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5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
13 июн в 09:00
14 июн в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
«В обоих открываются великолепные панорамы города, набережной и территории Флегрейских полей»
4 июн в 09:30
5 июн в 09:30
€120 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Тропа богов: величие Амалфи
Путешествие по Тропе богов начинается в Бомерано. Удивительные виды Амалфи, легенды и история ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: На площади Гарибальди
«Тропа петляет по склонам гор, так что нам будут открываться всё новые и новые панорамы»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
14 июн в 08:30
€124
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 января 2025Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
- ММария24 декабря 2024Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный. Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова! Благодарю!
- MMaxim18 октября 2024Мы семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей) провели незабываемый день с Павлом! Павел очень приятный в общении
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Панорамы»
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