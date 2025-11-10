Путешествие по метро Неаполя - это уникальная возможность увидеть шедевры подземной архитектуры. На станции Municipio можно полюбоваться древнеримскими кораблями, сохранившимися под городом. Станция Università поражает своим ярким дизайном, вдохновлённым цифровой культурой. На станции Dante вас ждут цитаты из «Божественной комедии».
Станция Toledo признана самой красивой в Европе благодаря своей синей инсталляции, создающей эффект морского тоннеля
Лучшее время для посещения
Посещение метро Неаполя доступно круглый год, так как экскурсия проходит под землёй. Это делает её идеальной в любое время, независимо от погодных условий.
Что можно увидеть
- Станция Municipio
- Станция Università
- Станция Dante
- Станция Toledo
Описание билета
Что вас ожидает
Станция Municipio — именно здесь были найдены древнеримские корабли, сохранившиеся под современным городом.
Станция Università построена рядом с университетом 13 века. Однако её яркий дизайн посвящён не прошлому, а будущему — он вдохновлён молодёжной цифровой культурой.
Станция Dante расположена под площадью имени поэта. Она украшена цитатами из «Божественной комедии» и работами неаполитанских художников.
Станция Toledo признана самым красивым метро-объектом Европы. Она завораживает синей инсталляцией, создающей эффект «морского тоннеля».
Организационные детали
- В стоимость включён билет на метро на 24 часа, чтобы после экскурсии вы могли продолжить поездки по городу.
- В случае задержки в работе метрополитена мы не можем гарантировать, что продолжительность экскурсии не изменится.
- Экскурсия может быть отменена из-за забастовок — в этом случае мы заблаговременно предупредим вас и договоримся о переносе экскурсии или возврате её стоимости.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость билета
|Взрослый от 12 до 99
|€35
|Дети от 4 до 11
|€30
|Младенцы от 0 до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Municipio
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00 и 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.Задать вопрос
Входит в следующие категории Неаполя
