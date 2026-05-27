Комо — одно из тех мест, которые легко разочаровывают, если приехать не туда или ошибиться со временем. Именно поэтому вместо переполненного Белладжио мы отправимся в живописную деревню Варенну. Прогуляемся по старинным улочкам среди вилл и поговорим о местной аристократии. При желании прокатимся на лодке. И при этом избежим туристического столпотворения.
Описание экскурсии
Дорога из Милана на поезде
Пока вы рассматриваете пейзажи Ломбардии, мы расскажем, как формировалось озеро и почему оно стало любимым местом отдыха аристократии и современных знаменитостей.
Варенна — одна из самых красивых деревень на озере и одно из немногих мест на Комо, где сохранилась нетуристическая атмосфера.
- Прогуляемся по каменным лестницам, которые увиты цветами
- Пройдём по набережной и тропе влюблённых
- Вы узнаете, как здесь устроена жизнь сегодня: сколько стоит недвижимость, как всё меняется в зависимости от сезона и благодаря чему регион получил вторую жизнь
- Посетим историческую виллу Монастеро с ботаническим садом и виллу Чипресси с террасными садами
Прогулка на лодке — по желанию
Это лучший способ увидеть озеро с другого ракурса. Рассмотрим виллы Бальбианелло, Белладжио и Менаджо. А ещё — альпийские склоны, уходящие прямо в воду. Мы расскажем, почему вообще здесь строили виллы и какие фильмы снимали.
Организационные детали
- В Варенне на маршруте есть подъёмы и лестницы — рассчитывайте свои силы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- билет на поезд —~€7,40 за чел. в одну сторону (в том числе для гида)
- посещение вилл, по желанию — ~€13 за чел. каждая (в том числе для гида)
- прогулка на лодке в группе — от €40 с чел., только своей компанией — от €400 в час за группу. Требуется 100% предоплата
- обед — по желанию, по меню. При бронировании напишите, что хотите заказать место в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале Милана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии на «Варенна и озеро Комо - из Милана»
Индивидуальная
Из Милана на озеро Комо
Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида
Начало: На станции Милано Чентрале
29 июн в 09:00
30 июн в 09:00
от €200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Милана - в очаровательный город Комо
Увлекательное путешествие из Милана в Комо, где вы насладитесь видами озера, узнаете о Вольте и посетите знаменитые виллы. Отличный выбор для всей семьи
Начало: У метро Sesto Rondo
29 мая в 08:30
3 июн в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Красота вне времени: из Милана - на озеро Комо
Ощутите атмосферу озера Комо на индивидуальной прогулке, открывая для себя историю и культуру в компании опытного гида
Начало: На станции Милано Чентрале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €247
€260 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
«На границе двух миров»: к озёрам Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
€350 за всё до 7 чел.
-5%
до 29 мая
от €266 за человека