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Викторина Елена - просто супер гид! Я однозначно рекомендую ее всем путешественникам. Она профессионал, с огромным количеством знаний. С ней было интересно и познавательно! Она может ответить на любой вопрос и интересно поддержать и аргументировать дискуссию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I IRINA читать дальше уменьшить знаний. Елена очень интересно и увлекательно проводит экскурсию. У меня было полное ощущение, что мы попали в ту эпоху. Столько интересных деталей и нюансов. Елена показала нам все самые интересные места и провела нас мимо всех очередей. Два часа пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Помпеи это потрясающее место. Я рекомендую обязательно посетить его каждому и именно с экскурсоводом, и именно с Еленой. Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Елена невероятно эрудированный человек с глубокими знаниями истории, культуры, искусства и археологии. Всегда очень ценно знакомится с такими людьми и перенимать хоть частичку из Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Елена - прекрасный экскурсовод в полной мере владеющей информацией. Порекомендую всем, кто любит достоверность. Елена, как нам показалось, обходится без исторических баек, но знает много любопытных фактов, имеющих подтверждение. При этом она очень обаятельная и любит детей. Жаль, что не получилось с ней посетить Геркуланум. Она одна из немногих, предлагающих экскурсии туда. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Хочу поблагодарить Елену за очень интересную экскурсию, за погружение во времена античности. Елена так увлекательно рассказывает, что информация усваивается и остается в памяти. И так же, возникает желание возвращаться к теме античности самостоятельно. Очень жаль, что мы были ограничены во времени. Очень жаль…. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мария Незабываемый визит в музей. Елена - кладезь знаний, прекрасный рассказчик, очевидно увлеченный историей человек. Получилась очень интересная экскурсия, музей - шикарный, коллекция потрясает воображение. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет