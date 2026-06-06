Мои заказы

Амальфитанское побережье - Dolce vita

Та Италия, которую вы ждёте
За один день посещаем городки вдоль побережья: Мета-ди-Сорренто, Позитано, Фуроре и Праяно, Амальфи, Равелло.

Когда-то существовавшая Амальфитанская республика оставила яркие образцы средневековой архитектуры в красках горной местности и зелёном «покрывале» на фоне Тирренского моря.
Амальфитанское побережье - Dolce vita
Амальфитанское побережье - Dolce vita
Амальфитанское побережье - Dolce vita

Описание экскурсии

Побережье Амальфи окружено крутыми горными утесами высотой около 770 метров. Входит в ТОП-5 красивейших уголков Италии. Из любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз. Всё окружено садами, виноградными и лимонными рощами, что придаёт особую атмосферу пребывания.

По дороге к Сорренто открывается шикарный ракурс вулкана Везувий, о котором я расскажу самые интересные факты из истории извержений.

В городке Мета-ди-Сорренто мы заедем на фабрику по производству лимончелло, где вы сможете увидеть процесс производства, продегустировать его и ликёры из дыни, фисташек и лимона. Попробуете соусы из трюфелей и оливковое масло первого холодного отжима.

На смотровых площадках «художников» с роскошными террасами вы увидите сам архипелаг Ли Галли или остров Дельфина с историей обитания и жизни таких известных мастеров балета, как Рудольф Нуриев и Леонид Мясин.

Позитано — городок вдохновения и шарма с часовой прогулкой. Посещение уникальной церкви, где хранится «Чёрная Мадонна», и уникального горизонтального органа. Посетим галерею современного искусства с работами со всех уголков мира.

Фуроре и Праяно — «побережье в миниатюре». Узнаете особенности средневековых сторожевых башен.

Амальфи — часовая остановка с посещением собора Андрея Первозванного (по желанию) в четырёх редких смешанных стилях архитектуры.

Равелло находится на высоте 330 метров над уровнем моря. Вы посетите роскошную виллу «Чимброне» — оригинальный образец архитектуры вне времени.

Предусмотрена остановка на обеденное время. Каждый городок ривьеры уникален. Останавливаемся в укромных уголках побережья и обязательно фотографируемся.

Возвращение через хребет гор Латтари, где мы остановимся и увидим городки у подножия Везувия со стороны птичьего полёта. А также расскажу об особенностях культуры, кухни и традициях побережья Амальфи. Часовые парковки входят в стоимость.

Организационные детали

Выезд из Неаполя или Сорренто по договорённости
Отдельно оплачиваются:

  • билеты в собор Андрея Первозванного — €4
  • вилла Руфоло — €10
  • обед — €25-35 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 618 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии
читать дальшеуменьшить

не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии на «Амальфитанское побережье - Dolce vita»

Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Познакомиться с самыми колоритными городками Южной Италии и продегустировать лимончелло
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€450 за человека
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
7.5 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
16 июн в 09:00
17 июн в 09:30
€386 за всё до 4 чел.
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
На машине
8 часов
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
€90 за человека
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе
от €350 за экскурсию