Путешествие по метро Неаполя - это уникальная возможность увидеть шедевры подземной архитектуры. На станции Municipio можно полюбоваться древнеримскими кораблями, сохранившимися под городом. Станция Università поражает своим ярким дизайном, вдохновлённым цифровой культурой. На станции Dante вас ждут цитаты из «Божественной комедии».



Станция Toledo признана самой красивой в Европе благодаря своей синей инсталляции, создающей эффект морского тоннеля

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение метро Неаполя доступно круглый год, так как экскурсия проходит под землёй. Это делает её идеальной в любое время, независимо от погодных условий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.