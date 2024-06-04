Обзорные и познавательные экскурсии Неаполя

Найдено 14 экскурсий в категории «Обзорные» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
190 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе “Фото”»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Увидеть Неаполь, чтобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Во время нашей обзорной экскурсии я познакомлю вас не только с историческими перипетиями этого города, но и с курьезными моментами и легендами, с жизнью неаполитанцев, их нравами, традициями, привычками»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь - самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
170 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
«Доверьтесь этой оптике, пройдите со мной по ярким местам города, и вы не только угодите внутреннему чувству прекрасного, но и познакомитесь с неаполитанскими вкусовыми пристрастиями»
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
«А главное — прочувствуете необыкновенную атмосферу города, который почти никогда не спит, потому что Неаполь живет во всех смыслах, окружая нас звуками, цветами, вкусами и традициями»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
«Вы насладитесь роскошной панорамой Неаполя и познакомитесь со средневековыми шедеврами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы увидите главные достопримечательности великолепного исторического центра: площадь Муниципалитета, могучую Анжуйскую крепость, старейший оперный театр Европы Сан-Карло и улицу магазинов Толедо»
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Из Неаполя - на Капри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 12 чел.
Многогранный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 160 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
89 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
«Но ближе к завершению обзорной экскурсии по Неаполю мы можем сделать паузу на кофе или мороженое»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю с русскоязычным гидом
Прогулка по историческим местам Неаполя с русскоязычным гидом. Увидите Новый Замок, театр Сан Карло, Везувий и многое другое. Идеально для первого визита
«В разделе "Дополнительная информация" вы можете ознакомиться с картой экскурсии»
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Расписание: Ежедневно в 08:00
170 за экскурсию
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«ознакомиться со знаковыми достопримечательностями, такими как Анжуйский замок и Королевский дворец»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Неаполь - первое свидание
    👍👍👍
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Отличная экскурсия! Общение с Марией оставило самые лучшие впечатления - эрудиция, такт и хорошая речь говорят о высоком профессиональном уровне
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    гида. История древнего города прошла перед нашими глазами (и ушами) за незаметные три часа… О жизни Неаполя мы узнали "из первых уст", так как Мария живет в этом невероятном городе более 15 лет и знакома с тонкостями бытия неаполитанцев. Настоятельно рекомендуем интересно провести время в прогулке с Марией.

  • A
    Andrey
    17 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Отличный маршрут, компетентный гид.
  • И
    Инга
    16 мая 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Экскурсия прошла на отлично! Мы прекрасно и познавательно провелии 3 часа с Марией! Всем рекомендую!
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Великолепная экскурсия! Неаполь- потрясающий город, город контрастов, великолепных дворцов и крепостей, узких улочек испанских кварталов, пиццы неаполитано, набережной с видом
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    залива и Везувия! За 3 часа мы увидели и услышали в 10 раз больше, чем ожидали. Это город, в который хочется возвращаться, и все благодаря Вашей экскурсии. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Обзорные»

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  4. Магия неаполитанского
  5. Первое знакомство с Неаполем
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Неаполя нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Неаполе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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