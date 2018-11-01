Удивительного здесь много. Начиная с того, что коллекция начала формироваться в далеком 16 веке, когда на престоле в Ватикане оказался очень образованный Папа из семьи Фарнезе, сумевший по достоинству оценить важность находок на Римском Форуме и положивший начало всеобщему увлечению античностью. Чудом является и то, что артефакты, обнаруженные во время раскопок городов, исчезнувших в результате природной катастрофы 1 века н.э., не исчезли в частных коллекциях европейских аристократов 18 века, хотя понимания того, что является настоящей исторической ценностью, еще не существовало. Великий труд вложили ученые в создание этой уникальной экспозиции.

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