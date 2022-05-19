Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Неаполя

Что вас ждет

Италия известна на весь мир достоянием культуры, искусства и археологии. Для любителей археологии Национальный археологический музей Неаполя это просто рай. Ведь история древней Греции в Европе начинается именно в этих краях.

Основную часть музея составляют найденные фрески, статуи, мозаики, предметы обихода погибших при извержении городов, египетская коллекция, коллекция Великой Греции.

Так же музей интересен своей коллекцией предметов каждодневного использования, удивляет насколько элегантными были простые предметы. Здесь можно увидеть даже инструменты хирургов, музыкальные инструменты, античные косметички. А коллекция серебряной посуды — единственная в мире по своим размерам и художественной ценности.

Многих интересует уникальный в своем роде «Секретный кабинет», некоторые считают эту коллекцию настоящей изюминкой музея. Он был окончательно открыт для посетителей совсем недавно, в 2000 году. Экземпляры выставленные здесь расскажут как относились римляне к эротизму и сексу. Фаллос был символом плодородия, оберегал от злых духов, был талисманом от сглаза.

За 2 часа можно увидеть самые важные элементы коллекций. Идеально совместить посещение музея с поездкой в Помпеи, Геркуланум или Оплонтис.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: