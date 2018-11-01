Удивительного здесь много. Начиная с того, что коллекция начала формироваться в далеком 16 веке, когда на престоле в Ватикане оказался очень образованный Папа из семьи Фарнезе, сумевший по достоинству оценить важность находок на Римском Форуме и положивший начало всеобщему увлечению античностью. Чудом является и то, что артефакты, обнаруженные во время раскопок городов, исчезнувших в результате природной катастрофы 1 века н.э., не исчезли в частных коллекциях европейских аристократов 18 века, хотя понимания того, что является настоящей исторической ценностью, еще не существовало. Великий труд вложили ученые в создание этой уникальной экспозиции.
Программа
Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи.
Далее посетим залы, где представлены оригиналы необыкновенных по качеству исполнения мозаик, обнаруженных при раскопках.
Посетим знаменитый Секретный кабинет, изобилующий экспонатами, рассказывающими об эротике древнего общества.
Изумительная коллекция фресок, позволяющая полнее понять устройство жизни той эпохи и, конечно, выставка предметов быта дополняет впечатление о жизни людей эпохи 1 века н.э.
Организационные детали
В цену экскурсии не входит стоимось входных билетов в музей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
Блестящая экскурсия! Елена отличается глубоким знанием истории и искусствоведения, материал преподносит очень интересно и живо. С удовольствием встретимся с Еленой снова, если доведется еще раз побывать в Неаполе.
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