Ирина проводит ещё 5 экскурсий

Выезд из Пестума, Kаппаччо, Баттипальи, Салерно и Неаполя на машине. Наша экскурсия ⛳ начнется с романтического пейзажа Vetri sul Mare (славится своей керамикой) и Maori (знаменитая кофейня "Sal de Riso" с кондитерскими сладостями)

Первая остановка — город 🏙️ Равелло, где находится вилла Руфоло 13 века более двух столетий она представляла собой символ экономической и политической власти. В Равелло проводиться музыкальный фестиваля в честь Рихарда Вагнера, работавшего здесь над «Парсифалем».

После проследуем в красочный город Амальфи и прогуляемся по узким улочкам. Здесь мы увидим знаменитый собор, названный в честь Святого великомученика Андрея Первозванного, мощи которого покоятся в нем. Собор, стоящий недалеко от морского причала Амальфи, был построен в 987 г.

Спускаемся в Позитано — это небольшой городок с узкими извилистыми улочками, бесконечными ступеньками, садами и террасами с цветами, лимонными деревьями, виноградом, виллами и разнообразными бутиками. Посетим церковь ⛪ SANTA MARIA DI ASSUNTA, так называемую церковь Чёрной Мадонны, и местную “галерею художников”.

И, наконец, мы доберемся в Сорренто, который сохранил средневековую структуру, насыщенный запахом цветов и множеством апельсиновых, лимонных деревьев. Прогуливаясь по улочкам, вы можете попробовать Лимончелло или Мелончелло и при желании купить его.

Эти красочные и романтические места всегда привлекали известных писателей, философов, путешественников, художников, музыкантов, политиков, актёров и певцов, среди которых были И. Айвазовский, И. Тургенев, М. С. Щедрин, М. И. Глинка, А. Герцен, Н. Гоголь, П. Муратов, Жаклин Кеннеди, Мадонна, Шэрон Стоун, Альмодовар и Опра Уинфри и др.

Добро пожаловать на Амольфитанское побережье!

Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.