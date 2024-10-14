Экскурсии от метро в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Неаполе на русском языке, цены от €50, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
скидка
5%
4 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
7 фев в 10:00
8 фев в 10:00
180171 за всё до 10 чел.
Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Неаполя на четырёх холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Авторская прогулка по дворам Неаполя
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Авторская прогулка по дворам Неаполя
Посетить аутентичные неаполитанские дворы и раскрыть город с новой стороны
Начало: У метро «Municipio»
Расписание: ежедневно в 09:30
7 фев в 09:30
8 фев в 09:30
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
  2. Яркая и познавательная экскурсия по контрастам Неаполя на четырех холмах
  3. Авторская прогулка по дворам Неаполя
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Везувий
  4. Кастель-дель-Ово
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Капелла Сан-Северо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в феврале 2025
Сейчас в Неаполе в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 180 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От метро», 5 ⭐ отзывов, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель