Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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Поездка по Aмальфитанскому побережью

Ирина
Ирина – Гид из Неаполя
Поездка на автомобиле 🚘 по красочному побережью Амальфитанского полуострова.

Вы сможете насладиться одним из лучших видов в Италии, который охраняется ЮНЕСКО.

По пути вы увидите деревушки, которые свисают террасами со склонов холмов, и старинные города в горном серпантине.

Всё Амальфитанское побережье окутано историями, мифами и легендами.

Люди облюбовали эти места ещё с доисторических времён.

В этой поездкой вы побываете в одном из лучших уголков планеты.
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Поездка по Aмальфитанскому побережью
Поездка по Aмальфитанскому побережью
Выезд из Пестума, Kаппаччо, Баттипальи, Салерно и Неаполя на машине. Наша экскурсия ⛳ начнется с романтического пейзажа Vetri sul Mare (славится своей керамикой) и Maori (знаменитая кофейня "Sal de Riso" с кондитерскими сладостями)
Первая остановка — город 🏙️ Равелло, где находится вилла Руфоло 13 века более двух столетий она представляла собой символ экономической и политической власти. В Равелло проводиться музыкальный фестиваля в честь Рихарда Вагнера, работавшего здесь над «Парсифалем».
После проследуем в красочный город Амальфи и прогуляемся по узким улочкам. Здесь мы увидим знаменитый собор, названный в честь Святого великомученика Андрея Первозванного, мощи которого покоятся в нем. Собор, стоящий недалеко от морского причала Амальфи, был построен в 987 г.
Спускаемся в Позитано — это небольшой городок с узкими извилистыми улочками, бесконечными ступеньками, садами и террасами с цветами, лимонными деревьями, виноградом, виллами и разнообразными бутиками. Посетим церковь ⛪ SANTA MARIA DI ASSUNTA, так называемую церковь Чёрной Мадонны, и местную “галерею художников”.
И, наконец, мы доберемся в Сорренто, который сохранил средневековую структуру, насыщенный запахом цветов и множеством апельсиновых, лимонных деревьев. Прогуливаясь по улочкам, вы можете попробовать Лимончелло или Мелончелло и при желании купить его.
Эти красочные и романтические места всегда привлекали известных писателей, философов, путешественников, художников, музыкантов, политиков, актёров и певцов, среди которых были И. Айвазовский, И. Тургенев, М. С. Щедрин, М. И. Глинка, А. Герцен, Н. Гоголь, П. Муратов, Жаклин Кеннеди, Мадонна, Шэрон Стоун, Альмодовар и Опра Уинфри и др.
Добро пожаловать на Амольфитанское побережье!
Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль
  • Бензин
  • Платные стоянки
  • Платные участки дорог
Что не входит
  • Входной билет в музей (7 евро)
  • Обед или ужин
  • Личный расходы
Начало
🚩 Заберем Вас из отеля в Неаполе Баттиралии Салерно
Место завершения
🏁 Баттипалия, Салерно, Неаполь - по договоренности
Поездка по Aмальфитанскому побережью
Поездка по Aмальфитанскому побережью
Поездка по Aмальфитанскому побережью
Поездка по Aмальфитанскому побережью
Поездка по Aмальфитанскому побережью

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина
Ирина
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