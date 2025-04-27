Караваджо — один из величайших художников своего времени.
Я предлагаю в римских декорациях проникнуться замыслом мастера, попытаться понять, что им двигало и волновало, а также провести параллели с современным видением его
Я предлагаю в римских декорациях проникнуться замыслом мастера, попытаться понять, что им двигало и волновало, а также провести параллели с современным видением его
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Мы зайдём в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, где полюбуемся работой мастера «Обращение Павла». Поговорим об истории создания полотна, Евангелии и роли апостола Павла в христианстве.
- Неспешно пройдёмся по старейшим улочкам центра до церкви Сант-Агостино, где хранится полотно «Мадонна ди Лорето» с интересной и неоднозначной историей.
- В церкви Сан-Лоренцо-дей-Франчез попробуем разгадать ребус, над которым ведут споры многие искусствоведы.
- На экскурсии я расскажу о характере великого мастера, поиске непередаваемой манеры в живописи и малоизвестных страницах жизни художника.
- Мы углубимся в историю христианства, чтобы начать мыслить, как человек, живущий в 17 веке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 409 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена. Моё первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 апр 2025
Хотела еще раз поблагодарить Елену за отличную экскурсию! познавательно, интересно и комфортно! Рекомендую экскурсию не только для взрослый,но и подростки найду для себя интересную информацию!
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