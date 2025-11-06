Вас ждёт незабываемая поездка из Неаполя по живописному побережью. В каждом из городов - Сорренто, Позитано и Амальфи - предоставляется свободное время для прогулок. В Амальфи можно посетить кафедральный собор

Святого Андрея и насладиться видами на море. В Позитано - прогуляться по вертикальным улочкам и заглянуть в местные бутики. В Сорренто - насладиться элегантностью южного города и видом на Неаполитанский залив

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Неаполя. Посадка в минивэн начинается за 15 минут до отправления. Вас встретят у заранее обозначенной точки — всё просто и без суеты.

10:00 — Сорренто: элегантный юг. Завершим день в курортном городе с видом на Неаполитанский залив. На самостоятельную прогулку у вас будет 1 час. Вы пройдёте по узким переулкам центра, смотровым террасам и торговым лавкам.

12:00 — Позитано: город с открытки. За 1 час вы спуститесь по вертикальным улочкам к пляжу Спиаджа Гранде, заглянете в бутики и ремесленные лавки. И насладитесь классическими видами побережья.

14:00 — Амальфи: история, море и собор. Первая остановка — бывшая морская республика в скалах. У вас будет 2 часа на самостоятельную прогулку. Вы увидите кафедральный собор Святого Андрея с монументальной лестницей и византийским фасадом. Пройдёте по узким улочкам и набережной, заглянете в лавки с лимончелло и керамикой или отдохнёте в кафе с видом на море.

17:00 — возвращение в Неаполь.

Организационные детали