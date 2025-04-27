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Это место, где античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город, который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!