1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
11 июля в 13:00
12 июля в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Милан - не только Дуомо и Ла Скала
Экскурсия по Милану, раскрывающая тайны города: от призраков и римских развалин до секретных дворцов и легенд о Леонардо да Винчи
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
280€266 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
От Дуомо до каналов Навильи: индивидуальная экскурсия по Милану
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
9 июля в 10:00
11 июля в 10:00
254€229 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯн29 июня 2024Суперэкскурсия от Екатерины,пролетела на одном дыхании для всей семьи. Думали,что в Милане нечего особенно делать кроме шоппинга и ресторанов, но
- ДДарья27 июня 2024Екатерина благодарю Вас за прекрасную экскурсию. ❤️
- ННикита20 июня 2024Екатерина - замечательный Гид, экскурсия очень интересная и увлекательная. Узнали много нового, о чем не прочтёшь в интернете, насыщенный маршрут.
- ЛЛариса19 июня 2024Мария замечательный экскурсовод. С первых минут заинтересовала нас рассказом об истории Милана и чем он живет. Мы даже влюбились в этот город. Обязательно посоветуем друзьям эту экскурсию. Спасибо Марии!!!
- ЕЕлена13 июня 2024Большое спасибо Марии за экскурсию. Это наше первое знакомство с Миланом, благодаря Марии много нового узнали не только о городе,
- KKarina12 июня 2024Мария просто класс! Маршрут был идеальный, который постепенно открыл для нас Милан! Приятно было общаться, аж не хотелось заканчивать экскурсию. Рекомендую особенно творческим людям, благодарим Марию!
- ИИзат1 июня 2024Все было супер интересно, спасибо большое
- кксения17 января 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели Милан другими глазами. Единственное, у нас были подростки, и экскурсоводу трудновато было удерживать их внимание. и у нас была другая экскурсия, мы в последний момент по договоренности с гидом заменили ее на обзорную
- ООльга20 августа 2023Прекрасная прогулка с гидом Екатериной! Очень познавательно и одновременно непринужденно. Много полезной информации, лучше эту прогулку брать в начале ваше отдыха. Спасибо большое за экскурсию!
- иирина23 июля 2023Великолепная экскурсия! Екатерина предложила очень интересный, познавательный и «неизбитый» маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Со скидкой»
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