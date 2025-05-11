читать дальше людях и событиях разных эпох. Знаковые места и колоритные уютные дворики, незаметные для туриста, но находящиеся в считанных метрах от шумных улочек испанского квартала. Спасибо Ольге! Рекомендую!

Прогулка очень понравилась. Программа и маршрут точно соответствовал описанию на сайте. Увлекательный рассказ о Неаполе, об архитектуре и истории, о