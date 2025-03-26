Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€25 за билет
Индивидуальная
до 1 чел.
В гостях у Сивиллы Кумской
Путешествие в древний город Кума, где жила Сивилла Кумская, подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя мир прорицательницы и древних храмов
Начало: Я встречу Вас около Вашего отеля
Расписание: ежедневно, 9.00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- MMichael26 марта 2025Хорошо организованная экскурсия с хорошим гидом.
- ААлиса8 марта 2025Посмотрели все заявленные места, очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! Большая благодарность ей и компании! ❤️
- JJekaterina19 октября 2024Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
- YYuri13 мая 2022Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Галерея Умберто I»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Галерея Умберто I" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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