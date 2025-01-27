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человек, мы чуствовали себя в компании друга и интересного собеседника! Поездка на Капри с Павлом сэкономит вам много времени с логистикой и при этом будет не только красивой но и познавательный. День пролетел очень быстро и оставил море впечатлений! Павел большое спасибо!