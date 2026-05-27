Неаполитанские палаццо — как порталы в искусство, быт и культуру ушедшего времени.
Часть их них открыта для посещения, и я приглашаю вас заглянуть туда, чтобы узнать о судьбах и вкусах их владельцев и создателей. И лучше представить себе увлекательную жизнь столицы южной Италии.
Описание экскурсии
- Пассаж Умберто — мы полюбуемся яркими деталями новейшего ансамбля в городе
- Особняк графа Берио — я покажу вам последнюю работу великого архитектора Луиджи Ванвителли
- Станция метро «Муниципалитет» — вы увидите встроенные оборонительные стены Анжуйской крепости
- Испанские кварталы — узнаете об особенностях кладки средневековых зданий
- Двор старейшего университета архитектуры Фридриха II — обсудим неаполитанские традиции градостроительства
- Особняк Гравина — полюбуемся фасадом с вкраплениями вулканического камня
- Особняк «Венеция» с подвешенным садом — я расскажу, что нашли в одной из комнат во время реставрации
- Старинные грифоны — поговорим о необычных функциях архитектурных деталей в Средневековье
А в конце программы я приглашу вас на дегустацию лимончелло и ликёров и подскажу, где и чем подкрепиться в Неаполе.
Организационные детали
Дегустация для путешественников 18+ входит в стоимость.
ежедневно в 09:30 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Муниципалитет»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 610 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии
