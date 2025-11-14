Уникальное автопутешествие по элегантному центру Неаполя и живописным панорамам залива: от исторических площадей и замков до смотровых с видом на Везувий и острова Искья, Прочида и Низида. Идеально для первого знакомства с городом.
Описание экскурсииЭкскурсия по монументальному Неаполю и панораме залива — это путешествие по самому элегантному и живописному маршруту города. Мы увидим площадь Муниципио, Анжуйский замок, театр Сан-Карло, галерею Умберто, площадь Плебисцита, базилику Сан-Франческо, кафе Гамбринус. Проедем по испанским кварталам, к вилле Пиньятелли и смотровым с видами на Везувий, Искью, Прочиду и Низиду. Завершим у замка Кастель дель Уово и на набережной. Эта экскурсия соединяет в себе красоту архитектурного Неаполя и завораживающие виды неаполитанского залива. Вы увидите символы города, почувствуете его ритм, прогуляетесь по знаковым местам и откроете лучшие панорамы с видом на вулкан Везувий и острова залива.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Площадь Муниципио и фонтан Нептуна
- 2. Анжуйский замок (Castel Nuovo / Maschio Angioino)
- 3. Театр Сан-Карло - старейший оперный театр Европе
- 4. Галерея Умберто I - архитектурная жемчужина XIX века
- 5. Площадь Плебисцита и Базилика Сан-Франческо ди Паола
- 6. Кафе Гамбринус и фонтан с обелиском на площади Триесте и Тренто
- 7. Испанские кварталы - сердце настоящего Неаполя
- 8. Вилла Пиньятелли, царские скверы, фонтан Сирены Партенопы
- 9. Панорамные точки района Баньоли
- 10. Вид на острова Искья, Прочида, Низида и вулкан Везувий
- 11. Замок Кастель дель Уово - легендарная крепость на воде
- 12. Фонтан Непорочного зачатия
- 13. Набережная Неаполя с захватывающими видами на залив
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Via marina 66
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
