Думаете, трюфель можно найти только на севере Италии? Южная Кампания разрушит этот стереотип! Охота будет почти настоящей — ружьё, правда, не пригодится. Зато без собачки не обойтись, если вы, конечно, не обладаете редкой способностью видеть на глубину 5–20 см. А после у вас будет возможность попробовать добычу на семейной локанде в итальянском борго.

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Описание экскурсии

Охота на трюфели

Вместе с профессиональным трифолао и его мохнатыми четырёхлапыми помощниками вы проникнете в особые участки дикого смешанного леса

Будете наблюдать, как собака улавливает запах гриба под землёй, а охотник аккуратно извлекает находку, не повреждая грибницу

По дороге увидите семейную сыроварню и старинные гроты, где выдерживают бочки с вином

И узнаете, в каких условиях растут трюфели, чем отличаются летние и зимние разновидности, как обучают охотничьих собак и по каким признакам определяют качество и зрелость гриба

Обед в семейной локанде (по желанию)

После охоты мы переедем в небольшой итальянский борго, где хозяева будут ждать вас с традиционными блюдами на основе трюфелей. По желанию вы попробуете местные вина, сыры, оливковое масло и другие деликатесы, а также купите свежие грибы.

Термальные источники (по желанию)

Если останутся силы, после обеда можно провести около двух часов в расположенном неподалёку комплексе с термальными бассейнами и спа.

Примерный тайминг

подъём в горы на местном автомобиле — ~30 мин

охота за трюфелями — 1–1,5 ч

застолье — 1,5–2 ч

термальные бассейны — ~2 ч

Организационные детали