Авторская прогулка по дворам Неаполя

Неаполь полон тайн и сюрпризов. Погрузитесь в атмосферу города, посетив его уникальные дворы и знаменитые места, включая вулкан Везувий и Испанский квартал
Неаполь предлагает удивительное путешествие по своим скрытым уголкам. Гости увидят двор с оленями, подвешенный сад и двор средневекового замка. Также экскурсия включает посещение вулкана Везувий и прогулку по Испанскому кварталу. Участники узнают о секретах герцогов Анжуйских и насладятся атмосферой древнего театра Сан Карло. Программа завершится в аутентичном кафе, где бывали известные личности
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Вулкан Везувий
  • 🏰 Средневековый замок
  • 🎭 Театр Сан Карло
  • 🛍️ Галерея Умберто
  • ☕ Кафе Гамбринус
  • 🏞️ Испанский квартал
  • 🌿 Подвешенный сад
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

  • Вы посетите смотровую площадку с видом на один из самых опасных вулканов материковой части Европы и узнаете, чем привлекательна почва на его склонах
  • Зайдёте во двор средневекового замка герцогов Анжуйских и услышите о секретной комнате с крокодилами
  • Заглянете в холл древнего театра оперы и балета Сан Карло и раскроете, какое впечатление его внутреннее убранство произвело на Стендаля
  • Осмотрите торговую галерею Умберто и полюбуетесь мозаикой с изображением знаков зодиака
  • Побываете в аутентичном заведении «Гамбринус», где пили кофе папа Франциск, Марадона и Ангела Меркель
  • Погуляете по Испанскому кварталу с фруктовыми, овощными и рыбными лавками
  • Окажетесь в уникальном месте, где производят зонты, трости и аксессуары для аристократии Европы
  • Полюбуетесь «двориком с оленями» и аутентичным двором особняка «Венеция» с подвешенным садом

Организационные детали

После экскурсии мы можем отправиться со всеми желающими в сырную лавку на лёгкий дегустационный обед. Стоимость — €16 за чел.

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Municipio»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 511 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной Италии
читать дальше

не только сердцем, но и глазами, умеющими видеть формы, историю и детали. Покажу Неаполь живой, настоящий, без шаблонов и спешки. Провожу экскурсии с вниманием к вам, вашему ритму и интересам. Я лицензированный гид-переводчик.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
11 мая 2025
Прогулка очень понравилась. Программа и маршрут точно соответствовал описанию на сайте. Увлекательный рассказ о Неаполе, об архитектуре и истории, о людях и событиях разных эпох. Знаковые места и колоритные уютные дворики, незаметные для туриста, но находящиеся в считанных метрах от шумных улочек испанского квартала. Спасибо Ольге! Рекомендую!

