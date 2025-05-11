Неаполь предлагает удивительное путешествие по своим скрытым уголкам. Гости увидят двор с оленями, подвешенный сад и двор средневекового замка. Также экскурсия включает посещение вулкана Везувий и прогулку по Испанскому кварталу. Участники узнают о секретах герцогов Анжуйских и насладятся атмосферой древнего театра Сан Карло. Программа завершится в аутентичном кафе, где бывали известные личности
7 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Вулкан Везувий
- 🏰 Средневековый замок
- 🎭 Театр Сан Карло
- 🛍️ Галерея Умберто
- ☕ Кафе Гамбринус
- 🏞️ Испанский квартал
- 🌿 Подвешенный сад
Что можно увидеть
- Вулкан Везувий
- Замок герцогов Анжуйских
- Театр Сан Карло
- Галерея Умберто
- Кафе Гамбринус
- Испанский квартал
- Двор с оленями
- Особняк Венеция
Описание экскурсии
- Вы посетите смотровую площадку с видом на один из самых опасных вулканов материковой части Европы и узнаете, чем привлекательна почва на его склонах
- Зайдёте во двор средневекового замка герцогов Анжуйских и услышите о секретной комнате с крокодилами
- Заглянете в холл древнего театра оперы и балета Сан Карло и раскроете, какое впечатление его внутреннее убранство произвело на Стендаля
- Осмотрите торговую галерею Умберто и полюбуетесь мозаикой с изображением знаков зодиака
- Побываете в аутентичном заведении «Гамбринус», где пили кофе папа Франциск, Марадона и Ангела Меркель
- Погуляете по Испанскому кварталу с фруктовыми, овощными и рыбными лавками
- Окажетесь в уникальном месте, где производят зонты, трости и аксессуары для аристократии Европы
- Полюбуетесь «двориком с оленями» и аутентичным двором особняка «Венеция» с подвешенным садом
Организационные детали
После экскурсии мы можем отправиться со всеми желающими в сырную лавку на лёгкий дегустационный обед. Стоимость — €16 за чел.
ежедневно в 09:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Municipio»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 511 туристов
Я живу в Неаполе и люблю этот город за его контрасты, свет и музыку улиц. По образованию архитектор, поэтому на моих экскурсиях вы почувствуете Неаполь и эту часть южной ИталииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
11 мая 2025
Прогулка очень понравилась. Программа и маршрут точно соответствовал описанию на сайте. Увлекательный рассказ о Неаполе, об архитектуре и истории, о людях и событиях разных эпох. Знаковые места и колоритные уютные дворики, незаметные для туриста, но находящиеся в считанных метрах от шумных улочек испанского квартала. Спасибо Ольге! Рекомендую!
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€65 за человека