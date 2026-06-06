За один день посещаем городки вдоль побережья: Мета-ди-Сорренто, Позитано, Фуроре и Праяно, Амальфи, Равелло. Когда-то существовавшая Амальфитанская республика оставила яркие образцы средневековой архитектуры в красках горной местности и зелёном «покрывале» на фоне Тирренского моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Побережье Амальфи окружено крутыми горными утесами высотой около 770 метров. Входит в ТОП-5 красивейших уголков Италии. Из любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз. Всё окружено садами, виноградными и лимонными рощами, что придаёт особую атмосферу пребывания.

По дороге к Сорренто открывается шикарный ракурс вулкана Везувий, о котором я расскажу самые интересные факты из истории извержений.

В городке Мета-ди-Сорренто мы заедем на фабрику по производству лимончелло, где вы сможете увидеть процесс производства, продегустировать его и ликёры из дыни, фисташек и лимона. Попробуете соусы из трюфелей и оливковое масло первого холодного отжима.

На смотровых площадках «художников» с роскошными террасами вы увидите сам архипелаг Ли Галли или остров Дельфина с историей обитания и жизни таких известных мастеров балета, как Рудольф Нуриев и Леонид Мясин.

Позитано — городок вдохновения и шарма с часовой прогулкой. Посещение уникальной церкви, где хранится «Чёрная Мадонна», и уникального горизонтального органа. Посетим галерею современного искусства с работами со всех уголков мира.

Фуроре и Праяно — «побережье в миниатюре». Узнаете особенности средневековых сторожевых башен.

Амальфи — часовая остановка с посещением собора Андрея Первозванного (по желанию) в четырёх редких смешанных стилях архитектуры.

Равелло находится на высоте 330 метров над уровнем моря. Вы посетите роскошную виллу «Чимброне» — оригинальный образец архитектуры вне времени.

Предусмотрена остановка на обеденное время. Каждый городок ривьеры уникален. Останавливаемся в укромных уголках побережья и обязательно фотографируемся.

Возвращение через хребет гор Латтари, где мы остановимся и увидим городки у подножия Везувия со стороны птичьего полёта. А также расскажу об особенностях культуры, кухни и традициях побережья Амальфи. Часовые парковки входят в стоимость.

Организационные детали

Выезд из Неаполя или Сорренто по договорённости

Отдельно оплачиваются: