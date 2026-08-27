Охота за трюфелями в регионе Кампания неподалёку от Неаполя

В лес с профессиональным трифолао и собакой на поиски гриба-деликатеса
Думаете, трюфель можно найти только на севере Италии? Южная Кампания разрушит этот стереотип! Охота будет почти настоящей — ружьё, правда, не пригодится.

Зато без собачки не обойтись, если вы, конечно, не обладаете редкой способностью видеть на глубину 5–20 см. А после у вас будет возможность попробовать добычу на семейной локанде в итальянском борго.
Охота за трюфелями в регионе Кампания неподалёку от Неаполя
Охота за трюфелями в регионе Кампания неподалёку от Неаполя
Охота за трюфелями в регионе Кампания неподалёку от Неаполя

Описание экскурсии

Охота на трюфели

  • Вместе с профессиональным трифолао и его мохнатыми четырёхлапыми помощниками вы проникнете в особые участки дикого смешанного леса
  • Будете наблюдать, как собака улавливает запах гриба под землёй, а охотник аккуратно извлекает находку, не повреждая грибницу
  • По дороге увидите семейную сыроварню и старинные гроты, где выдерживают бочки с вином
  • И узнаете, в каких условиях растут трюфели, чем отличаются летние и зимние разновидности, как обучают охотничьих собак и по каким признакам определяют качество и зрелость гриба

Обед в семейной локанде (по желанию)
После охоты мы переедем в небольшой итальянский борго, где хозяева будут ждать вас с традиционными блюдами на основе трюфелей. По желанию вы попробуете местные вина, сыры, оливковое масло и другие деликатесы, а также купите свежие грибы.

Термальные источники (по желанию)
Если останутся силы, после обеда можно провести около двух часов в расположенном неподалёку комплексе с термальными бассейнами и спа.

Примерный тайминг

  • подъём в горы на местном автомобиле — ~30 мин
  • охота за трюфелями — 1–1,5 ч
  • застолье — 1,5–2 ч
  • термальные бассейны — ~2 ч

Организационные детали

  • В деревню, где начинается программа, вам нужно приехать самостоятельно (~1,5 ч на машине от Неаполя). По договорённости мы организуем трансфер для компании 1–4 чел. за €650 в обе стороны
  • Дегустации и покупка трюфелей и местных продуктов не входят в стоимость, по желанию
  • Обед — по желанию, €50 за чел.
  • Посещение термальных бассейнов — €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€85
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 913 туристов
Я лицензированный гид-переводчик в Неаполе и директор турагентства. Наша команда профессионалов с радостью покажет вам самые интересные места региона Кампания и расскажет о них увлекательные факты. До скорой встречи!

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