Д Дмитрий Неаполь - первое свидание 👍👍👍

л людмила Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.

А Александр Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма читать дальше проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию. Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов

A Anna Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕

Л Любовь Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую

M Madec Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!

И Илья Многогранный Неаполь Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.

В Вероника Неаполь - первое свидание Татьяна - прекрасный гид и профессионал своего дела. Доброжелательная, внимательная, жизнерадостная, сразу влюбила нас в прекрасный Неаполь, Очень благодарны за то, что вошла в наше положение и перенесли экскурсию на другой день!!! Прекрасный человек и супер гид!!! Не пожалеете!!!

И Ирина Атмосферная фотосессия в Неаполе читать дальше лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я перестала замечать камеру, просто получала удовольствие от момента. Фото были готовы через три дня, много фото отличного качества и разрешения. И огромное спасибо Евгению за то, что наконец-то у меня есть много красивых снимков из поездки, а не только спонтанные селфи))) Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили