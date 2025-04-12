Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск

Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
В этом туре мы покажем вам 5 европейских стран — Италию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию.

Вы посетите 3 столицы: проведёте 2 незабываемых дня в Париже, увидите визитную карточку Брюсселя —
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статую-фонтан «Писающий мальчик» и сможете прокатиться на кораблике по знаменитым каналам Амстердама. А также изучите Милан, Страсбург, Мюнхен и ещё 5 удивительных и таких разных городов.

В программе запланировано несколько экскурсий в компании гида, а также достаточно времени для самостоятельных прогулок в собственном темпе.

Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Ближайшие даты:
12
апр26
апр24
мая14
июн28
июн12
июл26
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, 1-местное — за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com для примера

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у аэропорта Милана и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в ИталиюПрибытие в Италию
2 день

Экскурсия по Милану

Позавтракаем и отправимся гулять по историческому центру Милана. Вы увидите кафедральный собор, замок Сфорца, оперный театр Ла Скала, торговую галерею Виктора Эммануила II. По завершении экскурсии — самостоятельный отдых.

При желании и за доплату в этот день: посещение театра Ла Скала, экскурсия по Миланскому собору, поездка на озеро Маджоре с прогулкой по острову Изола-Белла (с марта по октябрь), поездка в Бергамо (с ноября по февраль).

Экскурсия по МилануЭкскурсия по МилануЭкскурсия по МилануЭкскурсия по Милану
3 день

Переезд в Страсбург

После завтрака поедем в Страсбург. По пути ненадолго заглянем в город Люцерн. По прибытии — заселение в номера, свободное время.

Переезд в СтрасбургПереезд в СтрасбургПереезд в СтрасбургПереезд в Страсбург
4 день

Первая встреча с Парижем

Ещё до полудня доберёмся в Париж. Во время автобусной экскурсии вы осмотрите Лувр, площадь Бастилии, оперу, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности французской столицы. Также посетим парфюмерную фабрику. Затем — время самостоятельных прогулок.

При желании и за доплату в этот день: экскурсия по собору Парижской Богоматери и Латинскому кварталу.

Первая встреча с ПарижемПервая встреча с ПарижемПервая встреча с ПарижемПервая встреча с Парижем
5 день

Свободный день

Весь день будет свободен. Вы можете самостоятельно исследовать парижские улочки или подобрать экскурсию на выбор.

При желании и за доплату в этот день: прогулка по Версалю и Монмартру, посещение Лувра, круиз по Сене, вечернее шоу в кабаре «Мулен Руж».

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Экскурсия по Брюсселю

Утром поедем в Брюссель. По прибытии пойдём гулять по столице Бельгии. Вы увидите ратушу, дома гильдий, церковь Саблон и визитную карточку города — статую-фонтан «Писающий мальчик». Затем прибудем в отель в окрестностях Амстердама и разместимся в номерах.

Экскурсия по БрюсселюЭкскурсия по БрюсселюЭкскурсия по БрюсселюЭкскурсия по Брюсселю
7 день

День в столице Нидерландов

После завтрака покатаемся на кораблике по знаменитым каналам Амстердама и осмотрим некоторые достопримечательности с воды. Далее — свободное время.

При желании и за доплату в этот день: поездка в Гаагу.

День в столице НидерландовДень в столице НидерландовДень в столице НидерландовДень в столице Нидерландов
8 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести в Амстердаме по своему усмотрению. Вечером прибудем во Франкфурт-на-Майне, где сегодня останемся ночевать.

При желании и за доплату в этот день: экскурсия в город Волендам и деревушку с мельницами Заансе Сханс.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Франкфурт-на-Майне, Мюнхен

Начнём день с прогулки по историческому центру Франкфурта-на-Майне. Во второй половине дня прибудем в Мюнхен и тоже немного пройдёмся. Вечером — размещение в отеле, отдых.

Франкфурт-на-Майне, МюнхенФранкфурт-на-Майне, МюнхенФранкфурт-на-Майне, МюнхенФранкфурт-на-Майне, Мюнхен
10 день

Фюссен, Верона

Позавтракав, поедем в Фюссен. Будет время для самостоятельных прогулок по городу, затем продолжим путь. Ночевать сегодня будем в Вероне.

При желании и за доплату в этот день: визит в замок Нойшванштайн, поездка в Инсбрук.

Фюссен, ВеронаФюссен, ВеронаФюссен, ВеронаФюссен, Верона
11 день

Переезд в Венето

Первая половина дня будет свободна, затем поедем в регион Венето. Вечером — заселение в номера, отдых.

При желании и за доплату в этот день: экскурсия по Венеции, прогулка на гондоле по каналам, посещение собора Святого Марка.

Переезд в ВенетоПереезд в ВенетоПереезд в ВенетоПереезд в Венето
12 день

Возвращение в Милан

Ещё один день, который вы можете провести по собственному усмотрению. Вечером вернёмся в Милан.

При желании и за доплату в этот день: поездка в Падую.

Возвращение в МиланВозвращение в МиланВозвращение в МиланВозвращение в Милан
13 день

Завершение тура

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1044
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии с гидом в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Милане
  • Прогулки с сопровождающим группы во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Выбор ряда в автобусе (по желанию) - €10-50
  • Доплата за 1-местное размещение - €593
  • Обязательные доплаты:
  • Наушники на всю поездку - €20
  • Прогулка на корабле по каналам Амстердама - €15
  • Налог в отелях - €1-5 в сутки
  • Налог на въезд в Амстердам - от €1.5
  • Дополнительные экскурсии (по желанию, оплата на месте):
  • Экскурсия по Страсбургу - €10
  • Экскурсия по собору Парижской Богоматери и Латинскому кварталу - €35
  • Экскурсия по Монмартру - €35
  • Экскурсия в Лувр - €45 + входной билет €20
  • Ужин и вечернее шоу в кабаре «Мулен Руж» - стоимость зависит от выбранной программы
  • Экскурсия в Версаль - €55 + входной билет €21
  • Прогулка на корабле по Сене - €15
  • Экскурсия в Гаагу - €40
  • Экскурсия в Волендам и Заансе Сханс - €65
  • Экскурсия в замок Нойшванштайн - €55 + входной билет €19
  • Посещение Инсбрука - €10
  • Экскурсия в Венецию - €60
  • Прогулка на гондоле по каналам Венеции - €25
  • Экскурсия в собор Святого Марка - €16
  • Поездка в Падую - €35
  • Визит в театр Ла Скала - €30
  • Экскурсия по Миланскому собору - €25
  • Прогулка на катере по озеру Маджоре - €55
  • Билет на остров Изола-Белла (входной билет во Дворец и ботанический сад) - €22
  • Поездка в Бергамо - €55
  • Посещение Люцерна - €10
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Милана, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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