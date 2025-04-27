По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника

Прогуляться по центру Рима и посетить церкви, где хранятся полотна мастера
Караваджо — один из величайших художников своего времени.

Я предлагаю в римских декорациях проникнуться замыслом мастера, попытаться понять, что им двигало и волновало, а также провести параллели с современным видением его
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работ. Моя экскурсия — для тех, кто не раз бывал в Риме. В то же время она подойдёт и для первого знакомства с городом, так как проходит в самом его центре.

5
1 отзыв
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
По следам Караваджо: авторская экскурсия о римском периоде жизни великого художника
Ближайшие даты:
19
мая20
мая21
мая23
мая24
мая25
мая26
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

  • Мы зайдём в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, где полюбуемся работой мастера «Обращение Павла». Поговорим об истории создания полотна, Евангелии и роли апостола Павла в христианстве.
  • Неспешно пройдёмся по старейшим улочкам центра до церкви Сант-Агостино, где хранится полотно «Мадонна ди Лорето» с интересной и неоднозначной историей.
  • В церкви Сан-Лоренцо-дей-Франчез попробуем разгадать ребус, над которым ведут споры многие искусствоведы.
  • На экскурсии я расскажу о характере великого мастера, поиске непередаваемой манеры в живописи и малоизвестных страницах жизни художника.
  • Мы углубимся в историю христианства, чтобы начать мыслить, как человек, живущий в 17 веке.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 апр 2025
Хотела еще раз поблагодарить Елену за отличную экскурсию! познавательно, интересно и комфортно! Рекомендую экскурсию не только для взрослый,но и подростки найду для себя интересную информацию!

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