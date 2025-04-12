Ещё до полудня доберёмся в Париж. Во время автобусной экскурсии вы осмотрите Лувр, площадь Бастилии, оперу, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности французской столицы. Также посетим парфюмерную фабрику. Затем — время самостоятельных прогулок.

При желании и за доплату в этот день: экскурсия по собору Парижской Богоматери и Латинскому кварталу.