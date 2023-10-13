Познакомиться с античным искусством в компании профессионального гида
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Описание
Что вас ожидает
Искусство прошлых веков
Мы осмотрим роскошную коллекцию античных бронзовых статуй. Большинство из них были найдены на вилле Папирусов. Вы увидите мраморного «Фарнезского быка», Геракла с яблоками из садов Гесперид и знаменитого «Дорифора» — эталон идеальных пропорций. А также полюбуетесь фреской из Пестума «Ныряльщик» и знаменитой мозаикой «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях.
Повседневная жизнь в древности
Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов. Вы увидите древние монеты, инструменты хирургов, драгоценности, античные косметички, музыкальные инструменты и крупнейшее в мире собрание античной серебряной посуды. Зайдём мы и в «Секретный кабинет», который считается изюминкой музея. В нём находятся экспонаты, раскрывающие отношение римлян к эротике и сексу.
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 22 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Археологический музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.