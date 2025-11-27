Эта экскурсия объединяет два ярких момента: путешествие в античность и знакомство с южным колоритом Италии.
Вы прогуляетесь по древним улицам Помпей, увидите храмы, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия.
А затем окунётесь в энергичную атмосферу Неаполя с его ароматом пиццы, приготовленной по старинным рецептам.
Описание экскурсии
Погружение в античность
Вы отправитесь в древние Помпеи — город, застывший во времени после извержения Везувия. Здесь мы пройдём по улицам, где когда-то кипела жизнь, заглянем в дома и амфитеатры, рассмотрим удивительные мозаики и фрески.
Неаполь — современность и вкус
После знакомства с античным городом мы направимся в Неаполь — место контрастов, где история сочетается с шумной повседневностью. Вы увидите центр города с его яркой архитектурой, пройдёте по старинным улочкам и выйдете на набережную с потрясающими видами на Везувий и Неаполитанский залив.
Пицца в родном городе
И конечно, у вас будет возможность попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, которую здесь готовят в дровяных печах по старинным рецептам.
Организационные детали
- Обратите внимание, экскурсия начинается в Риме. Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь (дорога занимает 3–4 часа). В конце возвращаемся в Рим
- В стоимость включён билет в Помпеи
- Возможно участие с детьми от 4 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€112
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Неаполе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
Входит в следующие категории Неаполя
