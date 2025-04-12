Вы посетите 3 столицы: проведёте 2 незабываемых дня в Париже, увидите визитную карточку Брюсселя —
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com для примера
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Экскурсия по Милану
Позавтракаем и отправимся гулять по историческому центру Милана. Вы увидите кафедральный собор, замок Сфорца, оперный театр Ла Скала, торговую галерею Виктора Эммануила II. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.
При желании и за доплату в этот день: посещение театра Ла Скала, экскурсия по Миланскому собору, поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь), поездка в Бергамо (с ноября по февраль).
Переезд в Страсбург
После завтрака поедем в Страсбург. По пути ненадолго заглянем в город Люцерн. По прибытии — заселение в номера, свободное время.
Первая встреча с Парижем
Ещё до полудня доберёмся в Париж. Во время автобусной экскурсии вы осмотрите Лувр, площадь Бастилии, оперу, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности французской столицы. Также посетим парфюмерную фабрику. Затем — время самостоятельных прогулок.
При желании и за доплату в этот день: экскурсия по собору Парижской Богоматери и Латинскому кварталу.
Свободный день
Весь день будет свободен. Вы можете самостоятельно исследовать парижские улочки или подобрать экскурсию на выбор.
При желании и за доплату в этот день: прогулка по Версалю и Монмартру, посещение Лувра, круиз по Сене, вечернее шоу в кабаре «Мулен Руж».
Экскурсия по Брюсселю
Утром поедем в Брюссель. По прибытии пойдём гулять по столице Бельгии. Вы увидите ратушу, дома гильдий, церковь Саблон и визитную карточку города — статую-фонтан «Писающий мальчик». Затем прибудем в отель в окрестностях Амстердама и разместимся в номерах.
День в столице Нидерландов
После завтрака покатаемся на кораблике по знаменитым каналам Амстердама и осмотрим некоторые достопримечательности с воды. Далее — свободное время.
При желании и за доплату в этот день: поездка в Гаагу.
Свободный день
Этот день вы сможете провести в Амстердаме по своему усмотрению. Вечером прибудем во Франкфурт-на-Майне, где сегодня останемся ночевать.
При желании и за доплату в этот день: экскурсия в город Волендам и деревушку с мельницами Заансе Сханс.
Франкфурт-на-Майне, Мюнхен
Начнём день с прогулки по историческому центру Франкфурта-на-Майне. Во второй половине дня прибудем в Мюнхен и тоже немного пройдёмся. Вечером — размещение в отеле, отдых.
Фюссен, Верона
Позавтракав, поедем в Фюссен. Будет время для самостоятельных прогулок по городу, затем продолжим путь. Ночевать сегодня будем в Вероне.
При желании и за доплату в этот день: визит в замок Нойшванштайн, поездка в Инсбрук.
Переезд в Венето
Первая половина дня будет свободна, затем поедем в регион Венето. Вечером — заселение в номера, отдых.
При желании и за доплату в этот день: экскурсия по Венеции, прогулка на гондоле по каналам, посещение собора Святого Марка.
Возвращение в Милан
Ещё один день, который вы можете провести по собственному усмотрению. Вечером вернёмся в Милан.
При желании и за доплату в этот день: поездка в Падую.
Завершение тура
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1044
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Экскурсии с гидом в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Милане
- Прогулки с сопровождающим группы во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
- Доплата за 1-местное размещение - €593
- Обязательные доплаты:
- Наушники на всю поездку - €20
- Прогулка на корабле по каналам Амстердама - €15
- Налог в отелях - €1-5 в сутки
- Налог на въезд в Амстердам - от €1.5
- Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
- Экскурсия по Страсбургу - €10
- Экскурсия по собору Парижской Богоматери и Латинскому кварталу - €35
- Экскурсия по Монмартру - €35
- Экскурсия в Лувр - €45 + входной билет €20
- Ужин и вечернее шоу в кабаре «Мулен Руж» - стоимость зависит от выбранной программы
- Экскурсия в Версаль - €55 + входной билет €21
- Прогулка на корабле по Сене - €15
- Экскурсия в Гаагу - €40
- Экскурсия в Волендам и Заансе Сханс - €65
- Экскурсия в замок Нойшванштайн - €55 + входной билет €19
- Посещение Инсбрука - €10
- Экскурсия в Венецию - €60
- Прогулка на гондоле по каналам Венеции - €25
- Экскурсия в собор Святого Марка - €16
- Поездка в Падую - €35
- Визит в театр Ла Скала - €30
- Экскурсия по Миланскому собору - €25
- Прогулка на катере по озеру Маджоре - €55
- Билет на остров Изола-Белла (входной билет во Дворец и ботанический сад) - €22
- Поездка в Бергамо - €55
- Посещение Люцерна - €10