Милана и чем он живет. Мы даже влюбились в этот город. Обязательно посоветуем друзьям эту экскурсию. Спасибо Марии!!!
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Большое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узнали не только о городе,
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    но и о стране, ее истории, национальных особенностях. За короткое время увидели все основные must see Милана. Мария - очень ирудированный и профессиональный гид, хороший рассказчик. Экскурсией довольны.

    Большое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узналиБольшое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узналиБольшое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узнали
  • K
    Karina
    12 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария просто класс! Маршрут был идеальный, который постепенно открыл для нас Милан! Приятно было общаться, аж не хотелось заканчивать экскурсию. Рекомендую особенно творческим людям, благодарим Марию!
    Мария просто класс! Маршрут был идеальный, который постепенно открыл для нас Милан! Приятно было общаться, ажМария просто класс! Маршрут был идеальный, который постепенно открыл для нас Милан! Приятно было общаться, аж
  • И
    Изат
    1 июня 2024
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Все было супер интересно, спасибо большое
  • к
    ксения
    17 января 2024
    От Дуомо до каналов Навильи
    Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    От Дуомо до каналов Навильи
    Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
  • и
    ирина
    23 июля 2023
    Милан - не только Дуомо и Ла Скала
    Великолепная экскурсия! Екатерина предложила очень интересный, познавательный и «неизбитый» маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  2. Милан - не только Дуомо и Ла Скала
  3. От Дуомо до каналов Навильи
  4. Прогулка по эпохам Милана
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Парк Семпионе
  9. Пьяцца Дуомо
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2024
Сейчас в Милане в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 266 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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