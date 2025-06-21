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Новый замок – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Новый замок» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешая
2.5 часа
106 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Контрасты Неаполя на четырёх холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Монументальный Неаполь и панорамы залива
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Монументальный Неаполь и панорамы залива
Начало: Via marina 66
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Новый замок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
  2. Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
  3. Монументальный Неаполь и панорамы залива
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Амальфитанское побережье
  5. Кастель-дель-Ово
  6. Санта-Кьяра
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Новый замок
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Новый замок" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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