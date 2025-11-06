На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Вас ждёт незабываемая поездка из Неаполя по живописному побережью. В каждом из городов - Сорренто, Позитано и Амальфи - предоставляется свободное время для прогулок. В Амальфи можно посетить кафедральный собор читать дальше
Святого Андрея и насладиться видами на море. В Позитано - прогуляться по вертикальным улочкам и заглянуть в местные бутики. В Сорренто - насладиться элегантностью южного города и видом на Неаполитанский залив
8:00 — выезд из Неаполя. Посадка в минивэн начинается за 15 минут до отправления. Вас встретят у заранее обозначенной точки — всё просто и без суеты.
10:00 — Сорренто: элегантный юг. Завершим день в курортном городе с видом на Неаполитанский залив. На самостоятельную прогулку у вас будет 1 час. Вы пройдёте по узким переулкам центра, смотровым террасам и торговым лавкам.
12:00 — Позитано: город с открытки. За 1 час вы спуститесь по вертикальным улочкам к пляжу Спиаджа Гранде, заглянете в бутики и ремесленные лавки. И насладитесь классическими видами побережья.
14:00 — Амальфи: история, море и собор. Первая остановка — бывшая морская республика в скалах. У вас будет 2 часа на самостоятельную прогулку. Вы увидите кафедральный собор Святого Андрея с монументальной лестницей и византийским фасадом. Пройдёте по узким улочкам и набережной, заглянете в лавки с лимончелло и керамикой или отдохнёте в кафе с видом на море.
17:00 — возвращение в Неаполь.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito. Детские кресла не предоставляются
В стоимость включено: трансфер, три остановки на маршруте, расходы на парковку
Обед в кафе оплачивается дополнительно и по желанию
Обратите внимание: поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками. Мы не берём с собой животных, а младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Неаполя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону.
Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт. читать дальше
Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции.
Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
3
–
2
–
1
–
Мария
6 ноя 2025
Это шикарные места и их точно очень рекомендую к посещению. Это не экскурсия в привычном понимании, скорее хороший водитель, с несколькими репликами по маршруту. Нас завезли вначале на завод лимончелло, читать дальше
потом были часовые остановки в Соренто, Позитано и Амальфи. Так же была остановка с потрясающим видом на обед. Цены выше среднего. Водитель очень приятный, лучезарный, на все вопросы отвечал, был очень внимателен. Вождение аккуратное. Машина была не Мерседес, а Форд. В целом все понравилось. Рекомендую.
А
Алексей
2 ноя 2025
Захватывающая экскурсия. Мы успели посетить очень красивые прибрежные города, незабываемые впечатления. Но экскурсия в итоге длилась меньше, мы не останавливались у красивых видов, немножко жаль
Elvira
14 окт 2025
Организация тура была очень хорошей, водитель был очень опытным. По дороге было мало исторической информации, хотелось бы расширить её содержание. Будьте готовы к пробкам!
OLHA
1 окт 2025
Шикарная поездка! Умничка гид Рикардо и отличный водитель Джузеппе! Было очень интересно и классно! Такие красивые места, просто прелесть! Очень внимательный гид, все четко спланировано и организовано. Буду теперь всегда ползоваться услугами этого агенства. Все на высшем уровне! Смело рекомедую! Ольга. Одесса. Украина.
А
Алексей
12 авг 2025
Экскурсия понравилась. Языковой барьер конечно мешал полностью погрузиться, но этого мы и ожидали. Сам маршрут очень красивый. Возможно стоило бы добавить пару коротких остановок например в Пайано и ещё где-нибудь для фото. Всё прошло отлично, могу рекомендовать тем, кто понимает английский.
С
Светлана
24 июл 2025
Немного скомкан маршрут, очень мало времени на гстановках. Гид бы хороший. Даже с плохим знанием английского, много понятно. Прекрасная альтернатива экскурсиям на русском за нереальные деньги.
Н
Наталья
22 июн 2025
Большое спасибо за эту поездку. Нас так устроил это формат (нам не нужно было много информации и исторических фактов, потому как детям пока еще это не так интересно). Нам хотелось посмотреть красивые места вокруг Неаполя и мы получили массу позитивных эмоций. Спасибо водителю за комфортное вождение и всем за пунктуальность.