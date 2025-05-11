Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые замки Неаполя
Путешествие по четырём историческим замкам Неаполя, где архитектура и история оживают перед глазами. Откройте для себя уникальные панорамы и легенды
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Неаполь: вулкан и замки
Неаполь полон тайн и сюрпризов. Погрузитесь в атмосферу города, посетив его уникальные дворы и знаменитые места, включая вулкан Везувий и Испанский квартал
Начало: У метро «Municipio»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
12 дек в 09:30
€65 за человека
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Санитá - неаполитанский калейдоскоп
Санита - это калейдоскоп, где торговые лавки соседствуют с архитектурными шедеврами, а муралы украшают стены. Погрузитесь в историю и культуру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€120 за всё до 6 чел.
