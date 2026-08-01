Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Запланируйте посещение Археологического музея в Неаполе и погрузитесь в атмосферу древних цивилизаций.
Экскурсия "Сокровища Археологического музея" представляет редкую возможность увидеть артефакты, сохранившиеся после извержения Везувия.
Откроются секреты римских городов Помпеи, Геркуланум и читать дальшеуменьшить
Стабии через искусство, предметы быта и уникальные артефакты.
Вас ждут античные бронзовые статуи, мраморные шедевры, древние монеты, а также загадочный "Секретный кабинет". Эта экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в историю и культуру древних цивилизаций
Описание экскурсии
Искусство прошлых веков
Мы осмотрим роскошную коллекцию античных бронзовых статуй. Большинство из них были найдены на вилле Папирусов. Вы увидите мраморного «Фарнезского быка», Геракла с яблоками из садов Гесперид и знаменитого «Дорифора» — эталон идеальных пропорций. А также полюбуетесь фреской из Пестума «Ныряльщик» и знаменитой мозаикой «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях.
Повседневная жизнь в древности
Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов. Вы увидите древние монеты, инструменты хирургов, драгоценности, античные косметички, музыкальные инструменты и крупнейшее в мире собрание античной серебряной посуды. Зайдём мы и в «Секретный кабинет», который считается изюминкой музея. В нём находятся экспонаты, раскрывающие отношение римлян к эротике и сексу.
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 22 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Археологический музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1620 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии на «Сокровища Археологического музея в Неаполе»