Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое
Путешествие в Помпеи откроет вам тайны древнего города, его жителей и их повседневной жизни. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€162 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Неаполя - на Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Начало: У причала «Беверелло»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
