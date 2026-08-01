Запланируйте посещение Археологического музея в Неаполе и погрузитесь в атмосферу древних цивилизаций.Экскурсия "Сокровища Археологического музея" представляет редкую возможность увидеть артефакты, сохранившиеся после извержения Везувия.Откроются секреты римских городов Помпеи, Геркуланум и

Стабии через искусство, предметы быта и уникальные артефакты. Вас ждут античные бронзовые статуи, мраморные шедевры, древние монеты, а также загадочный "Секретный кабинет". Эта экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в историю и культуру древних цивилизаций

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Искусство прошлых веков

Мы осмотрим роскошную коллекцию античных бронзовых статуй. Большинство из них были найдены на вилле Папирусов. Вы увидите мраморного «Фарнезского быка», Геракла с яблоками из садов Гесперид и знаменитого «Дорифора» — эталон идеальных пропорций. А также полюбуетесь фреской из Пестума «Ныряльщик» и знаменитой мозаикой «Битва Александра Македонского с Дарием» из дома Фавна в Помпеях.

Повседневная жизнь в древности

Также музей интересен коллекцией старинных повседневных предметов. Вы увидите древние монеты, инструменты хирургов, драгоценности, античные косметички, музыкальные инструменты и крупнейшее в мире собрание античной серебряной посуды. Зайдём мы и в «Секретный кабинет», который считается изюминкой музея. В нём находятся экспонаты, раскрывающие отношение римлян к эротике и сексу.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — 22 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно. Для гида билет покупать не нужно.