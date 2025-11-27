Эта экскурсия объединяет два ярких момента: путешествие в античность и знакомство с южным колоритом Италии. Вы прогуляетесь по древним улицам Помпей, увидите храмы, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия. А затем окунётесь в энергичную атмосферу Неаполя с его ароматом пиццы, приготовленной по старинным рецептам.

Описание экскурсии

Погружение в античность

Вы отправитесь в древние Помпеи — город, застывший во времени после извержения Везувия. Здесь мы пройдём по улицам, где когда-то кипела жизнь, заглянем в дома и амфитеатры, рассмотрим удивительные мозаики и фрески.

Неаполь — современность и вкус

После знакомства с античным городом мы направимся в Неаполь — место контрастов, где история сочетается с шумной повседневностью. Вы увидите центр города с его яркой архитектурой, пройдёте по старинным улочкам и выйдете на набережную с потрясающими видами на Везувий и Неаполитанский залив.

Пицца в родном городе

И конечно, у вас будет возможность попробовать настоящую неаполитанскую пиццу, которую здесь готовят в дровяных печах по старинным рецептам.

Организационные детали