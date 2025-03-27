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Архитектура и археология – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Неаполе на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Археологический музей в Неаполе
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей в Неаполе
История человечества в уникальных артефактах, собиравшихся на протяжении 6 веков
Завтра в 14:00
3 июл в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Археологический музей Неаполя
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Билет в музей археологии Неаполя: встреча с древним миром
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Сокровища Археологического музея в Неаполе
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 13:00
3 июл в 16:00
€192 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 марта 2025
    Археологический музей в Неаполе
    Незабываемый визит в музей. Елена - кладезь знаний, прекрасный рассказчик, очевидно увлеченный историей человек. Получилась очень интересная экскурсия, музей - шикарный, коллекция потрясает воображение. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    13 февраля 2025
    Археологический музей в Неаполе
    Гид был заменен.
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2024
    Археологический музей в Неаполе
    Хочу поблагодарить Елену за очень интересную экскурсию, за погружение во времена античности. Елена так увлекательно рассказывает, что информация усваивается и
    читать дальше

    остается в памяти. И так же, возникает желание возвращаться к теме античности самостоятельно. Очень жаль, что мы были ограничены во времени. Очень жаль….

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Археологический музей Неаполя
    Чудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Архитектура и археология»

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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 192. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Архитектура и археология», 9 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь