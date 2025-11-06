Мои заказы

На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя

Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Вас ждёт незабываемая поездка из Неаполя по живописному побережью. В каждом из городов - Сорренто, Позитано и Амальфи - предоставляется свободное время для прогулок. В Амальфи можно посетить кафедральный собор
Святого Андрея и насладиться видами на море. В Позитано - прогуляться по вертикальным улочкам и заглянуть в местные бутики. В Сорренто - насладиться элегантностью южного города и видом на Неаполитанский залив

4.6
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Удобный трансфер из Неаполя
  • 🌅 Живописные виды побережья
  • 🏛 Посещение исторических центров
  • 🛍 Уникальные сувениры и лимончелло
  • ☕️ Время для отдыха в кафе
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя© Риккардо
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя© Риккардо
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя© Риккардо
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Святого Андрея
  • Пляж Спиаджа Гранде

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Неаполя. Посадка в минивэн начинается за 15 минут до отправления. Вас встретят у заранее обозначенной точки — всё просто и без суеты.

10:00 — Сорренто: элегантный юг. Завершим день в курортном городе с видом на Неаполитанский залив. На самостоятельную прогулку у вас будет 1 час. Вы пройдёте по узким переулкам центра, смотровым террасам и торговым лавкам.

12:00 — Позитано: город с открытки. За 1 час вы спуститесь по вертикальным улочкам к пляжу Спиаджа Гранде, заглянете в бутики и ремесленные лавки. И насладитесь классическими видами побережья.

14:00 — Амальфи: история, море и собор. Первая остановка — бывшая морская республика в скалах. У вас будет 2 часа на самостоятельную прогулку. Вы увидите кафедральный собор Святого Андрея с монументальной лестницей и византийским фасадом. Пройдёте по узким улочкам и набережной, заглянете в лавки с лимончелло и керамикой или отдохнёте в кафе с видом на море.

17:00 — возвращение в Неаполь.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito. Детские кресла не предоставляются
  • В стоимость включено: трансфер, три остановки на маршруте, расходы на парковку
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно и по желанию
  • Обратите внимание: поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками. Мы не берём с собой животных, а младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€90
Дети от 4 до 11€70
Младенцы от 0 до 3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Неаполя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 97 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
3
2
1
Мария
Мария
6 ноя 2025
Это шикарные места и их точно очень рекомендую к посещению. Это не экскурсия в привычном понимании, скорее хороший водитель, с несколькими репликами по маршруту. Нас завезли вначале на завод лимончелло,
потом были часовые остановки в Соренто, Позитано и Амальфи. Так же была остановка с потрясающим видом на обед. Цены выше среднего. Водитель очень приятный, лучезарный, на все вопросы отвечал, был очень внимателен. Вождение аккуратное. Машина была не Мерседес, а Форд. В целом все понравилось. Рекомендую.

А
Алексей
2 ноя 2025
Захватывающая экскурсия. Мы успели посетить очень красивые прибрежные города, незабываемые впечатления. Но экскурсия в итоге длилась меньше, мы не останавливались у красивых видов, немножко жаль
Elvira
Elvira
14 окт 2025
Организация тура была очень хорошей, водитель был очень опытным.
По дороге было мало исторической информации, хотелось бы расширить её содержание.
Будьте готовы к пробкам!
OLHA
OLHA
1 окт 2025
Шикарная поездка! Умничка гид Рикардо и отличный водитель Джузеппе! Было очень интересно и классно! Такие красивые места, просто прелесть! Очень внимательный гид, все четко спланировано и организовано. Буду теперь всегда ползоваться услугами этого агенства. Все на высшем уровне! Смело рекомедую! Ольга. Одесса. Украина.
А
Алексей
12 авг 2025
Экскурсия понравилась. Языковой барьер конечно мешал полностью погрузиться, но этого мы и ожидали. Сам маршрут очень красивый. Возможно стоило бы добавить пару коротких остановок например в Пайано и ещё где-нибудь для фото. Всё прошло отлично, могу рекомендовать тем, кто понимает английский.
С
Светлана
24 июл 2025
Немного скомкан маршрут, очень мало времени на гстановках. Гид бы хороший. Даже с плохим знанием английского, много понятно. Прекрасная альтернатива экскурсиям на русском за нереальные деньги.
Н
Наталья
22 июн 2025
Большое спасибо за эту поездку. Нас так устроил это формат (нам не нужно было много информации и исторических фактов, потому как детям пока еще это не так интересно). Нам хотелось посмотреть красивые места вокруг Неаполя и мы получили массу позитивных эмоций. Спасибо водителю за комфортное вождение и всем за пунктуальность.

Входит в следующие категории Неаполя

