Экскурсии в замок Кастель-дель-Ово

Найдено 5 экскурсий в категории «Кастель-дель-Ово» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Многогранный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
89 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • л
    людмила
    12 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
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    проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию.

  • A
    Anna
    8 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
  • Л
    Любовь
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
  • M
    Madec
    20 апреля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
  • И
    Илья
    30 марта 2024
    Многогранный Неаполь
    Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
  • В
    Вероника
    3 марта 2024
    Неаполь - первое свидание
    Татьяна - прекрасный гид и профессионал своего дела. Доброжелательная, внимательная, жизнерадостная, сразу влюбила нас в прекрасный Неаполь, Очень благодарны за то, что вошла в наше положение и перенесли экскурсию на другой день!!! Прекрасный человек и супер гид!!! Не пожалеете!!!
  • И
    Ирина
    7 сентября 2023
    Атмосферная фотосессия в Неаполе
    Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили
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    лимонад и кофе, пообщались обо всём. В какой-то момент я перестала замечать камеру, просто получала удовольствие от момента. Фото были готовы через три дня, много фото отличного качества и разрешения. И огромное спасибо Евгению за то, что наконец-то у меня есть много красивых снимков из поездки, а не только спонтанные селфи)))

  • А
    Алина
    20 августа 2023
    Атмосферная фотосессия в Неаполе
    Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
    Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фотоЯ довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Кастель-дель-Ово»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Неаполь - первое свидание
  3. Многогранный Неаполь
  4. Атмосферная фотосессия в Неаполе
  5. Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Кастель-дель-Ово" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Кастель-дель-Ово», 386 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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