1 чел. По популярности Пешая 2 часа 77 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Помпеи - античная машина времени Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад Начало: У Porta Marina Superiore €220 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 80 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Помпеи - погружение в прошлое Путешествие в Помпеи откроет вам тайны древнего города, его жителей и их повседневной жизни. Ощутите атмосферу прошлого Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн... €162 за всё до 10 чел. Пешая 5.5 часов 26 отзывов Индивидуальная до 12 чел. Из Неаполя - на Капри Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову Начало: У причала «Беверелло» €295 за всё до 12 чел.

