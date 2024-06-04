1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе “Фото”»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Во время нашей обзорной экскурсии я познакомлю вас не только с историческими перипетиями этого города, но и с курьезными моментами и легендами, с жизнью неаполитанцев, их нравами, традициями, привычками»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
«Доверьтесь этой оптике, пройдите со мной по ярким местам города, и вы не только угодите внутреннему чувству прекрасного, но и познакомитесь с неаполитанскими вкусовыми пристрастиями»
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
«А главное — прочувствуете необыкновенную атмосферу города, который почти никогда не спит, потому что Неаполь живет во всех смыслах, окружая нас звуками, цветами, вкусами и традициями»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы увидите главные достопримечательности великолепного исторического центра: площадь Муниципалитета, могучую Анжуйскую крепость, старейший оперный театр Европы Сан-Карло и улицу магазинов Толедо»
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
«Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю с русскоязычным гидом
Прогулка по историческим местам Неаполя с русскоязычным гидом. Увидите Новый Замок, театр Сан Карло, Везувий и многое другое. Идеально для первого визита
«В разделе "Дополнительная информация" вы можете ознакомиться с картой экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00
€170 за экскурсию
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ССанта29 мая 2024Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
- ИИрина25 мая 2024Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- ООльга23 мая 2024Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
- ААлександр19 мая 2024Отличная экскурсия! Общение с Марией оставило самые лучшие впечатления - эрудиция, такт и хорошая речь говорят о высоком профессиональном уровне
- AAndrey17 мая 2024Отличный маршрут, компетентный гид.
- ИИнга16 мая 2024Экскурсия прошла на отлично! Мы прекрасно и познавательно провелии 3 часа с Марией! Всем рекомендую!
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Неаполь- потрясающий город, город контрастов, великолепных дворцов и крепостей, узких улочек испанских кварталов, пиццы неаполитано, набережной с видом
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Обзорные»
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