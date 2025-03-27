Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей в Неаполе
История человечества в уникальных артефактах, собиравшихся на протяжении 6 веков
Завтра в 14:00
3 июл в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Билеты
Билет в музей археологии Неаполя: встреча с древним миром
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 13:00
3 июл в 16:00
€192 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 марта 2025Незабываемый визит в музей. Елена - кладезь знаний, прекрасный рассказчик, очевидно увлеченный историей человек. Получилась очень интересная экскурсия, музей - шикарный, коллекция потрясает воображение. Рекомендую!
- ААндрей13 февраля 2025Гид был заменен.
- ААнастасия14 сентября 2024Хочу поблагодарить Елену за очень интересную экскурсию, за погружение во времена античности. Елена так увлекательно рассказывает, что информация усваивается и
- ААнна22 августа 2023Археологический музей НеаполяЧудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Архитектура и археология»
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Сейчас в Неаполе в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 192. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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