Я Ян От Медиолана до Милана - 2500 лет истории читать дальше благодаря советам Екатерины не скучали и в следующие 2 дня. Очень рекоммендуем всем впервые приезжающим в Милан начать времяпребывание с Екатериной. Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но

Д Дарья От Медиолана до Милана - 2500 лет истории Екатерина благодарю Вас за прекрасную экскурсию. ❤️

Н Никита От Медиолана до Милана - 2500 лет истории читать дальше Екатерина старается дать даже больше, чем в программе экскурсии, относится к этому с большим увлечением и любит свое дело. Очень понравилось! Всем рекомендуем! Екатерина - замечательный Гид, экскурсия очень интересная и увлекательная. Узнали много нового, о чем не прочтёшь в интернете, насыщенный маршрут.

Л Лариса Прогулка по эпохам Милана Мария замечательный экскурсовод. С первых минут заинтересовала нас рассказом об истории Милана и чем он живет. Мы даже влюбились в этот город. Обязательно посоветуем друзьям эту экскурсию. Спасибо Марии!!!

Е Елена Прогулка по эпохам Милана читать дальше но и о стране, ее истории, национальных особенностях. За короткое время увидели все основные must see Милана. Мария - очень ирудированный и профессиональный гид, хороший рассказчик. Экскурсией довольны. Большое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узнали не только о городе,

K Karina Прогулка по эпохам Милана Мария просто класс! Маршрут был идеальный, который постепенно открыл для нас Милан! Приятно было общаться, аж не хотелось заканчивать экскурсию. Рекомендую особенно творческим людям, благодарим Марию!

И Изат Милан - не только Дуомо и Ла Скала Все было супер интересно, спасибо большое

к ксения От Дуомо до каналов Навильи Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную

О Ольга От Дуомо до каналов Навильи Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!