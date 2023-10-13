Сокровища Археологического музея в Неаполе

Познакомиться с античным искусством в компании профессионального гида

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Извержение Везувия целиком поглотило несколько римских городов: Помпеи, Геркуланум и Стабию. Благодаря находкам археологов мы можем восстановить картину жизни 2000-летней давности. Вы увидите найденные при раскопках фрески, статуи, мозаики и повседневные предметы тех времен. А также артефакты других древних цивилизаций: египетской и греческой. Я помогу вам их расшифровать!
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Ближайшие даты:
13
окт
16
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Искусство прошлых веков

Мы осмотрим роскошную коллекцию античных бронзовых статуй. Большинство из них были найдены на вилле Папирусов. Вы увидите мраморного «Фарнезского быка», Геракла с яблоками из садов Гесперид и знаменитого «Дорифора» — эталон идеальных пропорций. А также полюбуетесь фреской из Пестума «Ныряльщик» и знаменитой мозаикой «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях.

Повседневная жизнь в древности

Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов. Вы увидите древние монеты, инструменты хирургов, драгоценности, античные косметички, музыкальные инструменты и крупнейшее в мире собрание античной серебряной посуды. Зайдём мы и в «Секретный кабинет», который считается изюминкой музея. В нём находятся экспонаты, раскрывающие отношение римлян к эротике и сексу.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 22 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Неаполя

Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
Летние
Археологический музей
Популярные места
Архитектура и археология

Похожие туры из Неаполя

Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
166 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю
Узнать и полюбить город за 2 часа
у фонтана Нептуна на площади Municipio
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
25 за человека
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio
Погрузиться с головой в жизнь и историю одного из самых темпераментных городов Средиземноморья
Завтра
14 окт
16 окт
17 окт
225 за всё до 8 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины
около капеллы
Завтра
16 окт
18 окт
19 окт
175 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Неаполе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ