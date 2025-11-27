Мои заказы

Неаполь и Помпеи (старт из Рима)

Античный город после извержения и современный южный мегаполис - в одном маршруте
Эта экскурсия объединяет два ярких момента: путешествие в античность и знакомство с южным колоритом Италии.

Вы прогуляетесь по древним улицам Помпей, увидите храмы, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия.

А затем окунётесь в энергичную атмосферу Неаполя с его ароматом пиццы, приготовленной по старинным рецептам.
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)© Максим
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)© Максим
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)© Максим

Описание экскурсии

Погружение в античность

Вы отправитесь в древние Помпеи — город, застывший во времени после извержения Везувия. Здесь мы пройдём по улицам, где когда-то кипела жизнь, заглянем в дома и амфитеатры, рассмотрим удивительные мозаики и фрески.

Неаполь — современность и вкус

После знакомства с античным городом мы направимся в Неаполь — место контрастов, где история сочетается с шумной повседневностью. Вы увидите центр города с его яркой архитектурой, пройдёте по старинным улочкам и выйдете на набережную с потрясающими видами на Везувий и Неаполитанский залив.

Пицца в родном городе

И конечно, у вас будет возможность попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, которую здесь готовят в дровяных печах по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Обратите внимание, экскурсия начинается в Риме. Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь (дорога занимает 3–4 часа). В конце возвращаемся в Рим
  • В стоимость включён билет в Помпеи
  • Возможно участие с детьми от 4 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€112
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Неаполе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии из Неаполя

Помпеи - античная машина времени
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
€220 за всё до 10 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
Пешая
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе