Комо — одно из тех мест, которые легко разочаровывают, если приехать не туда или ошибиться со временем. Именно поэтому вместо переполненного Белладжио мы отправимся в живописную деревню Варенну. Прогуляемся по старинным улочкам среди вилл и поговорим о местной аристократии. При желании прокатимся на лодке. И при этом избежим туристического столпотворения.

Описание экскурсии

Дорога из Милана на поезде

Пока вы рассматриваете пейзажи Ломбардии, мы расскажем, как формировалось озеро и почему оно стало любимым местом отдыха аристократии и современных знаменитостей.

Варенна — одна из самых красивых деревень на озере и одно из немногих мест на Комо, где сохранилась нетуристическая атмосфера.

Прогуляемся по каменным лестницам, которые увиты цветами

Пройдём по набережной и тропе влюблённых

Вы узнаете, как здесь устроена жизнь сегодня: сколько стоит недвижимость, как всё меняется в зависимости от сезона и благодаря чему регион получил вторую жизнь

Посетим историческую виллу Монастеро с ботаническим садом и виллу Чипресси с террасными садами

Прогулка на лодке — по желанию

Это лучший способ увидеть озеро с другого ракурса. Рассмотрим виллы Бальбианелло, Белладжио и Менаджо. А ещё — альпийские склоны, уходящие прямо в воду. Мы расскажем, почему вообще здесь строили виллы и какие фильмы снимали.

Организационные детали

В Варенне на маршруте есть подъёмы и лестницы — рассчитывайте свои силы

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: