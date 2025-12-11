Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Неаполе на русском языке, цены от €162. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Помпеи - античная машина времени
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое
Путешествие в Помпеи откроет вам тайны древнего города, его жителей и их повседневной жизни. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
€162 за всё до 10 чел.
Из Неаполя - на Капри
Пешая
5.5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Неаполя - на Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Начало: У причала «Беверелло»
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€295 за всё до 12 чел.

Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 295. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
