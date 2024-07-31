Посещение Национального археологического музея в Неаполе — это не только путешествие в прошлое, это новое осознание истории Человечества в целом.
Описание экскурсии
Удивительного здесь много. Начиная с того, что коллекция начала формироваться в далеком 16 веке, когда на престоле в Ватикане оказался очень образованный Папа из семьи Фарнезе, сумевший по достоинству оценить важность находок на Римском Форуме и положивший начало всеобщему увлечению античностью. Чудом является и то, что артефакты, обнаруженные во время раскопок городов, исчезнувших в результате природной катастрофы 1 века н. э., не исчезли в частных коллекциях европейских аристократов 18 века, хотя понимания того, что является настоящей исторической ценностью, еще не существовало. Великий труд вложили ученые в создание этой уникальной экспозиции.
Программа
- Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи.
- Далее посетим залы, где представлены оригиналы необыкновенных по качеству исполнения мозаик, обнаруженных при раскопках.
- Посетим знаменитый Секретный кабинет, изобилующий экспонатами, рассказывающими об эротике древнего общества.
- Изумительная коллекция фресок, позволяющая полнее понять устройство жизни той эпохи и, конечно, выставка предметов быта дополняет впечатление о жизни людей эпохи 1 века н. э.
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 2437 туристов
Наш коллектив гидов, работающих в регионе Южной Италии, состоит из специалистов с большим опытом — не менее 20 лет работы — и, самое главное, влюблённых в свою профессию. Получив много лет назад лицензии на право представлять историю и культуру Италии, мы остались верны своему призванию и всегда рады встрече с новыми путешественниками. Мы взаимозаменяемы и по-настоящему болеем за качество своей работы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена - просто супер гид! Я однозначно рекомендую ее всем путешественникам. Она профессионал, с огромным количеством знаний. С ней было интересно и познавательно! Она может ответить на любой вопрос и интересно поддержать и аргументировать дискуссию!
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I
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень ценно знакомится с такими людьми и перенимать хоть частичку из
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Т
Елена - прекрасный экскурсовод в полной мере владеющей информацией. Порекомендую всем, кто любит достоверность. Елена, как нам показалось, обходится без исторических баек, но знает много любопытных фактов, имеющих подтверждение. При этом она очень обаятельная и любит детей. Жаль, что не получилось с ней посетить Геркуланум. Она одна из немногих, предлагающих экскурсии туда.
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Хочу поблагодарить Елену за очень интересную экскурсию, за погружение во времена античности. Елена так увлекательно рассказывает, что информация усваивается и остается в памяти. И так же, возникает желание возвращаться к теме античности самостоятельно. Очень жаль, что мы были ограничены во времени. Очень жаль….
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Незабываемый визит в музей. Елена - кладезь знаний, прекрасный рассказчик, очевидно увлеченный историей человек. Получилась очень интересная экскурсия, музей - шикарный, коллекция потрясает воображение. Рекомендую!
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П
Блестящая экскурсия! Елена отличается глубоким знанием истории и искусствоведения, материал преподносит очень интересно и живо. С удовольствием встретимся с Еленой снова, если доведется еще раз побывать в Неаполе.
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