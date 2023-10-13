Извержение Везувия целиком поглотило несколько римских городов: Помпеи, Геркуланум и Стабию. Благодаря находкам археологов мы можем восстановить картину жизни 2000-летней давности. Вы увидите найденные при раскопках фрески, статуи, мозаики и повседневные предметы тех времен. А также артефакты других древних цивилизаций: египетской и греческой. Я помогу вам их расшифровать!

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Описание

Что вас ожидает

Искусство прошлых веков

Мы осмотрим роскошную коллекцию античных бронзовых статуй. Большинство из них были найдены на вилле Папирусов. Вы увидите мраморного «Фарнезского быка», Геракла с яблоками из садов Гесперид и знаменитого «Дорифора» — эталон идеальных пропорций. А также полюбуетесь фреской из Пестума «Ныряльщик» и знаменитой мозаикой «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях.

Повседневная жизнь в древности

Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов. Вы увидите древние монеты, инструменты хирургов, драгоценности, античные косметички, музыкальные инструменты и крупнейшее в мире собрание античной серебряной посуды. Зайдём мы и в «Секретный кабинет», который считается изюминкой музея. В нём находятся экспонаты, раскрывающие отношение римлян к эротике и сексу.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 22 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.