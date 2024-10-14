скидка
5%
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
7 фев в 10:00
8 фев в 10:00
180€171 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Контрасты Неаполя на четырёх холмах
Начало: Ул. Толедо, станция метро Толедо
Расписание: Ежедневно с 09:30
Завтра в 09:00
5 фев в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Авторская прогулка по дворам Неаполя
Посетить аутентичные неаполитанские дворы и раскрыть город с новой стороны
Начало: У метро «Municipio»
Расписание: ежедневно в 09:30
7 фев в 09:30
8 фев в 09:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр14 октября 2024Прекрасная подача информации и интересных деталей
- ООльга8 октября 2024Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию и приятное общение. Получили большое удовольствие, составили первое впечатление о великом городе.
- GGulnaz27 сентября 2024I recommend her to all. She was so nice
- РРуслан23 июля 2024Отличная экскурсия. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «От метро»
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