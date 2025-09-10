Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу
Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
10 сен в 12:00
€1450 за человека
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
6 июл в 08:00
13 июл в 08:00
€482 за человека
Отпуск в стиле Dolce vita: прогулки по Милану и отдых у озера Комо
Разгадать символы «Тайной вечери», поселиться на вилле с бассейном, насладиться фуршетом на яхте
Начало: Милан, место и время по договорённости
11 авг в 10:00
€2390 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На 7 дней»
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