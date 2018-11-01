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История человечества в уникальных артефактах, собиравшихся на протяжении 6 веков

Елена
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Елена – ваш гид
Посещение Национального археологического музея в Неаполе — это не только путешествие в прошлое, это новое осознание истории Человечества в целом.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Археологический музей в Неаполе
Археологический музей в Неаполе

Удивительного здесь много. Начиная с того, что коллекция начала формироваться в далеком 16 веке, когда на престоле в Ватикане оказался очень образованный Папа из семьи Фарнезе, сумевший по достоинству оценить важность находок на Римском Форуме и положивший начало всеобщему увлечению античностью. Чудом является и то, что артефакты, обнаруженные во время раскопок городов, исчезнувших в результате природной катастрофы 1 века н.э., не исчезли в частных коллекциях европейских аристократов 18 века, хотя понимания того, что является настоящей исторической ценностью, еще не существовало. Великий труд вложили ученые в создание этой уникальной экспозиции.

Программа

  • Мы начнем наше путешествие по музею со знакомства с коллекцией мраморов эпохи Древнего Рима, по скульптурным портретам оценим личностные характеристики людей, которые вершили судьбу империи.
  • Далее посетим залы, где представлены оригиналы необыкновенных по качеству исполнения мозаик, обнаруженных при раскопках.
  • Посетим знаменитый Секретный кабинет, изобилующий экспонатами, рассказывающими об эротике древнего общества.
  • Изумительная коллекция фресок, позволяющая полнее понять устройство жизни той эпохи и, конечно, выставка предметов быта дополняет впечатление о жизни людей эпохи 1 века н.э.

Организационные детали

В цену экскурсии не входит стоимось входных билетов в музей.

Археологический музей в Неаполе
Археологический музей в Неаполе
Археологический музей в Неаполе
Археологический музей в Неаполе
Археологический музей в Неаполе

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 ноября 2018
Блестящая экскурсия! Елена отличается глубоким знанием истории и искусствоведения, материал преподносит очень интересно и живо. С удовольствием встретимся с Еленой снова, если доведется еще раз побывать в Неаполе.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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