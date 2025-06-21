Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Контрасты Неаполя на четырёх холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€180 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Монументальный Неаполь и панорамы залива
Начало: Via marina 66
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 июня 2025Елена познавательно описала все объекты, о которых рассказывала. Попутно отвечала на любые вопросы. Чувствуется сила и уверенность в материале. Как-никак столько прожитых лет в Неаполе за плечами. Остался доволен.
- VValentina7 июня 2025Лучше могло быть только утреннее время экскурсии.
- MMichael26 марта 2025Хорошо организованная экскурсия с хорошим гидом.
- ООля8 октября 2024Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию и приятное общение. Получили большое удовольствие, составили первое впечатление о великом городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Новый замок»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Новый замок" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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