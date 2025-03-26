Галерея Умберто I – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Умберто I» в Неаполе на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Пешая
2 часа
2 отзыва
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€25 за билет
В гостях у Сивиллы Кумской
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
В гостях у Сивиллы Кумской
Путешествие в древний город Кума, где жила Сивилла Кумская, подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя мир прорицательницы и древних храмов
Начало: Я встречу Вас около Вашего отеля
Расписание: ежедневно, 9.00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Галерея Умберто I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
  2. Неаполь и его греко-римский исторический центр
  3. В гостях у Сивиллы Кумской
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Санта-Кьяра
  5. Капелла Сан-Северо
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Королевский дворец в Казерте
  8. Амальфитанское побережье
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Галерея Умберто I" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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