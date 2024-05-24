1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- ллюдмила12 мая 2024Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ААлександр8 мая 2024Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
- AAnna8 мая 2024Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
- ЛЛюбовь22 апреля 2024Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
- MMadec20 апреля 2024Прекрасный экскурсовод: бездна информации, любовь к Неаполю, умение передать ее; и душевный человек с которым хочется остаться дольше и дольше. Мира прекрасно адоптировалась и к слушателям и к ситуации, по ходу меняя маршрут в зависимости о наших интересов. Мы очень многое узнали Рекомендуем!
- ИИлья30 марта 2024Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
- ВВероника3 марта 2024Татьяна - прекрасный гид и профессионал своего дела. Доброжелательная, внимательная, жизнерадостная, сразу влюбила нас в прекрасный Неаполь, Очень благодарны за то, что вошла в наше положение и перенесли экскурсию на другой день!!! Прекрасный человек и супер гид!!! Не пожалеете!!!
- ИИрина7 сентября 2023Рекомендую всем! Евгений замечательный, общаться с ним легко и ненапряжно. Мы погуляли по туристическим и не очень местам Неаполя, попили
- ААлина20 августа 2023Я довольна как слон, большое спасибо за фотосессию! Очень приятно иметь из отпуска качественные профессиональные фото, а не селфи на фоне достопримечательностей)) с Евгением легко и приятно общаться, знает, где надо делать фото, помогает позировать) Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Кастель-дель-Ово»
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