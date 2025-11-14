Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Уникальное автопутешествие по элегантному центру Неаполя и живописным панорамам залива: от исторических площадей и замков до смотровых с видом на Везувий и острова Искья, Прочида и Низида. Идеально для первого знакомства с городом.

Anton Ваш гид в Неаполе Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека €200 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия по монументальному Неаполю и панораме залива — это путешествие по самому элегантному и живописному маршруту города. Мы увидим площадь Муниципио, Анжуйский замок, театр Сан-Карло, галерею Умберто, площадь Плебисцита, базилику Сан-Франческо, кафе Гамбринус. Проедем по испанским кварталам, к вилле Пиньятелли и смотровым с видами на Везувий, Искью, Прочиду и Низиду. Завершим у замка Кастель дель Уово и на набережной. Эта экскурсия соединяет в себе красоту архитектурного Неаполя и завораживающие виды неаполитанского залива. Вы увидите символы города, почувствуете его ритм, прогуляетесь по знаковым местам и откроете лучшие панорамы с видом на вулкан Везувий и острова залива.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату